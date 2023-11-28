Аллерголог развеял известный миф о домашних животных

Многие ошибочно полагают, что аллергическая реакция на домашних питомцев связана с шерстью, поэтому заводят лысых и короткошерстных собак. А маркетологи придумали довольно хитрый ход и вывели новую породу — гипоаллергенную. В беседе с «СЭ» аллерголог Сергей Землянский заявил, что гипоаллергенных пород собак не существует.

Оказывается, аллергия на животных не имеет ничего общего с аллергией на шерсть. Реакция аллергика на домашнего питомца связана со специфическим белком, который содержится в выделениях и частичках кожи животного.

Так аллергены могут содержаться в слюне, моче, секретах сальных желез и перхоти собаки или кота. Поэтому завести питомца без шерсти и радоваться отсутствию аллергии — не получится.

«Если вы надумали завести питомца, обязательно проконсультируйтесь с аллергологом. Будьте готовы к тому, что аллергия на собаку может появиться через некоторое время совместного проживания», — отметил доктор.