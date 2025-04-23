Аллерголог рассказал, как защититься аллергикам во время цветения березы

В Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Волгограде и некоторых других городах зафиксировано повышенное количество пыльцы березы. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный департамент природопользования, береза в Москве достигла своего пика цветения, и в условиях отсутствия ветра и осадков уровень пыльцы березы в воздухе значительно увеличился. Цветение завершится через пару недель, а в конце недели ожидаются похолодание и дожди, что должно немного улучшить ситуацию.

Эксклюзивно для «СЭ» врач аллерголог-иммунолог высшей категории Сергей Землянский рассказал, чем это опасно для аллергиков и что им делать.

По словам эксперта, пыльца березы — один из самых сильных природных аллергенов. При контакте с ней у аллергиков возникают разнообразные симптомы, начиная от заложенности носа, чихания, зуда и раздражения глаз, и заканчивая приступами бронхиальной астмы (в тяжелых случаях).

Чтобы минимизировать риски, можно придерживаться стандартных рекомендаций: стараться меньше проводить времени на улице в сухую и ветреную погоду, регулярно протирать пыль в доме влажной тряпкой и обязательно промывать нос после возвращения с прогулки.

«В автомобиле лучше держать окна закрытыми, чтобы минимизировать попадание аллергенов. На улице носите очки, кепку или шляпу, а также выбирайте одежду с длинными рукавами. После возвращения домой стоит сразу принять душ, сменить одежду и промыть глаза и нос, прополоскать рот», — сказал врач.

Спать лучше с закрытыми окнами, а белье сушить в помещении, но не на балконе. Безопаснее в этот период гулять вечером, так как утром уровень пыльцы березы выше.

Аллерголог подчеркнул, что пока что нет клинически безопасной и эффективной вакцины от аллергии на пыльцу березы. В России разработали такой препарат, который уже прошел первый этап клинических исследований. Он стимулирует производство специфических антител, которые препятствуют соединению IgE-антител пациента с аллергенными белками пыльцы березы и яблони. По прогнозам, российская вакцина от аллергии может быть доступна к концу 2025 года или в начале 2026 года.

«Не занимайтесь самолечением. Только врач может помочь вам справиться с проявлениями аллергии на пыльцу березы. Если вы почувствовали ухудшение самочувствия в этот период, лучше обратитесь за медицинской помощью», — подытожил медик.