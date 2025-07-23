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Аллерголог ответила, как влажная уборка помогает в борьбе с аллергией на пыль
Здоровье

23 июля 2025, 19:15

1 мин.

Аллерголог ответила, как влажная уборка помогает в борьбе с аллергией на пыль

Мария Задорожная
Автор
Уборка дома
Фото aquaArts studio, iStock

В беседе с Pravda.Ru иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина заявила, что ежедневная генеральная уборка в квартире никак не поможет людям с аллергией на пыль.

«Аллергия возникает, когда нарушен иммунитет. Если устранить эти нарушения, можно вылечить любое аллергическое заболевание. Даже такое тяжелое заболевание, как бронхиальная астма. Аллергия — это не внешние факторы, это индивидуальная повышенная чувствительность на аллергены», — объяснила врач.

По ее словам, влажная уборка только уменьшает контакт с аллергеном и носит временный характер. Избавиться от аллергии таким способом не выйдет. Вместо этого доктор посоветовала обратиться к врачу за лечением.

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