Аллерголог ответила, как влажная уборка помогает в борьбе с аллергией на пыль

В беседе с Pravda.Ru иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина заявила, что ежедневная генеральная уборка в квартире никак не поможет людям с аллергией на пыль.

«Аллергия возникает, когда нарушен иммунитет. Если устранить эти нарушения, можно вылечить любое аллергическое заболевание. Даже такое тяжелое заболевание, как бронхиальная астма. Аллергия — это не внешние факторы, это индивидуальная повышенная чувствительность на аллергены», — объяснила врач.

По ее словам, влажная уборка только уменьшает контакт с аллергеном и носит временный характер. Избавиться от аллергии таким способом не выйдет. Вместо этого доктор посоветовала обратиться к врачу за лечением.