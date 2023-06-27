Аллерголог объяснила, почему во время беременности чешется живот

Врач аллерголог-иммунолог Наталья Перова рассказала «СЭ», почему во время беременности чешется живот и когда нужно обратиться к врачу. «Причин для такой специфической реакции несколько. Во-первых, малыш растет, живот становится больше, кожа растягивается и появляется зуд. Во-вторых, гормональные изменения, происходящие в организме, также могут вызывать зуд», — пояснила специалист.

Также Наталья Перова отметила, что живот у беременных может чесаться, если в организм мало поступает воды, нет увлажнения из вне. Из-за этого кожа становится сухой и начинает чесаться. Идти к врачу нужно, если зуд распространяется на все тело, появляются высыпания, повышается температура, появляется и с каждым днем усиливается тошнота, усталость. «Чтобы избежать появления сухости и зуда, рекомендую пить чистую воду, использовать увлажняющие средства для беременных, носить одежду из натуральных материалов», — резюмировала врач.

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