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Аллерголог объяснил, что провоцирует аллергию на сладкое
Здоровье

Сегодня, 16:10

1 мин.

Аллерголог объяснил, что провоцирует аллергию на сладкое

Мария Маковей
Автор
Девушка с шоколадкой в руках на розовом фоне
Фото stefanamer/istockphoto.com
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Врач-аллерголог и иммунолог Сергей Землянский рассказал «СЭ», что провоцирует аллергические реакции на сладости.

По его словам, аллергию у организма вызывают белки. Однако сахар — главный компонент сладостей — к белкам не относится. Он усиливает различные процессы в желудочно-кишечном тракте, которые влияют на всасывание органических веществ. Именно их переизбыток провоцирует аллергию.

«Не стоит путать непереносимость сладкого с аллергией. Непереносимость никак не связана с сахарозой и возникает из-за некорректной работы ЖКТ и недостаточности функций иммунитета», — объяснил эксперт.

Как отметил врач, побочные реакции, в том числе и аллергические, могут возникать и на компоненты, входящие в состав кондитерских изделий: красители, добавки, лактоза, орехи и пр.

Аллерголог добавил, что аллергия на сладкое — это не хроническое заболевание. Чаще всего она начинает развиваться в детском возрасте из-за незрелости иммунитета и органов пищеварения у ребенка.

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