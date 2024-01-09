Аллерголог назвала симптомы аллергии на воду

В разговоре с «СЭ» врач-аллерголог, иммунолог, гирудотерапевт Наталья Перова перечислила симптомы такого редкого заболевания, как аллергия на воду, или аквагенная крапивница.

По ее словам, эта патология чаще всего встречается у женщин и в большинстве случаев носит спорадический характер. Крапивница, вызванная аллергией, проявляется уже через 20-30 минут после контакта кожи с водой.

К другим распространенным симптомам медик отнесла чувство жжения, зуд, раздражение и воспаление кожи.

«У некоторых людей могут наблюдаться и более редкие симптомы, такие как одышка. Симптомы обычно проходят примерно через 30-60 минут после того, как вода перестает контактировать с кожей человека», — подытожила эксперт.