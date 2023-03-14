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Сегодня, 20:05

Аллерголог назвала опасные компоненты моющих средств

Ольга Стрельникова
Наталья Перова
Врач-аллерголог, иммунолог, гирудотерапевт
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Различные моющие средства.
Фото Freepik/jcomp

Врач-аллерголог, иммунолог Наталья Перова рассказала «СЭ» о компонентах моющих средств, которых следует избегать. К ним относятся хлор, триклозан, анионные ПАВы, фосфаты и парабены. При попадании на незащищенную кожу хлорсодержащие моющие средства вызывают поражение, зуд и даже химический ожог. «При вдыхании паров хлора может возникнуть бронхоспазм. Поэтому работать с такими средствами необходимо в перчатках и респираторе», — предупредила специалист.

Триклозан, по словам Натальи Перовой, убивает не только вредные, но и полезные бактерии. Он может использоваться для мытья рук, но крайне редко. В противном случае неисключены различные проявления дерматита. Что касается анионных ПАВов, фосфатов и парабенов, при постоянном использовании они накапливаются в организме и провоцируют аллергические реакции. «Поставить диагноз в этом случае можно исключительно по жалобам, так как в анализах обычно все показатели, отвечающие за аллергию, остаются в норме», — предупредила врач.

Если использовать чистящие средства правильно и не злоупотреблять ими, а также хорошо смывать с обрабатываемой поверхности, то вреда они не причинят, резюмировала Наталья Перова.

Ранее мы рассказывали, при каких признаках аллергии нужно обращаться к врачу.

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