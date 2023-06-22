Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 22:20

Аль-Юсеф заявил, что синяки из-за приема антикоагулянтов можно назвать нормой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Хирург Надим Аль-Юсеф заявил, что синяки из-за приема антикоагулянтов можно назвать нормой.

«Что такое гематома, или «синяк», как его называют в народе. Гематома — это скопление крови. «Гема» на греческом — кровь, ома — опухоль. «Кровяная опухоль». Тут важно знать причину возникновения этой опухоли. Травмы, удары и спонтанные гематомы, возникающие вследствие приёма антикоагулянтов или антиагрегантов, — это, можно сказать, норма. И доводы пациентов о том, что «если у меня на руке возникает синяк, значит, такой же может возникнуть в мозгах», не верны. Травмы, удары и спонтанные гематомы, возникающие вследствие приема антикоагулянтов или антиагрегантов, — это, можно сказать, норма. Вот именно по причине нарушенного иммунитета гематомы могут стать опасными, но не жизнеугрожающими. Гематомы могут воспалиться и нагноиться. Как итог, понадобится небольшая хирургическая манипуляция по вскрытию воспаленной гематомы. Приятного мало, но не смертельно», — приводит слова Аль-Юсефа Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1588441
1
0
Читайте также
Экипажи вертолетов Ка-52 уничтожили опорные пункты и технику ВСУ
Антонов возложил ответственность на США за затягивание конфликта на Украине
Сирия и Турция согласились с концепцией РФ по нормализации отношений
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тахтарова заявила, что коричнево-желтая кожа может говорить о проблемах с почками

Врач рассказала, с помощью какой процедуры перестать обливаться потом в жару
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости