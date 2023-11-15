Акушер-гинеколог рассказала, чем опасно курение во время беременности

Эксклюзивно для «СЭ» акушер-гинеколог Оксана Цыганова рассказала о том, как курение влияет на организм будущей матери и ребенка.

По словам эксперта, курение во время беременности вызывает патологические изменения во многих органах и системах организма ребенка.

«Происходят нарушения структур и функций головного мозга и нервной трубки, которые приводят к инвалидизации или гибели плода. Имеется риск возникновения аномалии развития опорно-двигательного аппарата или спонтанных мутаций (врожденных уродств). Кроме того, к последствиям курения относятся слабый иммунитет, хронические заболевания сердца, легких, склонность к частым инфекционным заболеваниям у малыша. Это еще не весь список», — отмечает врач.

Наиболее сильный вред наносит курение зародышу в первом триместре, так как еще не сформировалась плацента, которая играет защитную роль.

«Компоненты табачного дыма повышают риск рождения детей с пороками развития. У курящих женщин чаще рождаются дети с «заячьей губой» или «волчьей пастью, пороками сердца, мочеполовой системы», — объясняет гинеколог.

По словам Оксаны Цыгановой, плацента довольно проницаема для никотина и других токсических веществ, которые оказывают сосудосуживающее действие на сосуды.

«Каждая выкуренная сигарета во втором триместре снижает маточно-плацентарное кровоснабжение на 30 минут. Из-за недостатка кислорода и питательных веществ у плода на фоне хронической гипоксии развивается задержка развития. Страдает головной мозг, а плацента быстро перестает выполнять свои функции. Вследствие чего увеличивается риск самопроизвольных выкидышей и мертворождений», — подчеркивает специалист.

Как утверждает эксперт, в третьем триместре курение приводит к формированию синдрома задержки развития плода. Ребенок медленно набирает массу.

«Даже при доношенной беременности малыш рождается с весом менее 2500 г, часто с неврологическими отклонениями или признаками внутриутробной инфекции», — рассказывает Цыганова.

Кроме того, вредная привычка негативно влияет на организм будущей матери: приводит к развитию внематочной беременности, раннему токсикозу, анемии. Также увеличивается вероятность преждевременных родов.

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