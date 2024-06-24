Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Акушер-гинеколог назвала признак опасного для здоровья купальника
Здоровье

Сегодня, 15:30

1 мин.

Акушер-гинеколог назвала признак опасного для здоровья купальника

Мария Маковей
Автор
Девушка в купальнике выходит из бассейна
Фото ronstik/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

В беседе с «СЭ» кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог Ольга Ножницева перечислила признаки опасного для здоровья купальника. Один из них — лиф, который сдавливает молочную железу.

По словам доктора, верх купальника нужно выбирать так, чтобы нагрузка на бретели и чашечки распределялась равномерно. Особенно это правило касается женщин с большой грудью.

«Им не рекомендуется носить купальник-бандо, так как этот фасон сдавливает мягкие ткани. Такое давление может привести не только к обвисанию груди, но и к более серьезным проблемам», — подчеркнула эксперт.

Врач отметила, что давление на молочную железу нарушает кровоснабжение. Из-за этого есть риск развития как доброкачественных опухолей, так и онкологических новообразований.

Купальники, которые актуальны этим летом. Стилист объяснила, какой купальник выбрать этим летом
Польза и вред
0
Новости холдинга
СК РФ сообщил о 19 погибших в результате терактов в Дагестане
Экс-балтиец сломался, Суареса не выпустили, а в США нашли нового Месси. Что произошло на Кубке Америки-2024 24 июня
Водитель автобуса рассказал о вывозе людей из-под обстрелов ВСУ в Севастополе
СК сообщил об установлении личностей всех ликвидированных в Дагестане боевиков

Откройте глаза на свое будущее

Последние новости
23 июн 17:10
Косметолог объяснила, можно ли самостоятельно убрать носогубные складки
22 июн 17:35
Инфекционист рассказала, как избежать заражения менингитом летом
21 июн 16:30
Иппотерапевт перечислила заболевания, при которых помогает терапия лошадьми
20 июн 18:00
Врач дал рекомендации, как защитить свое здоровье во время отпуска
20 июн 12:45
Ученые выяснили, какие ополаскиватели для рта повышают риск рака