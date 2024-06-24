Акушер-гинеколог назвала признак опасного для здоровья купальника

В беседе с «СЭ» кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог Ольга Ножницева перечислила признаки опасного для здоровья купальника. Один из них — лиф, который сдавливает молочную железу.

По словам доктора, верх купальника нужно выбирать так, чтобы нагрузка на бретели и чашечки распределялась равномерно. Особенно это правило касается женщин с большой грудью.

«Им не рекомендуется носить купальник-бандо, так как этот фасон сдавливает мягкие ткани. Такое давление может привести не только к обвисанию груди, но и к более серьезным проблемам», — подчеркнула эксперт.

Врач отметила, что давление на молочную железу нарушает кровоснабжение. Из-за этого есть риск развития как доброкачественных опухолей, так и онкологических новообразований.