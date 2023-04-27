5 рецептов полезного маринада для шашлыка
Уже скоро в магазинах появятся всевозможные варианты шашлыка в готовом маринаде. Но чтобы быть уверенным в качестве и вкусе, лучше замариновать мясо самостоятельно.
Дипломированный эксперт интегративной нутрициологии Юлия Кемаева предложила пять рецептов маринада для мяса и рыбы и рассказала, как приготовить самый полезный шашлык.
5 рецептов маринада для мяса и рыбы
Количество ингредиентов зависит от количества мяса или рыбы — они должны обильно пропитаться маринадом.
Вот несколько вариантов полезного и вкусного маринадда:
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на 1 кг мяса: 1 луковица, черный перец, соль, 3 веточки базилика;
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на 1 кг мяса: 150 мл кефира, хмели-сунели и перец — по вкусу;
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на 1 кг мяса: 100 г томатной пасты, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, специи — по вкусу;
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на 1 кг мяса: 120 г сметаны, 1 зубчик чеснока, 1 луковица, 5 веточек кинзы, смесь перца и соли — по вкусу;
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на 1 кг мяса: 2 столовые ложки аджики, 1 луковица, 1 зубчик чеснока, паприка, соль, перец — по вкусу.
Все ингредиенты перемешать и пропитать мясо или рыбу. Мариновать от двух часов в банке или пакете.
Рецепт шашлыка из курицы и рыбы
Такой вариант шашлыка отлично подойдет для тех, кто старается придерживаться правильного питания. Можно приготовить два вида одновременно.
Ингредиенты:
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куриное филе бедра — 350 г;
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рыба (семга, горбуша, кижуч, кета) — 350 г;
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кабачок — 350 г;
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шампиньоны (шляпки) — 350 г;
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сметана — 80 г;
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лук репчатый очищенный — 80 г;
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помидоры — 140 г;
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огурцы — 130 г;
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редис — 130 г;
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чеснок — 3-4 зубчика;
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базилик свежий — по вкусу;
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соль — по вкусу;
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смесь перцев — по вкусу;
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свежая зелень — по вкусу.
Приготовление:
Рыбу и курицу нарезать большими кусками. Лук порезать кольцами, базилик порвать на листочки. Выкладывать в разные банки курицу и рыбу слоями: курица, соль, перец, зелень, лук — и так несколько раз. Так же поступить с рыбой. Закрыть сверху пищевой пленкой в контакт. Можно поставить груз. Мариновать два часа или всю ночь в холодильнике. К маринаду больше ничего не добавлять.
Кабачок нарезать четвертями колец, у грибов убрать ножки. Положить овощи в чашку, выдавить чеснок, добавить сметану, соль, перец и перемешать. Это удобно делать в кастрюле: закрыть крышкой и потрясти. Оставить мариноваться в кастрюле или переложить в банку или пакет.
Запекать можно на мангале, как обычный шашлык, на решетке или шампурах.
Второй вариант: надеть мясо и овощи на деревянные шпажки (чередовать мясо с овощами). Разогреть духовку до 170 градусов (режим «верх-низ»). Готовить 25-30 минут.
На тарелку к шашлыку добавить свежие овощи и зелень.
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