Творожная запеканка с манкой: рецепт от нутрициолога

Творожная запеканка — то самое блюдо, которое многим напоминает о детстве. Вместе с нутрициологом делимся рецептом запеканки с манкой, которая покорит вас и домашних нежнейшей консистенцией и отменным вкусом.

Творожная запеканка: польза и вред

Творожная запеканка, хотя и относится к десертам, при умеренном употреблении очень полезна. В этом блюде высокое содержание белка, ведь основной ингредиент — творог. Поэтому это блюдо надолго сохранит чувство сытости. Кроме того, творог — отличный источник кальция, необходимого для здоровья костей и зубов.

Если не добавлять в блюдо много сахара, запеканка может стать низкоуглеводным рецептом. Поэтому она подходит для рациона людей, следящих за своим весом, или диабетиков.

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Однако если запеканка содержит много сахара или жиров (например, сливочного масла или сливок), она может способствовать набору веса и накоплению в организме вредных веществ. Творог почти не содержит лактозу, поэтому людям с непереносимостью этого углевода он не принесет выраженного дискомфорта. Но у людей, страдающих сильной аллергией на молоко или молочные продукты, употребление творожной запеканки может вызвать неприятные симптомы.

Рецепт творожной запеканки

Ингредиенты

творог — 600 г

яйца — 2 шт.

манка — 3 ст. л.

сахар — по вкусу

ягоды (свежие или замороженные) — 3 ст. л.

сливочное масло — 10 г

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Способ приготовления в мультиварке

Разбить яйца, добавить к ним сахар. Слегка взбить до растворения сахара. Добавить к яичной смеси творог, хорошо перемешать и добавить ягоды. Чашу мультиварки смазать маслом, вылить в нее творожную массу. Поставить на режим «выпечка» на 30-50 минут в зависимости от мощности мультиварки.

Способ приготовления в духовке

Смешать все ингредиенты так, как указано выше. Смазать форму для запекания сливочным маслом, вылить в нее творожную массу. Поставить в разогретую до 180°C духовку и выпекать около 50 минут до образования румяной корочки.

Способ приготовления на плите

Смешать все ингредиенты так, как указано выше. Взять сковороду с толстым дном, выстелить дно и бортики бумагой для запекания. Дно слегка посыпать манкой, чтобы запеканка не прилипла к бумаге. Вылить творожную массу в сковороду и готовить на небольшом огне, пока у запеканки не подрумянятся края.

Способ приготовления в пароварке

Смешать все ингредиенты так, как указано выше. Разогреть пароварку. Дно и стенки формы смазать маслом, вылить в нее творожную массу. Форма может быть из металла, бумаги или жаропрочной керамики. Выпекать около 30 минут на небольшой мощности. По истечении 30 минут выключить пароварку, запеканку оставить внутри еще на десять минут.

Как сделать запеканку полезнее и вкуснее: советы нутрициолога

Вместо изюма добавьте свежие ягоды

Традиционно запеканку готовят с изюмом. Это достаточно калорийный продукт — на 100 г приходится 264 ккал. Кроме того, изюм дает на организм высокую гликемическую нагрузку. Для того чтобы сделать запеканку полезнее, замените сухофрукты на свежие ягоды. Конечно, большинство витаминов и антиоксидантов разрушатся во время выпекания. Например, витамин С не переносит температуру выше 70°C. Однако вкусовые качества ягоды не потеряют, а калорийность у них гораздо меньше, чем у изюма.

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Не используйте белый сахар

Вместо обычного белого сахара можно использовать более здоровые альтернативы. Тем, кто стремится к натуральности в питании, можно порекомендовать добавить мед, нектар агавы или кленовый сироп. А людям с диабетом подойдут подсластители, которые не повысят уровень сахара в крови: сукралоза и другие.

Замените манку на кокосовую муку

В классическом рецепте используется манка. Знакомую крупу можно попробовать заменить на кокосовую муку. Она обладает многими полезными свойствами: содержит магний, железо, натрий и селен. А еще в кокосовой муке нет глютена, поэтому ее можно есть даже людям, страдающим от целиакии.

Остудите запеканку, прежде чем доставать ее из формы

Если вы попытаетесь достать запеканку из формы, пока она горячая, часть творожной массы прилипнет к дну. Перед тем как вытащить блюдо, обязательно подождите около 20 минут. Так вы не только сохраните эстетичность десерта, но и снизите вероятность ожога.