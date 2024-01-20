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Сколько граммов в столовой и чайной ложках, как измерить вес продуктов
Питание и еда

Сегодня, 10:00

3 мин.

Сколько граммов в столовой и чайной ложках

Мария Сальникова
Алена Денисова
Нутрициолог
Ложки со специями.
Фото www.istockphoto.com/Retann
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Опытные хозяйки обычно добавляют продукты в блюда на глазок. Начинающие кулинары могут ориентироваться на книги с рецептами, в которых указано точное количество того или иного ингредиента. Если в арсенале нет кухонных весов, то можно измерить вес продуктов с помощью обычных ложек.

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Специалист по питанию Алена Денисова рассказала, сколько граммов популярных продуктов в среднем содержится в одной столовой и в одной чайной ложке.

Сыпучие продукты

На вес сыпучих продуктов влияют степень их влажности и размер крупинок. Например, морская соль с крупными кристаллами будет отличаться по весу от соли мелкого помола: первая тяжелее. Продукты, которые хранятся в помещениях с повышенной влажностью, напитываются влагой, из-за чего их вес увеличивается.

В чайной ложке без горки

  • соль — 7 г;

  • сахар — 6 г;

  • мука — 5 г;

  • сухие дрожжи — 5 г;

  • какао-порошок — 5 г;

  • рис — 5 г;

  • манная крупа — 7 г;

  • гречневая крупа — 7 г;

  • сода — 7 г;

  • желатин — 5 г.

Йодированная соль
Фото www.istockphoto.com/Michelle Lee Photography

В столовой ложке без горки

  • соль — 25 г;

  • сахар — 20 г;

  • мука — 20 г;

  • сухие дрожжи — 8 г;

  • какао-порошок — 10 г;

  • рис — 12 г;

  • манная крупа — 10 г;

  • гречневая крупа — 20 г;

  • сода — 20 г;

  • желатин — 15 г.

Для большей точности лучше отмерять продукты без горки, потому что в зависимости от объема ложки и высоты горки вес продукта может сильно поменяться.

Жидкие продукты

Вес жидких продуктов зависит от их плотности. Чем она больше, тем выше вес.

В чайной ложке

  • молоко — 5 г;

  • сливки жирные — 5 г;

  • сметана нежирная, йогурт — 8 г;

  • сок — 5 г;

  • сироп для кофе — 5 г;

  • растительное масло — 5 г;

  • вино — 5 г;

  • водка — 5 г;

  • уксус — 5 г.

Оливковое масло
Фото www.istockphoto.com/zimmytws

В столовой ложке

  • молоко — 15 г;

  • сливки — 15 г;

  • сметана нежирная, йогурт — 20 г;

  • сок — 18 г;

  • сироп для кофе — 15 г;

  • растительное масло — 17 г;

  • вино — 17 г;

  • водка — 15 г;

  • уксус — 15 г.

Вязкие продукты

В чайной ложке

  • мед жидкий — 7 г;

  • мед густой — 12 г;

  • варенье, джем — 10 г;

  • томатная паста — 10 г;

  • майонез — 10 г;

  • кетчуп — 8 г;

  • сливочное масло — 5 г.

Ягодное варенье
Фото www.istockphoto.com/baibaz

В столовой ложке

  • мед жидкий — 21 г;

  • мед густой — 25 г;

  • варенье, джем — 25 г;

  • томатная паста — 25 г;

  • майонез — 20 г;

  • кетчуп — 25 г;

  • сливочное масло — 17 г.

Знать точный вес определенного продукта важно не только для приготовления блюд, но и для того, чтобы контролировать калорийность рациона и размер порций.
Алена Денисова
Нутрициолог

Размер ложек может влиять на вес продукта. Поэтому в процессе готовки нужно использовать один и тот же прибор (или несколько одинаковых), чтобы более точно соблюсти пропорции продуктов.

Советы и рекомендации
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