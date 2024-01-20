Сколько граммов в столовой и чайной ложках

Опытные хозяйки обычно добавляют продукты в блюда на глазок. Начинающие кулинары могут ориентироваться на книги с рецептами, в которых указано точное количество того или иного ингредиента. Если в арсенале нет кухонных весов, то можно измерить вес продуктов с помощью обычных ложек.

Специалист по питанию Алена Денисова рассказала, сколько граммов популярных продуктов в среднем содержится в одной столовой и в одной чайной ложке.

Сыпучие продукты

На вес сыпучих продуктов влияют степень их влажности и размер крупинок. Например, морская соль с крупными кристаллами будет отличаться по весу от соли мелкого помола: первая тяжелее. Продукты, которые хранятся в помещениях с повышенной влажностью, напитываются влагой, из-за чего их вес увеличивается.

В чайной ложке без горки

соль — 7 г;

сахар — 6 г;

мука — 5 г;

сухие дрожжи — 5 г;

какао-порошок — 5 г;

рис — 5 г;

манная крупа — 7 г;

гречневая крупа — 7 г;

сода — 7 г;

желатин — 5 г.

Фото www.istockphoto.com/Michelle Lee Photography

В столовой ложке без горки

соль — 25 г;

сахар — 20 г;

мука — 20 г;

сухие дрожжи — 8 г;

какао-порошок — 10 г;

рис — 12 г;

манная крупа — 10 г;

гречневая крупа — 20 г;

сода — 20 г;

желатин — 15 г.

Для большей точности лучше отмерять продукты без горки, потому что в зависимости от объема ложки и высоты горки вес продукта может сильно поменяться.

Жидкие продукты

Вес жидких продуктов зависит от их плотности. Чем она больше, тем выше вес.

В чайной ложке

молоко — 5 г;

сливки жирные — 5 г;

сметана нежирная, йогурт — 8 г;

сок — 5 г;

сироп для кофе — 5 г;

растительное масло — 5 г;

вино — 5 г;

водка — 5 г;

уксус — 5 г.

Фото www.istockphoto.com/zimmytws

В столовой ложке

молоко — 15 г;

сливки — 15 г;

сметана нежирная, йогурт — 20 г;

сок — 18 г;

сироп для кофе — 15 г;

растительное масло — 17 г;

вино — 17 г;

водка — 15 г;

уксус — 15 г.

Вязкие продукты

В чайной ложке

мед жидкий — 7 г;

мед густой — 12 г;

варенье, джем — 10 г;

томатная паста — 10 г;

майонез — 10 г;

кетчуп — 8 г;

сливочное масло — 5 г.

Фото www.istockphoto.com/baibaz

В столовой ложке

мед жидкий — 21 г;

мед густой — 25 г;

варенье, джем — 25 г;

томатная паста — 25 г;

майонез — 20 г;

кетчуп — 25 г;

сливочное масло — 17 г.

Размер ложек может влиять на вес продукта. Поэтому в процессе готовки нужно использовать один и тот же прибор (или несколько одинаковых), чтобы более точно соблюсти пропорции продуктов.