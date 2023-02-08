Какой шоколад полезнее: темный, молочный или белый? Объясняет нутрициолог

И почему от некоторых видов лучше полностью отказаться.

Шоколад — любимое лакомство детей и многих взрослых. Этому продукту отведены целые отделы в магазинах. Нутрициолог Лидия Квашнина рассказала, какие виды шоколада пойдут на пользу организму, а какие — навредят ему.

Чем полезен шоколад

Полезные вещества содержатся в какао — главном ингредиенте шоколада. В какао содержатся:

микроэлементы: кальций, магний, железо, калий, медь, цинк, марганец;

витамины: В1, В3, А, Е, С;

биофлавониды — вещества, препятствующие возникновению и росту онкологических новообразований;

эпикатехин — химическое соединение, понижающее артериальное давление и улучшающее мозговой кровоток и краткосрочную память.

Способность шоколада улучшать настроение тоже связана со свойствами какао.

От концентрации какао напрямую зависит польза шоколада: чем она больше, тем полезнее шоколад.

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Какой бывает шоколад

Темный и горький

Горьким называют шоколад, в котором содержится от 70% какао и малое количество сахара. За счет снижения доли последнего шоколад имеет специфический вкус — много съесть вряд ли получится. Это одна из причин, по которым на горьком шоколаде не располнеть.

Темный шоколад содержит от 40 до 70% какао. Кроме того, в нем значительно больше сахара, чем в горьком. Он довольно часто бывает с добавками. Изюм, орехи, сухофрукты, джемы, морская соль, кайенский перец, ламинария, вафельная крошка и прочее улучшают вкус и повышают калорийность десерта.

Молочный

В молочном шоколаде должно быть не менее 25% какао. Кроме него, такой шоколад содержит в лучшем случае сухое молоко и сахар. Достаточно часто вместо натуральных продуктов используются заменители молочного жира, трансжиры и другие вредные добавки.

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В молочный шоколад даже чаще, чем в темный, добавляют орехи, изюм, печенье и так далее. За счет выраженного сладкого вкуса возникает соблазн съесть больше, чем требуется в день. С учетом того, что 100 г шоколада содержит около 500 ккал, есть его помногу может быть опасным для здоровья.

Белый

В белом шоколаде нет тертого какао. Шоколадом этот десерт называется потому, что в него добавляют масло какао — продукт, остающийся после обработки какао-бобов. Основа белого шоколада — сухое молоко, сахар, какао-масло и ванилин.

Если все же есть белый шоколад, да еще и в неограниченных количествах, могут возникнуть проблемы со здоровьем: