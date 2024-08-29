Салаты из кабачков на зиму: 5 простых рецептов
Вместе с шеф-поваром Вячеславом Дегтевым рассказываем, как вкусно и просто приготовить салат из кабачков на зиму, который станет отличным дополнением к различным гарнирам.
Что важно знать перед приготовлением
Шеф-повар поделился несколькими секретами:
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Для консервирования следует выбирать молодые плоды с еще не созревшими семенами или кабачки средней зрелости, так как у спелых овощей придется удалять мякоть с семенами.
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Кабачки перед приготовлением нужно хорошо промыть, убрать плодоножку. В некоторых рецептах овощ очищают от кожуры.
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Чтобы удалить горечь из кабачка, можно поместить нарезанный овощ на пять минут в 12-процентный раствор пищевой соли (880 мл воды смешать с 120 г соли).
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Чтобы сохранить хруст кабачков, в большинстве рецептов используется сахар.
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Нарезать кабачки следует непосредственно перед приготовлением, иначе они потеряют цвет и сочность.
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Использовать для консервации салатов из кабачков только тщательно стерилизованные банки и крышки.
Перед приготовлением рекомендую сначала вымыть кабачки, а затем бланшировать их на кипящей водяной бане в течение двух минут. Эти действия необходимы, чтобы обезопасить организм от микробов.
Рецепты салатов из кабачков на зиму
С перцем, помидорами, чесноком и петрушкой
Ингредиенты (на 5-6 банок по 0,5 л):
-
кабачки — 3 кг;
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помидоры — 1 кг;
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болгарский перец — 1 кг;
-
петрушка — 200 г;
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лавровый лист — 2 шт.;
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красный перец — 50 г;
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чеснок — 2 головки;
-
соль — 80 г;
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сахар — 200 г;
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растительное масло — 350 мл;
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уксус 9% - 100 мл;
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черный перец — 12 горошин;
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душистый перец — 5 горошин.
Способ приготовления:
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Через мясорубку пропустить помидоры, красный перец, петрушку и чеснок в кастрюлю.
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Кабачки очистить, убрать семечки, болгарский перец также очистить и убрать зерна, нарезать их на мелкие кубики.
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В пюре из помидоров, зелени и чеснока добавить соль, сахар, масло, уксус, лавровый лист, черный и душистый перец, затем довести до кипения на умеренном огне.
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Добавить нарезанные овощи и кипятить в течение часа, иногда помешивая.
-
Разложить салат по стерильным банкам и закатать.
С морковью и томатной пастой
Ингредиенты (на 4 банки по 0,5 л):
-
кабачки — 1,5 кг;
-
морковь — 300 г;
-
лук репчатый — 100 г;
-
соус чили — 260 г;
-
лавровый лист — 3 шт.;
-
томатная паста — 75 г;
-
чеснок — 3-4 зубчика;
-
сахар — 50 г;
-
соль — 20 г;
-
растительное масло — 80 мл;
-
уксус 9% — 50 мл;
-
вода — 250 мл.
Способ приготовления:
-
Кабачки обмыть и нарезать на кружочки по 5 мм.
-
Морковь очистить и натереть на корейской терке.
-
Лук очистить и нарезать на полукольца.
-
Кабачки выложить в кастрюлю слоями, сверху выложить лук и затем морковь.
-
Добавить соль, сахар, после влить масло.
-
Развести томатную пасту водой, влить ее в кастрюлю с овощами и добавить соус чили.
-
Перемешать в кастрюле все ингредиенты и дать настояться 5 минут.
-
Поставить кастрюлю на умеренный огонь, накрыть крышкой и варить овощи 30-35 минут, иногда помешивая.
-
После добавить измельченный чеснок, лавровый лист, влить уксус и еще проварить салат 5 минут.
-
Разложить салат по банкам и закатать, перевернуть банки крышкой вниз и укутать.
-
После остывания вернуть банки в обычное положение и поместить в темное место на хранение.
Лечо с кабачками
Ингредиенты (на 6 банок по 0,5 л):
-
кабачки — 1 кг;
-
помидоры — 1 кг;
-
болгарский перец — 1 кг;
-
морковь — 500 г;
-
репчатый лук — 200 г;
-
красный перец — 50 г;
-
лавровый лист — 6 шт.;
-
чеснок — 2 зубчика;
-
уксус 9% — 20 мл;
-
растительное масло — 150 мл;
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сахар — 1 ст.л.;
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соль — 30 г.
Способ приготовления:
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Морковь почистить и нашинковать соломкой, кабачки почистить и нарезать кружочками по одному сантиметру. Если семена в овоще стали жесткими, удалить их.
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Болгарский перец очистить от семян и нарезать соломкой, лук — полукольцами.
-
Помидоры ошпарить кипятком, снять кожицу, красный перец нарезать и пропустить через мясорубку или измельчить блендером.
-
В кастрюлю налить 30 г масла, нагреть, затем положить лук и морковь.
-
Когда овощи станут мягкими, добавить кабачки и перец, посолить и тушить 5 минут.
-
После влить томаты, добавить сахар и чеснок и тушить овощную смесь еще 15-20 минут на маленьком огне.
-
За пару минут до готовности добавить уксус.
-
В стерильные банки разложить лавровый лист, лечо, накрыть крышками и отправить стерилизоваться на водяную баню.
-
За 5 минут до конца стерилизации добавить в банки оставшееся разогретое растительное масло, закатать, перевернуть вверх дном и укутать.
Классический рецепт
Ингредиенты (на 3 банки по 0,5 л):
-
кабачки — 3 кг;
-
соль — 1,5 ст.л.;
-
сахар — 1,5 ст.л.;
-
чеснок — 100 г;
-
лавровый лист — 3 шт.;
-
уксус 9% — 170 мл;
-
растительное масло — 200-250 мл.
Способ приготовления:
-
Кабачки вымыть и нарезать на кружочки толщиной один сантиметр.
-
Чеснок очистить и нарезать на тонкие пластины.
-
Кабачки, чеснок, сахар, соль, уксус и масло смешать в эмалированной посуде и оставить на три часа при комнатной температуре.
-
Поставить миску с овощем на средний огонь, довести до кипения, а затем тушить еще 25 минут на медленном огне.
-
Разложить лавровый лист и салат по стерильным банкам и закатать.
Салат из кабачков по-корейски
Ингредиенты (на 2 банки по 0,5 л):
-
кабачки — 800 г;
-
морковь — 200 г;
-
сладкий перец — 1 шт.;
-
растительное масло — 50 мл;
-
уксус 9% — 50 мл;
-
чеснок — 4 зубчика;
-
лавровый лист — 2 шт.;
-
перец красный молотый — 1/4 ч.л.;
-
перец черный молотый — 1/4 ч.л.;
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кориандр молотый — 1 ч.л.;
-
сахар — 50 г;
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соль — 25 г.
Способ приготовления:
-
Кабачки очистить от кожицы и натереть их на корейской терке в глубокую миску. Если овощ зрелый, то предварительно удалить семена.
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Перец нарезать соломкой и добавить к кабачкам.
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Морковь также натереть на корейской терке, а чеснок — на мелкой терке и добавить к кабачкам с перцем.
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К овощам добавить соль, сахар, молотый кориандр, черный перец и красный острый перец.
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Тщательно перемешать овощную смесь, затем влить уксус и масло, оставить на один час при комнатной температуре.
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Разложить лавровый лист и овощной салат по чистым стерильным банкам и разлить сок от овощей в банки до самого верха.
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Накрыть банки крышками и стерилизовать салат по-корейски 10 минут.
-
Затем банки закатать и перевернуть.