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Салаты из кабачков на зиму в банках: лучшие рецепты — как готовить
Питание и еда

Сегодня, 07:00

6 мин.

Салаты из кабачков на зиму: 5 простых рецептов

Мария Задорожная
Автор
Вячеслав Дегтев
Шеф-повар
Салат из кабачка в банке
Фото Wiktory/istockphoto.com
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Вместе с шеф-поваром Вячеславом Дегтевым рассказываем, как вкусно и просто приготовить салат из кабачков на зиму, который станет отличным дополнением к различным гарнирам.

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Что важно знать перед приготовлением

Шеф-повар поделился несколькими секретами:

  • Для консервирования следует выбирать молодые плоды с еще не созревшими семенами или кабачки средней зрелости, так как у спелых овощей придется удалять мякоть с семенами.

  • Кабачки перед приготовлением нужно хорошо промыть, убрать плодоножку. В некоторых рецептах овощ очищают от кожуры.

  • Чтобы удалить горечь из кабачка, можно поместить нарезанный овощ на пять минут в 12-процентный раствор пищевой соли (880 мл воды смешать с 120 г соли).

Консервированные кабачки
Фото cheche22/istockphoto.com

  • Чтобы сохранить хруст кабачков, в большинстве рецептов используется сахар.

  • Нарезать кабачки следует непосредственно перед приготовлением, иначе они потеряют цвет и сочность.

  • Использовать для консервации салатов из кабачков только тщательно стерилизованные банки и крышки.

Перед приготовлением рекомендую сначала вымыть кабачки, а затем бланшировать их на кипящей водяной бане в течение двух минут. Эти действия необходимы, чтобы обезопасить организм от микробов.
Вячеслав Дегтев
Шеф-повар

Рецепты салатов из кабачков на зиму

С перцем, помидорами, чесноком и петрушкой

Ингредиенты (на 5-6 банок по 0,5 л):

  • кабачки — 3 кг;

  • помидоры — 1 кг;

  • болгарский перец — 1 кг;

  • петрушка — 200 г;

  • лавровый лист — 2 шт.;

  • красный перец — 50 г;

  • чеснок — 2 головки;

  • соль — 80 г;

  • сахар — 200 г;

  • растительное масло — 350 мл;

  • уксус 9% - 100 мл;

  • черный перец — 12 горошин;

  • душистый перец — 5 горошин.

Консервированные кабачки с овощами
Фото Tatiana Syrtseva/istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Через мясорубку пропустить помидоры, красный перец, петрушку и чеснок в кастрюлю.

  2. Кабачки очистить, убрать семечки, болгарский перец также очистить и убрать зерна, нарезать их на мелкие кубики.

  3. В пюре из помидоров, зелени и чеснока добавить соль, сахар, масло, уксус, лавровый лист, черный и душистый перец, затем довести до кипения на умеренном огне.

  4. Добавить нарезанные овощи и кипятить в течение часа, иногда помешивая.

  5. Разложить салат по стерильным банкам и закатать.

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С морковью и томатной пастой

Ингредиенты (на 4 банки по 0,5 л):

  • кабачки — 1,5 кг;

  • морковь — 300 г;

  • лук репчатый — 100 г;

  • соус чили — 260 г;

  • лавровый лист — 3 шт.;

  • томатная паста — 75 г;

  • чеснок — 3-4 зубчика;

  • сахар — 50 г;

  • соль — 20 г;

  • растительное масло — 80 мл;

  • уксус 9% — 50 мл;

  • вода — 250 мл.

Консервированные кабачки с морковью и томатной пастой
Фото EBlokhina/istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Кабачки обмыть и нарезать на кружочки по 5 мм.

  2. Морковь очистить и натереть на корейской терке.

  3. Лук очистить и нарезать на полукольца.

  4. Кабачки выложить в кастрюлю слоями, сверху выложить лук и затем морковь.

  5. Добавить соль, сахар, после влить масло.

  6. Развести томатную пасту водой, влить ее в кастрюлю с овощами и добавить соус чили.

  7. Перемешать в кастрюле все ингредиенты и дать настояться 5 минут.

  8. Поставить кастрюлю на умеренный огонь, накрыть крышкой и варить овощи 30-35 минут, иногда помешивая.

  9. После добавить измельченный чеснок, лавровый лист, влить уксус и еще проварить салат 5 минут.

  10. Разложить салат по банкам и закатать, перевернуть банки крышкой вниз и укутать.

  11. После остывания вернуть банки в обычное положение и поместить в темное место на хранение.

Лечо с кабачками

Ингредиенты (на 6 банок по 0,5 л):

  • кабачки — 1 кг;

  • помидоры — 1 кг;

  • болгарский перец — 1 кг;

  • морковь — 500 г;

  • репчатый лук — 200 г;

  • красный перец — 50 г;

  • лавровый лист — 6 шт.;

  • чеснок — 2 зубчика;

  • уксус 9% — 20 мл;

  • растительное масло — 150 мл;

  • сахар — 1 ст.л.;

  • соль — 30 г.

Лечо из кабачков
Фото Valentyna Yeltsova/istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Морковь почистить и нашинковать соломкой, кабачки почистить и нарезать кружочками по одному сантиметру. Если семена в овоще стали жесткими, удалить их.

  2. Болгарский перец очистить от семян и нарезать соломкой, лук — полукольцами.

  3. Помидоры ошпарить кипятком, снять кожицу, красный перец нарезать и пропустить через мясорубку или измельчить блендером.

  4. В кастрюлю налить 30 г масла, нагреть, затем положить лук и морковь.

  5. Когда овощи станут мягкими, добавить кабачки и перец, посолить и тушить 5 минут.

  6. После влить томаты, добавить сахар и чеснок и тушить овощную смесь еще 15-20 минут на маленьком огне.

  7. За пару минут до готовности добавить уксус.

  8. В стерильные банки разложить лавровый лист, лечо, накрыть крышками и отправить стерилизоваться на водяную баню.

  9. За 5 минут до конца стерилизации добавить в банки оставшееся разогретое растительное масло, закатать, перевернуть вверх дном и укутать.

Классический рецепт

Ингредиенты (на 3 банки по 0,5 л):

  • кабачки — 3 кг;

  • соль — 1,5 ст.л.;

  • сахар — 1,5 ст.л.;

  • чеснок — 100 г;

  • лавровый лист — 3 шт.;

  • уксус 9% — 170 мл;

  • растительное масло — 200-250 мл.

Классический рецепт салата из кабачков
Фото Taras Grebinets/istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Кабачки вымыть и нарезать на кружочки толщиной один сантиметр.

  2. Чеснок очистить и нарезать на тонкие пластины.

  3. Кабачки, чеснок, сахар, соль, уксус и масло смешать в эмалированной посуде и оставить на три часа при комнатной температуре.

  4. Поставить миску с овощем на средний огонь, довести до кипения, а затем тушить еще 25 минут на медленном огне.

  5. Разложить лавровый лист и салат по стерильным банкам и закатать.

Салат из кабачков по-корейски

Ингредиенты (на 2 банки по 0,5 л):

  • кабачки — 800 г;

  • морковь — 200 г;

  • сладкий перец — 1 шт.;

  • растительное масло — 50 мл;

  • уксус 9% — 50 мл;

  • чеснок — 4 зубчика;

  • лавровый лист — 2 шт.;

  • перец красный молотый — 1/4 ч.л.;

  • перец черный молотый — 1/4 ч.л.;

  • кориандр молотый — 1 ч.л.;

  • сахар — 50 г;

  • соль — 25 г.

Салат из кабачков по-корейски
Фото merc67/istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Кабачки очистить от кожицы и натереть их на корейской терке в глубокую миску. Если овощ зрелый, то предварительно удалить семена.

  2. Перец нарезать соломкой и добавить к кабачкам.

  3. Морковь также натереть на корейской терке, а чеснок — на мелкой терке и добавить к кабачкам с перцем.

  4. К овощам добавить соль, сахар, молотый кориандр, черный перец и красный острый перец.

  5. Тщательно перемешать овощную смесь, затем влить уксус и масло, оставить на один час при комнатной температуре.

  6. Разложить лавровый лист и овощной салат по чистым стерильным банкам и разлить сок от овощей в банки до самого верха.

  7. Накрыть банки крышками и стерилизовать салат по-корейски 10 минут.

  8. Затем банки закатать и перевернуть.

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