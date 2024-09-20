Сытно и без мяса: 5 простых рецептов питательных салатов от шеф-повара

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Мясо в рационе могут заменить и другие ингредиенты — например, фасоль, грибы и яйца. Шеф-повар поделился пятью рецептами простых питательных салатов, на приготовление которых не уйдет много времени, но насытят они надолго.

Картофельный салат

Ингредиенты:

картофель — 500 г;

зеленый лук — 1 пучок;

укроп — 1 пучок;

репчатый лук — 100 г;

растительное масло — 1 ст. л.;

соль — по вкусу.

Фото istockphoto.com/ALEAIMAGE

Способ приготовления:

Картофель отварить в мундире, немного остудить и очистить, нарезать произвольными ломтиками. Добавить к картофелю порезанный зеленый лук и укроп. По желанию можно добавить тонкие полукольца репчатого лука. Посолить по вкусу и заправить подсолнечным маслом или обычным майонезом.

Яичный салат

Ингредиенты:

яйца — 3-4 шт.;

соленые огурцы — 200-300 г;

зеленый лук — 1 пучок;

зелень — по вкусу;

майонез или сметана — 1 ст. л.;

горчица — 1 ч. л.

Фото istockphoto.com/HandmadePictures

Способ приготовления:

Мелко порубить отварные яйца. Нарезать ломтиком соленые огурцы, порубить зеленый лук и другую зелень по вкусу. Заправить салат майонезом. Если не любите майонез, можно смешать сметану с горчицей — получится пикантно и похоже на вкус.

Салат с фасолью

Ингредиенты:

консервированная фасоль — 1 банка;

букет зелени (кинза, укроп, петрушка) — 200 г;

чеснок — 1-2 дольки;

сухарики из ржаного хлеба — 1 пачка;

сыр — 100 г (по желанию);

майонез — 1 ст. л.

Фото istockphoto.com/Belyaevskiy

Способ приготовления:

Консервированную фасоль освободить от рассола. Букет зелени (петрушка, укроп, кинза) вместе с долькой чеснока мелко порубить. Ржаные сухарики (желательно с копченым вкусом: с беконом, с салями и т.п.) соединить с фасолью и зеленью. Далее добавить сыр. Заправить все майонезом.

Винегрет с грибами

Ингредиенты:

свекла — 2 шт.;

картофель — 4 шт.;

морковь — 2 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

огурцы соленые — 200 г;

квашеная капуста — 300 г;

зеленый горошек — 0,5 банки;

соленые грибы — 200 г;

пряное масло — 2-3 ст. л.;

соль — 0,5 ч. л.

Фото istockphoto.com/Ihor Smishko

Способ приготовления:

Порубить овощи кубиком. Добавить квашеную капусту и зеленый горошек. Добавить к смеси соленые грибы. Можно любые: опята, рыжики, грузди, маслята. Заправить можно ароматным маслом — например, чесночным.

Панцанелла

Ингредиенты:

помидоры — 4 шт.;

огурцы — 2 шт.;

перец — 2 шт.;

оливки — 1 банка;

зеленый салат — 100 г;

чиабатта — 200 г;

оливковое масло — 1-2 ст. л.;

молотый перец — щепотка;

зелень — по вкусу;

чеснок — 1-2 дольки.

Фото istockphoto.com/Svetlana Monyakova

Способ приготовления: