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Рецепты сытных салатов без мяса: как сделать салат сытным — что добавить
Питание и еда

Сегодня, 07:00

3 мин.

Сытно и без мяса: 5 простых рецептов питательных салатов от шеф-повара

Алена Соколова
Автор
Андрей Чернышев
Повар
Повар готовит салат
Фото istockphoto.com/alvarez
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Мясо в рационе могут заменить и другие ингредиенты — например, фасоль, грибы и яйца. Шеф-повар поделился пятью рецептами простых питательных салатов, на приготовление которых не уйдет много времени, но насытят они надолго.

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Картофельный салат

Ингредиенты:

  • картофель — 500 г;

  • зеленый лук — 1 пучок;

  • укроп — 1 пучок;

  • репчатый лук — 100 г;

  • растительное масло — 1 ст. л.;

  • соль — по вкусу.

Салат с картошкой
Фото istockphoto.com/ALEAIMAGE

Способ приготовления:

  1. Картофель отварить в мундире, немного остудить и очистить, нарезать произвольными ломтиками.
  2. Добавить к картофелю порезанный зеленый лук и укроп.
  3. По желанию можно добавить тонкие полукольца репчатого лука.
  4. Посолить по вкусу и заправить подсолнечным маслом или обычным майонезом.

Яичный салат

Ингредиенты:

  • яйца — 3-4 шт.;

  • соленые огурцы — 200-300 г;

  • зеленый лук — 1 пучок;

  • зелень — по вкусу;

  • майонез или сметана — 1 ст. л.;

  • горчица — 1 ч. л.

Яичный салат
Фото istockphoto.com/HandmadePictures

Способ приготовления:

  1. Мелко порубить отварные яйца.
  2. Нарезать ломтиком соленые огурцы, порубить зеленый лук и другую зелень по вкусу.
  3. Заправить салат майонезом. Если не любите майонез, можно смешать сметану с горчицей — получится пикантно и похоже на вкус.

Салат с фасолью

Ингредиенты:

  • консервированная фасоль — 1 банка;

  • букет зелени (кинза, укроп, петрушка) — 200 г;

  • чеснок — 1-2 дольки;

  • сухарики из ржаного хлеба — 1 пачка;

  • сыр — 100 г (по желанию);

  • майонез — 1 ст. л.

Салат с фасолью
Фото istockphoto.com/Belyaevskiy

Способ приготовления:

  1. Консервированную фасоль освободить от рассола.
  2. Букет зелени (петрушка, укроп, кинза) вместе с долькой чеснока мелко порубить.
  3. Ржаные сухарики (желательно с копченым вкусом: с беконом, с салями и т.п.) соединить с фасолью и зеленью.
  4. Далее добавить сыр.
  5. Заправить все майонезом.

Винегрет с грибами

Ингредиенты:

  • свекла — 2 шт.;

  • картофель — 4 шт.;

  • морковь — 2 шт.;

  • лук репчатый — 1 шт.;

  • огурцы соленые — 200 г;

  • квашеная капуста — 300 г;

  • зеленый горошек — 0,5 банки;

  • соленые грибы — 200 г;

  • пряное масло — 2-3 ст. л.;

  • соль — 0,5 ч. л.

Винегрет с грибами
Фото istockphoto.com/Ihor Smishko

Способ приготовления:

  1. Порубить овощи кубиком.
  2. Добавить квашеную капусту и зеленый горошек.
  3. Добавить к смеси соленые грибы. Можно любые: опята, рыжики, грузди, маслята.
  4. Заправить можно ароматным маслом — например, чесночным.

Панцанелла

Ингредиенты:

  • помидоры — 4 шт.;

  • огурцы — 2 шт.;

  • перец — 2 шт.;

  • оливки — 1 банка;

  • зеленый салат — 100 г;

  • чиабатта — 200 г;

  • оливковое масло — 1-2 ст. л.;

  • молотый перец — щепотка;

  • зелень — по вкусу;

  • чеснок — 1-2 дольки.

Панцанелла
Фото istockphoto.com/Svetlana Monyakova

Способ приготовления:

  1. Несмотря на «модное» название, по сути это — обычный салат из свежих овощей (помидоры, огурцы, перец, оливки, зеленый салат). Изюминка блюда, которая делает его сытным, — черствый или специально подсушенный хлеб (типа чиабатты) и хорошее оливковое масло.
  2. Нарезать все овощи: это можно сделать так, как вам удобно — мелко или крупно.
  3. Порубить зелень, оливки нарезать на половинки, чеснок мелко нашинковать.
  4. Чиабатту нарезать или поломать небольшими кусками. Можно немного подсушить хлеб на сухой сковороде.
  5. Смешать все ингредиенты.
  6. Для пикантности добавить немного молотого перца и свежерубленного чеснока. Перемешать смесь и подавать к столу.
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