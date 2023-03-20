3 рецепта вкусных постных блюд из доступных продуктов

Сегодня есть множество вариантов разнообразить постное меню, например, заменив коровье молоко кокосовым или миндальным. Можно даже приготовить постный десерт с агавой и ванильным экстрактом.

Но не всегда легко раздобыть эти не самые распространенные (и не самые дешевые) ингредиенты.

Вместе с нутрициологом Мариной Данилович мы подобрали три рецепта вкусных постных блюд: их получится приготовить из продуктов, которые легко найти в магазине у дома.

Бурый рис с овощами и стручковой фасолью

Ингредиенты:

бурый рис — 100 г;

стручковая фасоль — 200 г;

болгарский перец — 1 шт.;

растительное масло — 3 ст. л.;

соль — по вкусу.

Фото Istockphoto/from_my_point_of_view

Приготовление:

Рис замочить в воде на семь часов. Затем отварить до полуготовности и промыть водой. В сковороду добавить немного масла и воды, потушить перец и стручковую фасоль. К овощам добавить полстакана воды и рис. Тушить под крышкой на среднем огне 7-10 минут. Посолить по вкусу.

Грибной суп с шампиньонами

Ингредиенты:

вода — 1,5 л;

шампиньоны свежие — 5-6 шт.;

картофель — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

луковица — 1 шт.;

растительное масло — 2 ст. л.;

петрушка (или другая зелень) — по вкусу;

соль — по вкусу.

Фото Istockphoto/Eva-Katalin

Приготовление:

Морковь нарезать соломкой, лук мелко нашинковать. В кастрюлю добавить растительное масло и обжарить овощи на медленном огне. Крупно порезать шампиньоны, добавить к овощам и обжарить 2-3 минуты. Почистить картофель и нарезать кубиками, добавить в кастрюлю к остальным овощам и залить кипятком. Варить до готовности картофеля, в конце добавить зелень и специи по вкусу.

Cалат с фасолью и маринованными огурцами

Ингредиенты:

консервированная красная фасоль — 200 г;

маринованные огурцы — 3 шт.;

растительное масло — 3 ст. л.;

луковица — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

соль — по вкусу.

Фото Istockphoto/Julia Nagy

Приготовление:

Нарезать кубиками маринованные огурцы и смешать с консервированной фасолью. На сковородке разогреть три столовые ложки растительного масла. Обжарить лук с морковью. Добавить готовые овощи к фасоли с огурцами, перемешать и посолить по вкусу.

Приятного аппетита!

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