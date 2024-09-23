4 рецепта полезных обедов для ребенка в школу

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Наступила школьная пора: уроки, секции, дополнительные занятия. Большую часть времени дети проводят в школе, поэтому обедать им приходится не дома. При этом не всем детям нравится еда из школьной столовой, а большинство родителей и вовсе не доверяют школьным обедам и стараются самостоятельно собрать ланч-бокс для ребенка.

Однако не всегда хватает фантазии составить меню так, чтобы обед был сбалансирован и нравился школьнику. Чтобы облегчить задачу родителям, вместе с нутрициологом Екатериной Стасюк составили несколько вариантов вкусных и питательных ланчей в школу.

Из чего должен состоять полезный обед ребенка

Полноценный рацион ребенка должен состоять из белков, полезных жиров, сложных углеводов, клетчатки и витаминов. Хотя часто дети любят перекусить простыми углеводами: газированными напитками, сладостями или снеками, что приводит к ожирению и другим проблемам со здоровьем. Поэтому родителю необходимо следить за тем, что ест ребенок в течение дня.

Фото Jovanmandic/istockphoto.com

Помочь контролировать рацион ребенка могут ланчи. Самостоятельно собрать их несложно, нужно только учитывать ряд правил:

основа — это сложные углеводы: цельнозерновой бездрожжевой хлеб, оладьи, блины из цельнозерновой муки, макароны из твердых сортов пшеницы и пр.;

белок — мясо, рыба, птица, субпродукты, молочная продукция: запеченная рыба, тушеная печень, котлеты из разного вида мяса, вареная или запеченная птица;

клетчатка — овощи и зелень: помидоры, болгарский перец, морковь, огурцы, капуста, листья салата, рукола, шпинат;

жиры — оливковое или растительное масло, орехи и ореховые пасты, семена, хумус.

Рецепты полезных ланчей для школьника

Паста с помидорами черри и курицей

Ингредиенты:

куриное филе — 100 г;

паста из цельнозерновой муки — 150 г;

помидоры черри — 5-6 шт.;

огурец — 1/2 часть;

оливковое масло — 10 г;

зелень — по вкусу.

Фото Mariha-kitchen/istockphoto.com

Способ приготовления:

Пасту отварить согласно инструкции на упаковке, а затем заправить оливковым маслом и дать остыть. Куриную грудку запечь в духовке либо приготовить на пару. Курицу, помидоры черри нарезать на небольшие кусочки, зелень измельчить и добавить их к пасте, все перемешать. После переложить в ланч-бокс. Огурец нарезать на слайсы и сложить в отдельную ячейку ланч-бокса.

Белковые вафли из зеленой гречки, хумус и овощи

Ингредиенты:

зеленая гречка — 80 г;

яйцо — 1 шт.;

куриное филе — 110 г;

хумус — 50 г;

морковь — 1/2 часть.

Фото Arx0nt/istockphoto.com

Способ приготовления:

Зеленую гречку замочить в теплой воде на 40 минут либо оставить на ночь. Промыть гречку, добавить яйцо и все тщательно измельчить блендером. Куриное филе нарезать на маленькие кусочки, добавить к смеси из гречки и яйца и еще раз все тщательно измельчить до однородной массы. Выпекать вафли в вафельнице до состояния готовности. Морковь нарезать соломкой. Хумус сложить в отдельную емкость.

Овсяноблин с арахисовой пастой и йогурт с фруктами

Ингредиенты:

хлопья овсяные — 40 г;

яйцо — 1 шт.;

молоко 1,5% - 4 ст.л.;

греческий йогурт — 100 г;

банан — 1/2 часть;

арахисовая паста — 20 г.

Фото DiogoAscenso/istockphoto.com

Способ приготовления:

Хлопья овсяные измельчить блендером до состояния муки, затем добавить яйцо и молоко, все тщательно перемешать. Разогреть сковороду с антипригарным покрытием и вылить туда смесь, распределить ее по всей поверхности, накрыть крышкой и жарить блин три минуты. Дать овсяноблину остыть, затем намазать на него арахисовую пасту, по желанию можно украсить бананом и семенами чиа. В греческий йогурт добавить нарезанный банан.

Роллы из лаваша и овощной салат

Ингредиенты:

лаваш бездрожжевой — 1 шт.;

ветчина из индейки — 100 г;

творожный сыр — 80 г;

листья салата — 4 шт.;

лимонный сок — 10 мл;

помидоры — 100 г;

болгарский перец — 1 шт.;

оливковое масло — 10 мл;

петрушка — 2-3 веточки;

соль, перец — по вкусу.

Фото Sarsmis/istockphoto.com

Способ приготовления: