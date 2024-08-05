Белковый взрыв: 5 необычных рецептов из яиц

Куриные яйца — полезный и привычный продукт, который практически всегда есть в доме. По питательности они не уступают мясу. Два яйца могут возместить треть дневной нормы белка. Кроме того, они содержат витамины группы B, А, E, кальций и другие полезные вещества.

Из яиц можно приготовить множество блюд. Но зачастую многие ограничиваются классической глазуньей, скрэмблом или яйцами пашот. Чтобы вы не повторяли давно изученные рецепты, бренд-шеф медиаплатформы о еде Сергей Кузнецов подготовил пять оригинальных блюд, главным ингредиентом которых являются куриные яйца.

Как выбрать и хранить яйца

Яйца бывают диетическими (Д) и столовыми (С). Отличаются они сроками реализации: у первых — семь дней, у вторых — 25. Диетическое яйцо после окончания этого срока становится столовым.

Перед покупкой убедитесь, что яйца целые и без трещин. Также посмотрите на дату изготовления. Проверить продукт на свежесть в магазине можно при помощи овоскопа — прибора для определения качества яиц. Обычно он стоит недалеко от кассы. При просвечивании через овоскоп вы увидите, есть ли трещины. Дома это можно сделать, опустив яйца в воду: несвежие всплывут.

Рецепты из яиц

Омлет «Пуляр»

Ингредиенты:

яйца — 4 шт.;

сливочное масло — 5 г;

зелень (укроп, петрушка, кинза) — по вкусу;

соль — по вкусу.

Фото istockphoto.com/PamelaJoeMcFarlane

Способ приготовления

Разбить яйца и отделить желтки от белков. Добавить в желтки щепотку соли и хорошо перемешать венчиком или вилкой. В белки также добавить щепотку соли, но взбивать уже миксером, чтобы появились устойчивые пики. Разогреть сковороду на слабом огне и смазать маленьким кусочком сливочного масла. Сначала влить в сковороду желтки и распределить их по всей поверхности, формируя тонкий блинчик. Выложить сверху взбитые белки и разровнять их силиконовой лопаткой по всей желтковой массе. Накрыть крышкой и жарить на слабом огне три минуты. Положить готовый омлет на тарелку. Разрезать пополам и одной половиной омлета накрыть вторую. Подавть блюдо горячим, украсив зеленью. При желании блюдо можно дополнить: например, хлебом и нарезанным авокадо.

Яйцо по-шотландски

Ингредиенты:

яйца — 6 шт.;

фарш — 500 г;

смесь сухих трав (орегано, майоран) — 1/2 ч. л.;

чесночный порошок — 1/2 ч. л.;

мука — 2 ст. л.;

панировочные сухари — 200 г;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

свежая зелень — по желанию.

Фарш рекомендуется сделать самостоятельно из 400 г куриного бедра и 100 г бекона.

Фото istockphoto.com/GMVozd

Способ приготовления

Положить четыре сырых яйца в кипящую воду на семь минут, чтобы белок успел свариться, а желток остался мягким. Затем охладить и очистить. В отдельной емкости взбить вилкой или венчиком два оставшихся яйца. Смешать фарш с приправами: сухими травами, чесночным порошком, солью и перцем. Разделить мясную смесь на четыре части и придать им плоскую форму. Обвалять очищенные яйца в муке, затем завернуть каждое в фарш как в лаваш. Запанировать каждую заготовку в муке, затем окунуть во взбитые яйца и хорошенько обвалять в панировочных сухарях. Чтобы корочка получилась плотнее, можно еще раз окунуть в сырые яйца и затем в сухари. Разогреть фритюрницу до 180 °C и равномерно обжарить заготовки в течение 4-7 минут до золотистой корочки. Если фритюрницы нет, можно сделать ее самостоятельно из подручных средств. Для этого нужно взять высокую кастрюлю объемом 1,5-2 литра, налить туда не менее 300-400 г масла. Для определения температуры можно использовать термометр, а для приготовления яиц — шумовку или щипцы с дырками. Готовые яйца по-шотландски выложить на бумажную салфетку, чтобы убрать излишки жира. Перед подачей украсить свежей зеленью.

Чирбули (яичница по-грузински)

Ингредиенты:

яйца — 5 шт.;

помидоры — 4 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

орехи грецкие — 30 г;

чеснок — 4-5 зубчиков;

томатная паста — 1 ст. л.;

масло растительное — 2 ст. л.;

масло сливочное — 10 г;

лук зеленый — 3 пера;

вода — 1/2 стакана;

зелень (укроп, петрушка, кинза) — по вкусу;

соль — по вкусу.

Фото istockphoto.com/Galina Loginova

Способ приготовления

Очистить луковицу и чеснок от шелухи, мелко нарезать. Измельчить орехи ножом или блендером, а затем смешать их с чесноком и луком. Помыть помидоры и нарезать их кубиками. Налить растительное масло в разогретую сковороду и растопить в нем сливочное масло. Выложить лук и обжарить в течение нескольких минут до золотистой корочки. Добавить чеснок и орехи и жарить получившуюся смесь еще минуту. Положить томатную пасту и хорошо перемешать. Выложить в сковороду помидоры и влить воду. Когда содержимое закипит, уменьшить огонь и тушить на маленьком огне пять минут. Посолить по вкусу. Когда масса в сковороде станет однородной, влить в нее яйца по одному таким образом, чтобы желтки остались целыми. Накрыть сковороду крышкой и жарить до готовности яиц. При этом желток должен остаться немного жидким. Посыпать готовое блюдо свежей зеленью и подавать к столу прямо в сковороде.

Тамагояки

Ингредиенты:

яйца — 2 шт.;

соевый соус — 1 ст. л.;

сухой рыбный бульон хондаши — 2 щепотки (можно заменить 1/2 ч. л. рыбного соуса);

мирин — 1 ч. л.;

сливочное масло — 5 г;

кунжутное масло — 5 г;

маринованный имбирь — 30 г;

зеленый лук — 5 г;

кунжут — по вкусу.

Чтобы придать омлету интересный цвет, можно использовать пюре шпината (1 ч. л.) или чернила каракатицы (1/2 ч. л.).

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Способ приготовления

В отдельную емкость разбить яйца, добавить соевый соус, бульон и мирин, после чего хорошо перемешать. Нагреть сковороду на среднем огне, выложить в нее сливочное и кунжутное масло. Как только масло хорошо разогреется и начнет шкворчать, влить часть омлета и равномерно распределить по сковороде, чтобы получился блинчик. Пока омлет готовится, поднять поджаренный блинчик с одной стороны и свернуть в рулет прямо в сковороде. Понемногу подливать массу в сковороду на освободившееся место, чтобы получилось несколько слоев: таким образом у вас постепенно будет формироваться большая трубочка. Когда вся омлетная масса окажется на сковороде, в самом конце свернуть омлет в трубочку и переложить на тарелку. Перед подачей украсить блюдо тонко нашинкованным луком, семенами кунжута и маринованным имбирем.

Сабайон с ягодами

Ингредиенты:

яйца (желтки) — 4 шт.;

игристое вино просекко — 50 г;

белое сухое вино — 150 г;

сахар — 50 г;

листья кафирского лайма — 1 шт. (или лемонграсс — 1 шт.);

бадьян —1 шт.;

цедра апельсина — 2 г;

печенье савоярди или амаретти — 6-8 шт;

клубника — 250 г;

сок красного апельсина — 20 г;

сок лайма — 10 г;

сахар тростниковый — 40 г;

оливковое масло — 20 г;

зеленый базилик — 15 г.

Фото istockphoto.com/Instants

Способ приготовления