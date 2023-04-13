5 вкусных рецептов с гречкой от шеф-повара
Гречка — это питательная крупа, которая в последние годы стала популярной благодаря своим многочисленным преимуществам для здоровья. Она богата клетчаткой, витаминами и минералами. Кроме того, гречка — чемпион по содержанию белка.
Бренд-шефа клиники иммунодиетологии Бенита Стрельченко поделилась вкусными рецептами из гречневой крупы.
Чтобы все полезные свойства этой крупы сохранились после ее приготовления, лучше выбирать цельнозерновую обжаренную гречку.
Салат из гречки и свеклы
Ингредиенты:
- гречка — 100-150 г;
- свекла — 1 шт.;
- масло гхи — 1 ч. л.;
- горсть свежей зелени;
- сыр фета — 50 г.
Способ приготовления
Приготовьте гречку в соответствии с инструкциями на упаковке, затем смешайте ее с обжаренной на сухой сковороде или на масле гхи свеклой, сыром фета и горстью свежей зелени (например, петрушки и укропа). Сбрызните простой заправкой из оливкового масла и лимонного сока.
Гречневая каша с черникой и миндалем
Ингредиенты:
- гречка — 200 г;
- растительное молоко — 2 стакана;
- черника (или другие ягоды), миндаль — по вкусу;
- мед, стевия или другой подсластитель — по вкусу.
Способ приготовления
Отварите гречку в растительном молоке, пока она не станет мягкой. Затем добавьте чернику и нарезанный миндаль. Подсластите медом (если нет аллергии) или кленовым сиропом по вкусу. Если вы хотите завтрак без фруктозы — оставьте только миндаль, добавьте стевию для сладости.
Ризотто с гречкой и грибами
Ингредиенты:
- гречка — 200 г;
- бульон (овощной или куриный) — 2 стакана;
- масло гхи — 1 ч. л.;
- шампиньоны или вешенки — 300 г;
- тимьян и петрушка по вкусу.
Способ приготовления
Сварите гречку на курином или овощном бульоне, затем добавьте обжаренные на масле гхи (или на сухой сковороде) грибы и свежий тимьян. Подавайте, посыпав сверху рубленой петрушкой.
Это пикантное блюдо станет отличной альтернативой традиционному ризотто с рисом.
Блины из гречки и сладкого картофеля
Ингредиенты:
- отварной сладкий картофель — 1 средний;
- готовая гречка — 100 г;
- яйцо — 1 ст. л.;
- мука — 1 ст. л.
Способ приготовления
Смешайте приготовленное пюре из сладкого картофеля с вареной гречкой, яйцами и небольшим количеством муки (можно использовать гречневую муку, если вы не едите глютен), чтобы получилось жидкое тесто. Выпекайте блины на сковороде с антипригарным покрытием до золотистого цвета с обеих сторон.
Жаркое из гречки и овощей
Ингредиенты:
- болгарский перец — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- цуккини — 1 шт.;
- оливковое масло — 1 ст. л.;
- отваренная гречка — 400-500 г;
- томатный соус (или любой другой домашнего приготовления).
Способ приготовления
Обжарьте нарезанные овощи (перец, цуккини и лук) в небольшом количестве оливкового масла, затем добавьте вареную гречку и жарьте, помешивая, пока она полностью не прогреется. Подавайте с любым соусом домашнего приготовления.
Эти пять рецептов — лишь несколько примеров того, как вы можете насладиться пользой для здоровья и восхитительным вкусом гречки. Попробуйте и сами убедитесь, насколько универсальным может быть эта крупа.
Приятного аппетита!
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