8 летних безалкогольных коктейлей: рецепты от бармена
Лето — самое подходящее время, чтобы насладиться освежающими напитками. В этой статье рассказали о том, как приготовить безалкогольные коктейли, которые понравятся и взрослым, и детям.
Апельсиновый айс-ти
Ингредиенты
-
зеленый чай — 3 г;
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вода — 200 мл;
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сахар — 1 ч. л.;
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апельсиновый сок — 50 мл;
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сок лимона — 1 ст. л.;
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мята — 5-6 листочков;
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лед — по вкусу;
-
лимон — по вкусу.
Способ приготовления
-
Заварить зеленый чай в горячей воде, добавить сахар и убрать в холодильник для остывания.
-
Мелко нарезать мяту и слегка размять листья, чтобы мята дала сок.
-
Выжать сок лимона.
-
В остывший чай добавить мяту, лимонный сок.
-
Украсить лимоном, по желанию можно добавить лед.
Безалкогольный мохито
Ингредиенты
-
лайм — половина фрукта;
-
газированная вода — 300 мл;
-
сахар — 1 ст. л.;
-
мята — 8-10 листьев;
-
лед — по вкусу.
Способ приготовления
-
Нарезать лайм, положить в стакан листочки мяты.
-
Слегка размять лайм и мяту, чтобы они дали сок.
-
Залить газированной водой, добавить сахар и размешать до растворения сахара.
-
По желанию можно добавить лед, если вода недостаточно холодная.
-
Украсить дольками лайма и мятой.
Безалкогольная пина колада
Ингредиенты
-
ананасовый сок — 100 мл;
-
кокосовые сливки (можно заменить обычными сливками 20-30% жирности) — 30 мл;
-
лед — по вкусу;
-
кокосовая стружка — по вкусу;
-
дольки ананаса — по вкусу.
Способ приготовления
-
Взбить блендером или венчиком сливки вместе с ананасовым соком до кремообразной консистенции.
-
Вылить напиток в высокий бокал.
-
Украсить кокосовой стружкой и кусочком ананаса.
Холодный фруктовый пунш
Ингредиенты
-
ананасовый сок — 50 мл;
-
вишневый сок — 50 мл;
-
апельсиновый сок — 50 мл;
-
лимонный сок — 50 мл;
-
вишня — 5-10 ягод;
-
апельсин — половина фрукта.
Способ приготовления
-
Перемешать фруктовые соки.
-
Вылить жидкость в высокий стакан.
-
Апельсин и ягоды нарезать, добавить в стакан.
-
По желанию можно добавить лед и украсить кружочком апельсина.
Вишневый айс-ти с имбирем
Ингредиенты
-
черный чай — 3 г;
-
вода — 300 мл;
-
имбирь — по вкусу;
-
сахар — 2 ч. л.;
-
замороженная вишня — 50 г;
-
мед — по вкусу;
-
лед — по вкусу.
Способ приготовления
-
Заварить чай, добавить в него сахар.
-
Размешать и убрать напиток в холодильник для остывания.
-
Очистить и нарезать имбирь на маленькие кусочки.
-
Замороженную вишню залить небольшим количеством воды комнатной температуры, дать ей немного подтаять.
-
В остывший чай добавить вишню, имбирь и по желанию лед.
Имбирный лимонад
Ингредиенты
-
свежевыжатый лимонный сок — 1 ст. л.;
-
тертый имбирь — 1 ст. л.;
-
сахар — 1 ст. л.;
-
вода — 200 мл;
-
лед — по вкусу.
Способ приготовления
-
В стакане смешать лимонный сок, тертый имбирь и сахар.
-
Добавить лед.
-
Залить все водой и хорошо перемешать, пока сахар полностью не растворится.
-
Украсить напиток долькой лимона и любой зеленью.
Безалкогольная «Маргарита»
Ингредиенты
-
апельсиновый сок — 200 мл;
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вода газированная — 100 мл;
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лайм — половина фрукта;
-
мята — 2 веточки;
-
сахар — 1 ч. л.
-
соль — для украшения.
Способ приготовления
-
Высыпать соль на плоскую тарелку.
-
Края бокалов смочить соком лайма и обмакнуть в соль.
-
Измельчить листья мяты, чтобы они дали сок.
-
В бокал вылить апельсиновый сок, добавить мяту и сахар.
-
Добавить газированную воду.
-
В напиток добавить дольки лайма.
-
По желанию украсить веточкой мяты.
Безалкогольный дайкири
Ингредиенты
-
клубника (замороженная или свежая) — 200 г;
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лайм — половина фрукта;
-
сахар — 1 ч. ложка;
-
лед — по вкусу.
Способ приготовления
-
Выжать сок из половинки лайма.
-
В блендере измельчить клубнику вместе с сахаром и соком лайма.
-
Добавить лед в напиток. Затем измельчить массу. Для получения более плотной консистенции, похожей на мороженое, добавьте побольше льда.
-
Перелить напиток в бокал и украсить долькой лайма или кусочком клубники.