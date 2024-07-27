Как приготовить нежные венские вафли: рецепт от нутрициолога
Практически у каждой страны есть собственный рецепт вафель. И Австрия не исключение. Венские вафли отличаются тем, что они мягкие, пышные и воздушные. Поделились с вами классическим рецептом австрийского десерта и рассказали, как приготовить к нему вкусные сладкие соусы.
Секреты приготовления венских вафель
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Перед тем, как вылить тесто, смажьте вафельницу маслом. Лучше взять сливочное, чтобы придать десерту приятный привкус, но можно использовать и растительное.
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Не пересушивайте вафли. В современных вафельницах есть специальная функция определения готовности. Когда прибор сигнализирует о конце времени приготовления, сразу выкладывайте вафли на тарелку, не дожидаясь, пока прибор остынет. Определить готовность вафель можно и самостоятельно. Для этого слегка приподнимите крышку. Если она поднимается легко и вы не чувствуете, что тесто прилипает, то блюдо готово.
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Не перемешивайте тесто слишком долго. Иначе вы высвободите из муки клейковину, которая делает выпечку менее пышной и более плотной. Достаточно просто смешать все ингредиенты до однородности.
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Используйте правильные панели для выпекания. В комплектацию многих вафельниц входят несколько видов выпекающих поверхностей для разных видов вафель. Для некоторых моделей панель для венских нужно приобрести отдельно.
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Если вы хотите, чтобы выпечка получилась с аппетитной корочкой, после приготовления подсушите вафли в духовке. Для этого разогрейте духовку до 250°С и положите вафли на решетку на 2-3 минуты.
Рецепт нежных венских вафель
Ингредиенты:
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сахар — 100 г;
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яйца куриные — 3 шт.;
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масло сливочное — 200 г;
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молоко — 1 стакан;
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разрыхлитель — 1 ч.л.;
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мука пшеничная — 350 грамм;
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ванильный сахар — 1 пакетик.
Способ приготовления:
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Взбить масло, сахар и ванильный сахар до получения однородной массы.
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Добавить по одному яйцу, тщательно взбивая.
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Затем добавить молоко и перемешать.
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Просеять муку с разрыхлителем и постепенно добавить к масляной смеси, тщательно перемешивая.
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Нагреть вафельницу и смазать ее маслом.
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Выкладывать тесто на вафельницу небольшими порциями и готовить до золотисто-коричневого цвета.
Рецепты вкусных топингов (соусов) к вафлям
Шоколадный соус
Ингредиенты:
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темный шоколад — 100 г;
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сливки — 50 мл.
Способ приготовления:
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Нагреть сливки в маленькой кастрюле до появления пара.
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Снять с огня и добавить шоколад.
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Перемешать до полного растворения шоколада.
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Можно добавить нарезанные бананы: этот топинг с ними хорошо сочетается.
Карамельный соус
Ингредиенты:
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сахар — 100 г;
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вода — 50 мл;
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сливочное масло — 50 г;
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сливки — 100 мл.
Способ приготовления:
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Смешать сахар и воду в сковороде.
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Довести до кипения и дать сахарной массе карамелизироваться до золотистого цвета.
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Добавить сливочное масло и перемешать, затем аккуратно влить сливки.
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К соусу можно добавить бананы и грецкие орехи.
Ягодный соус
Ингредиенты:
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ягоды (клубника, малина, черника) — 200 г;
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вода — 50 мл;
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сахар — 50 г.
Способ приготовления:
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Смешать ягоды, воду и сахар в небольшой кастрюле.
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Довести до кипения и варить 5-7 минут, пока ягоды не начнут развариваться.
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Протереть через сито для получения однородной массы.
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При желании подавать вместе со взбитыми сливками и орехами.
Ванильный соус
Ингредиенты:
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молоко — 200 мл;
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сахар — 1 ст. л.;
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ванильный экстракт — 1 ч. л.;
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желток — 1 шт.
Способ приготовления:
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Нагреть молоко с сахаром и ванилью в кастрюле.
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Взбить желток в отдельной миске.
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Постепенно влить горячее молоко в желток, постоянно помешивая.
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Вернуть массу на огонь и варить до загустения.
Ореховый соус
Ингредиенты:
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грецкие орехи — 100 г;
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сгущенное молоко — 100 мл;
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кокосовая стружка — по желанию.
Способ приготовления:
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По желанию измельчить грецкие орехи в блендере до мелкой крошки.
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Выложить орехи, кокосовую стружку и сгущенное молоко на тарелку. При желании можно смешать все ингредиенты.