Разгрузочные дни: правила проведения, польза и возможный вред

Разгрузочные дни могут назначаться в медицинских целях (например, перед операцией), но чаще всего их используют, чтобы дать отдых пищеварительной системе. Также многие верят, что с их помощью можно похудеть.

Врач-диетолог Анна Цуканова помогла разобраться, какие бывают разгрузочные дни, как их проводить, какие у них есть противопоказания и каких стоит ждать результатов.

В чем суть разгрузочных дней

Во время разгрузочных дней нужно либо снижать калорийность суточного рациона (некоторые предпочитают не есть вообще ничего), либо питаться только определенными группами продуктов.

Многие из тех, кто практикует такие дни, хотят стать здоровее и красивее. Считается, что практика способна:

уменьшить отеки;

снизить массу тела;

снизить уровень холестерина в организме;

уменьшить проявления пищевой аллергии;

снизить нагрузку на пищеварительную систему.

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Виды разгрузочных дней

Разгрузка на снижение калорийности

Задача — есть низкокалорийные продукты или просто уменьшить объем порций.

Этот метод считается более легким, чем переход на монопитание. Но все равно нельзя уменьшать калорийность рациона надолго.

Разгрузочные дни на гречке

Считается, что такой разгрузочный день легко выдержать, поскольку гречка питательна, то есть с ней меньше шансов остаться голодным. Кроме того, эта крупа очень полезна. Она богата веществами, помогающими снизить уровень сахара и холестерина в крови.

Белковые разгрузочные дни

Источником белка могут служить мясо курицы или индейки, нежирная рыба, творог. Также не запрещается умеренно есть овощи, зелень и крупы.

Разгрузочные дни на яйцах

Рацион яичного разгрузочного дня похож на рацион диеты Магги: за сутки разрешается съесть шесть яиц, к которым добавляются низкокалорийные овощи (огурцы, помидоры), зелень или фрукты (яблоки, цитрусы).

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Разгрузочные дни на молочных продуктах

В течение дня в шесть приемов разрешается выпить два литра кефира или молока жирностью 1-2,5%. Можно сочетать с другими продуктами, например, крупами, зеленью, овощами, фруктами, ягодами, но тогда количество молока или кефира нужно немного уменьшить.

Разгрузочные дни на яблоках

За день нужно съесть 1-1,5 кг яблок, желательно кислых сортов.

Яблочный монодень подходит людям, у которых фрукты не повышают аппетит. В противном случае есть риск не только не выдержать разгрузку, но и сорваться.

Разгрузочные дни на бананах

В течение дня надо съесть 1,5 кг бананов. К ним разрешается добавить немного творога, кефира, отварного мяса.

Разгрузочные дни на огурцах

За день разрешается съесть примерно 1,5 кг огурцов. В них мало калорий (всего 15 ккал на 100 г), поэтому можно сочетать эти овощи с кефиром или яйцами.

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Разгрузочные дни на соках

Желательно использовать для сока не фрукты, а овощи. Это снизит нагрузку на поджелудочную железу и на зубную эмаль.

Разгрузочные дни на воде

Это самый сложный вариант. Разрешается пить только воду, количество которой рассчитывается индивидуально.

Норму в таком случае следует рассчитать вместе с диетологом или врачом. Иначе есть риск столкнуться с рядом осложнений.

Польза разгрузочных дней

Люди, которые устраивают себе разгрузочные дни, утверждают, что разгрузка положительно воздействует на организм. Например:

появляется ощущение легкости в желудочно-кишечном тракте;

уменьшается отечность;

проходят неприятные ощущения в органах пищеварения: исчезает изжога, проходит вздутие;

улучшается состояние кожи;

быстро снижается вес (на 1-3 кг за сутки).

Однако важно понимать, что серьезных научных доказательств тому, что проводить разгрузочные дни полезно для организма, не существует.

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Вред разгрузочных дней

Хотя за счет выведения лишней жидкости действительно можно избавиться от отеков и пары лишних килограммов, расплата за этот эффект может быть серьезной.

Проблемы со стороны нервной системы

Чувство голода может спровоцировать головные боли, раздражительность, апатию, сонливость, снижение работоспособности и концентрации внимания.

Обострение хронических заболеваний

Например, монопитание гречкой, рисом, яблоками или молочными продуктами может привести к обострению гастрита или язвы, белковая диета может спровоцировать приступ подагры.

Появление проблем со здоровьем

Отсутствие хронических заболеваний не гарантирует, что проведение разгрузочных дней окажется безопасным. Иногда достаточно какого-то одного неправильного действия, чтобы запустить в организме негативную реакцию.

Например, употребление кислых яблок может привести к зубной боли, а банановый день способен вызвать запор: этот фрукт содержит много клетчатки и сложно переваривается.

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Как правильно и безопасно проводить разгрузочные дни

Монодиета не должна быть дольше одного дня, а длительность разгрузочного рациона на снижение калорийности лучше обсудить с врачом.

Проверка здоровья

Для начала нужно убедиться, что возможная польза превышает возможный вред, то есть предварительно оценить свое состояние здоровья.

При имеющихся заболеваниях нужно узнать, нет ли противопоказаний для проведения разгрузочных дней. Ограничения определяются индивидуально, но есть и общие. К ним относятся:

обострение любых заболеваний;

ОРВИ;

желчнокаменная болезнь;

заболевания почек;

повышенная кислотность желудка;

беременность и лактация;

детский возраст;

нарушение пищевого поведения, дефицит массы тела, анорексия;

психиатрические заболевания;

сахарный диабет (инсулинозависимый).

Плавный вход и выход

Если вы привыкли переедать, слишком резкий переход от обилия пищи к монодиете может оказаться провальным. Вы должны быть морально готовы к ограничениям. Но лучше подготовиться к ним и физически. Например, постепенно исключить из рациона фастфуд и алкоголь, а также немного снизить суточную калорийность пищи.

На следующий день после разгрузки нельзя объедаться, это также может спровоцировать проблемы со здоровьем. В частности, с ЖКТ.

Соблюдение питьевого режима

Жидкость необходима, чтобы не получить обезвоживание. Можно пить не только воду, но и несладкие травяные чаи, а также ягодные морсы без сахара.

Умеренность в физической активности

Во время разгрузочного дня желательно минимизировать физическую нагрузку, чтобы не провоцировать аппетит и не ухудшать состояние.

Выбор подходящего времени

Важно, чтобы во время разгрузочного дня не было повышенного стресса. Можно отложить его на один из выходных.

Количество подходов

Чтобы избежать чувства голода, желательно распределить пищу на 5-6 раз. Разгрузочные дни на воде можно проводить только по медицинским показаниям и под контролем врача.

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Как часто можно проводить разгрузочные дни

Возможность проведения разгрузочных дней можно узнать по генетике. Ген PPARG отвечает за эффективность низкожировой диеты и необходимость проведения таких разгрузок. Исходя из этого, кому-то практика необходима 1-2 раза в неделю, кому-то раз в две недели, а кому-то они вовсе не принесут никакой пользы. Проверить, есть ли такой ген, можно у врача.

Разгрузочные дни могут быть более безопасными, чем диеты, но в конечном счете такими же неэффективными. Их можно проводить по рекомендации врача для облегчения состояния при болезнях. Но не стоит устраивать разгрузочные дни, чтобы попытаться скорректировать фигуру. Для этого нужен комплексный подход.