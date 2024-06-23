Рассольник: классический рецепт с перловкой и секреты приготовления

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Рассольник можно приготовить на курином, говяжьем или грибном бульоне, с почками, куриными потрошками или даже раковыми шейками. Вариаций у этого исконно русского блюда масса.

Бренд-шеф ресторанного холдинга Сергей Носов поделился секретами приготовления классического рассольника.

Как подготовить продукты, чтобы сделать блюдо максимально вкусным

Огурцы и рассол

Рассольник, как и другие супы, варится на бульоне. Но все же основной компонент этого блюда — рассол.

Маринованные огурцы и рассол от них для блюда не годятся.

Соленые огурцы эксперт рекомендует тушить предварительно и добавлять в суп в конце варки. Это нужно для того, чтобы картофель смог хорошо развариться. Если положить огурцы в рассольник раньше картофеля или одновременно с ним, картошка может получиться жесткой.

Фото istockphoto.com/Grygorii Shvets

Крупа

Рассольник варят с перловой, гречневой крупой, рисом или пшеном. Две последние крупы используются чаще, потому что их проще и быстрее варить. Но в классическом рассольнике должна быть именно перловка.

Бульон

Бульон для классического рассольника готовят на говяжьей грудинке или домашней курице. Если хочется придать блюду «ресторанности», то бульон нужно варить на очень медленном огне несколько часов. Тогда он получится прозрачным и очень насыщенным.

Фото istockphoto.com/fcafotodigital

Рецепт классического рассольника

Ингредиенты:

говяжья грудинка на косточке и телячьи почки (или домашняя суповая курица, куриные желудки и сердечки) — 1 кг;

перловая крупа — 100 г;

морковь — 2 шт.;

репчатый лук — 2 шт.;

картофель — 4 шт.;

соленые бочковые огурцы — 4 шт.;

огуречный рассол — 100 мл;

свежая петрушка — 10 г;

укроп — 10 г;

растительное масло — 50 мл;

лавровый лист — 2 шт.;

перец душистый горошком — 6 шт.;

соль, черный молотый перец — по вкусу;

жирная сметана для подачи — по 1 ст. л. на порцию.

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Способ приготовления:

За день до приготовления супа замочить перловую крупу в воде и оставить на ночь в холодильнике. Утром тщательно промыть крупу и отваривать в подсоленной воде около 30 минут, немного не доводя до полной готовности. Телячьи почки тщательно очистить, промыть ледяной водой и замочить в молоке на 12 часов. Вынуть почки из молока и отварить отдельно до полной готовности.