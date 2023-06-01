Протеиновый смузи от Джексона Вана: так ли полезен завирусившийся напиток?
К-pop-айдолы все чаще мелькают и в российских медиа, не говоря уже о социальных сетях. Все, что носят, едят, пьют, то, как выглядят новые кумиры молодежи (и не только ее), привлекает особое внимание. Так, например, короткий ролик о протеиновом напитке Джексона Вана мгновенно завирусился в Сети.
Узнали у врача-гастроэнтеролога, диетолога, кандидата медицинских наук Рустема Садыкова, действительно ли стоит воспринимать этот рецепт всерьез.
Кто такой Джексон Ван
Исполнитель в жанрах k-pop и хип-хоп, танцор, музыкальный продюсер, режиссер клипов и основатель звукозаписывающего лейбла, а также креативный директор и ведущий дизайнер модного бренда — все это о скромной персоне Джексона Вана. Если учесть, что ему еще нет и тридцати ( и это еще не говоря о его карьере фехтовальщика на саблях в прошлом), то список более чем внушительный. Разбирается ли он так же хорошо в кулинарии и здоровом питании, как в музыке, танцах и дизайне, узнаем чуть позже. А пока еще немного о том, почему он так популярен.
Впервые Джексон привлек к себе внимание в 2014 году, когда оказался в k-pop-группе Got7. Спустя три года он основал свой звукозаписывающий лейбл Team Wang и стал выпускать сольную музыку не только в Китае, но и за его пределами. Первый сольный альбом Mirrors вышел в 2019 году и занял 32-ю строчку американского рейтинга Billboard 200. Следом за ним альбом Magic Man 2022 года достиг уже 15-й строчки чарта.
В 2021 году Ван создал хип-хоп-группу Panthepack. В то же время он занял 10-ю строчку в рейтинге Forbes и был включен в топ-100 знаменитостей Китая.
Что особенного в напитке Джексона Вана
Отличительная особенность протеинового напитка Джексона Вана в том, что он абсолютно растительный и подойдет даже веганам и вегетарианцам. Да и любителям животного белка он поможет разнообразить рацион и добавить в него приличную долю клетчатки, полезной для пищеварения.
Что касается состава, в него входят:
- капуста (листья салата);
- шпинат;
- брокколи;
- белый виноград;
- банан;
- яблоко;
- апельсин;
- мед;
- вода;
- лед.
«Протеин — это белок. Больше всего его в мясных и молочных продуктах, а также в яйцах, орехах и некоторых крупах. В овощах также есть небольшое количество белка. Рекордсмены в этом плане — брокколи, шпинат и спаржа.»
Листьев капусты, брокколи, шпината и банана Джексон положил прилично, они составляют основу коктейля. Яблоко, апельсин — буквально по дольке для вкуса, как и винограда.
Густоту коктейля можно регулировать с помощью объема воды и льда.
Отдельно хотелось бы сделать акцент на меде: его Ван вместе с напарником по ролику положили от души.
Насколько полезен протеиновый коктейль Джексона Вана
Коктейль Джексона Вана можно назвать с гораздо большим успехом углеводным, поскольку углеводов в нем гораздо больше, чем белка. В нем достаточно много банана, который богат калием и натрием, но очень сладкий и имеет высокий гликемический индекс.
«Банан, как и все фрукты, — лакомство. Его стоит есть после основного плотного приема пищи, а не вместо него.»
Кроме того, коктейль содержит значительное количество меда, что небезопасно из-за фруктозы и глюкозы. Мед — высококалорийный продукт, он полезнее сахара лишь потому, что содержит больше полезных веществ. Но многое зависит и от качества меда. Не стоит также забывать, что это достаточно аллергенный продукт, который подойдет не всем.
«Этот овощной коктейль полезен значительным количеством клетчатки. Но чтобы сделать его белковым, рекомендую добавить семена или орехи, а также йогурт, если он вам разрешен. Стоит ли его вводить в рацион спортсменам и худеющим? Вопрос — для чего. Лучше съесть эти продукты по отдельности, включая в полноценный прием пищи.»
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