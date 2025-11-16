Проще простого: 5 рецептов блюд в микроволновке от шеф-повара
Бывает так, что времени на готовку совсем не хватает, но поесть что-то вкусное все же хочется. Тогда на помощь приходит микроволновая печь. Шеф-повар Антон Прокофьев поделился самыми простыми рецептами блюд в микроволновке.
Шоколадный кекс
Ингредиенты:
-
мука пшеничная — 4 ст. л.;
-
сахар — 4 ст. л.;
-
какао-порошок — 2 ст. л.;
-
яйцо — 1 шт.;
-
молоко — 3 ст. л.;
-
сливочное или растительное масло — 3 ст. л.;
-
разрыхлитель — 5 г.
Способ приготовления:
-
Муку просеять.
-
В миске смешать сухие ингредиенты: сахар, муку, какао, разрыхлитель.
-
Добавить яйцо, молоко и масло. Перемешать тесто с помощью венчика.
-
Массу вылить в форму для запекания подходящего размера или в кружку с толстыми стенками. Заполнить емкость наполовину: во время приготовления в микроволновке кекс поднимется.
-
Выпекать кекс в течение 3 минут.
-
Проверить готовность кекса деревянной шпажкой: если она выходит сырой, кекс можно допечь еще 1-2 минуты на средней мощности.
Лучше готовить кекс на средней или максимальной мощности — около 750 ватт.
Макароны с сыром
Ингредиенты:
-
макароны — 50 г;
-
вода — 120 мл;
-
молоко 2,5% - 3 ст. л.;
-
сыр — 25 г;
-
соль — по вкусу;
-
перец — по вкусу.
Способ приготовления:
-
Смешать в миске макароны, холодную воду и соль.
-
Готовить макароны 2 минуты на максимальной мощности. Затем вынуть миску и все перемешать. Снова поставить миску в микроволновку, повторить действия два-три раза. Это займет 8—10 минут в зависимости от типа микроволновки.
-
Добавить к пасте молоко и натертый сыр. Перемешать.
-
Поставить миску на максимальную мощность микроволновки еще на минуту.
-
Готовое блюдо перемешать. Украсить свежей зеленью.
Если при готовке паста впитала всю жидкость до того, как истекло время на микроволновке, следует добавить пару чайных ложек воды.
Перцы фаршированные
Ингредиенты:
-
фарш куриный — 230 г;
-
болгарский перец — 1 шт.;
-
вода — 4 ч. л.;
-
сыр — 20 г;
-
красный лук — 13 г;
-
свежая петрушка — 20 г;
-
сушеный чеснок — 1 ч. л.;
-
паприка — 1,5 ч. л.;
-
кумин — 1 ч. л.;
-
соль — по вкусу;
-
перец — по вкусу.
Способ приготовления:
-
Смешать фарш с чесноком, паприкой, кумином и петрушкой. Посолить и поперчить.
-
Помыть болгарский перец, разрезать на две части и очистить от семян.
-
Поместить перцы в отдельные глубокие миски. Добавить по две чайные ложки холодной воды в каждую.
-
Положить в перцы начинку из фарша. Примять ее вилкой.
-
Поставить перцы на максимальную мощность в микроволновку и накрыть сверху тарелками. Готовить 8—10 минут. Фарш должен изменить цвет с красного на коричневый.
Комментарий эксперта: «Можно добавить сверху сыр и продолжать держать перцы на высокой мощности еще пару минут после того, как фарш приготовился».
Сырный суп
Ингредиенты:
-
тертая морковь — 1 шт.;
-
картофель — 2 шт.;
-
плавленный сыр — 80 г;
-
тертая луковица — 1 шт.;
-
теплые сливки — 130 мл;
-
небольшой сельдерей — 1 шт.;
-
вода — 2 ст.;
-
специи, травы — по вкусу.
Способ приготовления:
-
Залить нарезанные овощи водой и нагреть под крышкой в течение 10-12 минут при максимальной мощности. Положить соль и перец перед тем, как начать варить.
-
Добавить сливки и сыр, установить среднюю мощность и прогреть еще 10 минут. Как следует перемешать всю массу.
Перед подачей на стол желательно дать супу настояться и посыпать его зеленью.
Запеченные яблоки
Ингредиенты:
-
яблоки среднего размера — 3 шт.;
-
мед, сироп или варенье — по 1 ч. л. на каждое яблоко;
-
орехи — по вкусу;
-
изюм — по вкусу;
-
корица — 1 щепотка;
-
сахарная пудра для посыпки — по вкусу.
Способ приготовления:
-
Срезать у яблок верхнюю часть и аккуратно вынуть серединку. Донышко должно остаться неповрежденным, поэтому удобнее всего это делать столовой ложкой, а не специальным приспособлением.
-
Внутрь яблока влить мед.
-
После в каждое яблоко положить немного изюма и рубленых орехов. Добавить немного корицы.
-
Готовить в микроволновке около пяти минут на максимальной мощности. Через три минуты после начала готовки можно уже проверить, стали ли яблоки мягкими.
-
Посыпать сахарной пудрой готовое блюдо.
Лучше всего подходит не жидкий, а засахаренный мед, можно немного подогреть его в той же микроволновке. В качестве альтернативы ему можно взять жидкое варенье или сделать сахарный сироп