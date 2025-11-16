Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Статьи
Простые и быстрые рецепты блюд в микроволновке
Питание и еда

16 ноя 19:00

4 мин.

Проще простого: 5 рецептов блюд в микроволновке от шеф-повара

Дарья Хромова
Автор
Антон Прокофьев
Шеф-повар
Фото CG Tan, iStock

Бывает так, что времени на готовку совсем не хватает, но поесть что-то вкусное все же хочется. Тогда на помощь приходит микроволновая печь. Шеф-повар Антон Прокофьев поделился самыми простыми рецептами блюд в микроволновке.

Шоколадный кекс

Ингредиенты:

  • мука пшеничная — 4 ст. л.;

  • сахар — 4 ст. л.;

  • какао-порошок — 2 ст. л.;

  • яйцо — 1 шт.;

  • молоко — 3 ст. л.;

  • сливочное или растительное масло — 3 ст. л.;

  • разрыхлитель — 5 г.

Фото Irina Taskova, iStock

Способ приготовления:

  1. Муку просеять.

  2. В миске смешать сухие ингредиенты: сахар, муку, какао, разрыхлитель.

  3. Добавить яйцо, молоко и масло. Перемешать тесто с помощью венчика.

  4. Массу вылить в форму для запекания подходящего размера или в кружку с толстыми стенками. Заполнить емкость наполовину: во время приготовления в микроволновке кекс поднимется.

  5. Выпекать кекс в течение 3 минут.

  6. Проверить готовность кекса деревянной шпажкой: если она выходит сырой, кекс можно допечь еще 1-2 минуты на средней мощности.

Лучше готовить кекс на средней или максимальной мощности — около 750 ватт.
Антон Прокофьев
Шеф-повар
Как очистить чайник от&nbsp;накипи.Как очистить чайник от накипи: 3 способа без вреда для техники и здоровья

Макароны с сыром

Ингредиенты:

  • макароны — 50 г;

  • вода — 120 мл;

  • молоко 2,5% - 3 ст. л.;

  • сыр — 25 г;

  • соль — по вкусу;

  • перец — по вкусу.

Фото 4kodiak, iStock

Способ приготовления:

  1. Смешать в миске макароны, холодную воду и соль.

  2. Готовить макароны 2 минуты на максимальной мощности. Затем вынуть миску и все перемешать. Снова поставить миску в микроволновку, повторить действия два-три раза. Это займет 8—10 минут в зависимости от типа микроволновки.

  3. Добавить к пасте молоко и натертый сыр. Перемешать.

  4. Поставить миску на максимальную мощность микроволновки еще на минуту.

  5. Готовое блюдо перемешать. Украсить свежей зеленью.

Если при готовке паста впитала всю жидкость до того, как истекло время на микроволновке, следует добавить пару чайных ложек воды.
Антон Прокофьев
Шеф-повар

Перцы фаршированные

Ингредиенты:

  • фарш куриный — 230 г;

  • болгарский перец — 1 шт.;

  • вода — 4 ч. л.;

  • сыр — 20 г;

  • красный лук — 13 г;

  • свежая петрушка — 20 г;

  • сушеный чеснок — 1 ч. л.;

  • паприка — 1,5 ч. л.;

  • кумин — 1 ч. л.;

  • соль — по вкусу;

  • перец — по вкусу.

Фото rudisill, iStock

Способ приготовления:

  1. Смешать фарш с чесноком, паприкой, кумином и петрушкой. Посолить и поперчить.

  2. Помыть болгарский перец, разрезать на две части и очистить от семян.

  3. Поместить перцы в отдельные глубокие миски. Добавить по две чайные ложки холодной воды в каждую.

  4. Положить в перцы начинку из фарша. Примять ее вилкой.

  5. Поставить перцы на максимальную мощность в микроволновку и накрыть сверху тарелками. Готовить 8—10 минут. Фарш должен изменить цвет с красного на коричневый.

Комментарий эксперта: «Можно добавить сверху сыр и продолжать держать перцы на высокой мощности еще пару минут после того, как фарш приготовился».

Правда и&nbsp;мифы о&nbsp;козьем молоке.Правда ли, что козье молоко полезнее коровьего

Сырный суп

Ингредиенты:

  • тертая морковь — 1 шт.;

  • картофель — 2 шт.;

  • плавленный сыр — 80 г;

  • тертая луковица — 1 шт.;

  • теплые сливки — 130 мл;

  • небольшой сельдерей — 1 шт.;

  • вода — 2 ст.;

  • специи, травы — по вкусу.

Фото Fascinadora, iStock

Способ приготовления:

  1. Залить нарезанные овощи водой и нагреть под крышкой в течение 10-12 минут при максимальной мощности. Положить соль и перец перед тем, как начать варить.

  2. Добавить сливки и сыр, установить среднюю мощность и прогреть еще 10 минут. Как следует перемешать всю массу.

Перед подачей на стол желательно дать супу настояться и посыпать его зеленью.
Антон Прокофьев
Шеф-повар

Запеченные яблоки

Ингредиенты:

  • яблоки среднего размера — 3 шт.;

  • мед, сироп или варенье — по 1 ч. л. на каждое яблоко;

  • орехи — по вкусу;

  • изюм — по вкусу;

  • корица — 1 щепотка;

  • сахарная пудра для посыпки — по вкусу.

Фото kasia2003, iStock

Способ приготовления:

  1. Срезать у яблок верхнюю часть и аккуратно вынуть серединку. Донышко должно остаться неповрежденным, поэтому удобнее всего это делать столовой ложкой, а не специальным приспособлением.

  2. Внутрь яблока влить мед.

  3. После в каждое яблоко положить немного изюма и рубленых орехов. Добавить немного корицы.

  4. Готовить в микроволновке около пяти минут на максимальной мощности. Через три минуты после начала готовки можно уже проверить, стали ли яблоки мягкими.

  5. Посыпать сахарной пудрой готовое блюдо.

Лучше всего подходит не жидкий, а засахаренный мед, можно немного подогреть его в той же микроволновке. В качестве альтернативы ему можно взять жидкое варенье или сделать сахарный сироп
Антон Прокофьев
Шеф-повар
Что полезнее: джем или варенье.Диетолог объяснил, что полезнее: джем или варенье
Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Рецепты
Новости холдинга
Стали известны правила для россиян и украинцев на Сурдлимпийских играх-2025
Олимпийские игры 2026 в Милане пройдут с 6 по 22 февраля
Карпину понравилось первое за 22 игры поражение, но ему посоветовали заканчивать с «благотворительностью». Что произошло после матча сборных России и Чили
В Гольяновском пруду в Москве нашли голову ребенка. Что известно
В Италии назвали разрушительным сигналом для ВСУ коррупционный скандал на Украине
Трамп призвал республиканцев поддержать публикацию файлов Эпштейна в конгрессе
Читайте далее
Что такое структурированная икра и чем она отличается от зернистой
Следующий материал
Что такое структурированная икра и чем она отличается от зернистой

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
13 ноя 20:45
Эксперт рассказала об опасности растительных масел для организма
13 ноя 18:50
Ученые обнаружили, что клетчатка может бороться с раком
12 ноя 06:35
Диетолог рассказала, сколько фейхоа можно съедать за день
11 ноя 22:35
В детском питании известной марки обнаружили превышение содержания свинца
10 ноя 19:30
Гастроэнтеролог назвала самый полезный напиток для офисных работников