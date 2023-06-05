5 групп продуктов, которые негативно влияют на организм

Спойлер: дочитав до конца эту статью, вы можете изрядно расстроиться, ведь наверняка там проскочит пара-тройка пунктов с вашими любимыми и постоянно присутствующими в рационе продуктами. Но не стоит переживать раньше времени. Во-первых, всему есть достойная альтернатива, во-вторых, огромную роль играет не только качество, но количество съеденного, а также регулярность, с которой вы нарушаете принципы здорового питания. И наконец, я уповаю на то, что вы, узнав о том вреде, который наносят организму привычные и вроде бы безобидные (поколениями ели!) продукты, действительно спокойно и без огорчения с ними расстанетесь.

Сдобная выпечка

Лидирующие в рейтинге вредности позиции она занимает благодаря сразу двум ингредиентам в составе: сахар и дрожжи. Много пустых калорий, которые не дадут вам энергии, зато радостно осядут на боках, животе и бедрах в виде лишних килограммов. К этому же пункту можно смело отнести практически все промышленные десерты и сладости, ведь для того чтобы кондитерские изделия транспортировать, какое-то время хранить и успешно продавать, заманивая покупателя привлекательным видом и ароматом, в них добавляют разнообразные красители, ароматизаторы и консерванты. В том числе искусственные.

Фото istockphoto.com

Сахар дает органам пищеварения излишнюю нагрузку, при избыточном употреблении этого продукта их работу здоровой не назовешь. Например, поджелудочная железа начинает чересчур активно вырабатывать инсулин, что чревато развитием инсулинорезистентности (устойчивости к инсулину), а впоследствии нарушением углеводного обмена. На выходе получаем нарушение метаболизма, эндокринные заболевания, включая сахарный диабет, ожирение, сердечно-сосудистые проблемы.

Под дрожжами я имею ввиду именно быстрые (термофильные) дрожжи, которые массово применяются в промышленном производстве, да и домохозяйки их с удовольствием используют при приготовлении пищи. Но на самом деле они содержат массу вредных веществ: от хлорной извести до углекислого технического калия. Вред от них на первый взгляд невооруженным глазом не виден: разрушаются стенки мембраны клеток. Но означает это очень серьезные, губительные для здоровья вещи: развитие аутоиммунных заболеваний, включая самый негативный сценарий — онкологию, а также нарушение кишечного микробиома, что плохо влияет на здоровье и самочувствие и вызывает как минимум проблемы в пищеварительном тракте.

«Мясные продукты»

Особняком в списке стоят так называемые мясные продукты: это почти все блюда из мяса или частично из мяса, неважно, свинины, говядины или птицы, которые обработаны промышленным способом. То есть все сосисочное-колбасное изобилие, разнообразные полуфабрикаты и т.д. Здесь вопросы и к качеству самого мяса, а также корма, которым питались животные, и к количеству химических веществе — консервантов, красителей, загустителей, улучшателей вкуса и т.д.

Мясо «с корочкой»

Даже самое лучше экологически чистое мясо (и другие продукты) могут стать опасны, если вы их неправильно приготовите. И я сейчас о любимом многими запекании и зажаривании продукта до хрустящей, а то и слегка подгорелой корочки. Это нельзя есть! Ваша любимая корочка — не что иное, как конечные продукты гликирования (КПГ). Возникают под воздействием высоких температур в ходе реакции углеводов с белками, легко накапливаются в организме и приводят к повреждению органов и систем, а также преждевременному старению организма.

Фото istockphoto.com

Морепродукты, содержащие ртуть

Часто это тунец, королевская скумбрия, марлин. Рыбе нормально, а вот человеку нет. Накопившаяся в организме ртуть является триггером развития воспалительных процессов, наносит вред печени как мощный источник токсинов, вызывает чувство постоянной усталости. Опять же, это тот самый случай, когда размер имеет значение: чем меньше рыба, тем меньшее количество вредных веществ она успела в себе накопить.

Рафинированные масла

Они одинаково вредны хоть в жарке, хоть в заправке, потому что в процессе производства добрали в свой состав полтаблицы Менделеева или превратились в трансжиры. Чревато набором веса и нарушениями гормонального фона.

Этот список еще есть чем дополнить, но продукты далее в нем будут у каждого свои — потому что вам, разумеется, вредно употреблять в пищу то, к чему у вас есть непереносимость. Чаще всего это молочная продукция и глютен. Если у вас частый дискомфорт после приема пищи, горячо рекомендую вести пищевой дневник хотя бы неделю-другую, чтобы понять, на что конкретно так плохо реагирует ваш ЖКТ. Это простая практика, но она поможет вам очень многое узнать о своем организме и его пристрастиях, которые не всегда совпадают с вашими несознательными желаниями поесть что-то «вкусненькое».

Выбирайте продукты с максимально простым составом и готовьте здоровую еду сами — делая это регулярно, вы очень скоро увидите улучшение в самочувствии и настроении, а если будете следить за количеством калорий и сократите их потребление процентов на 20-25, то и лишние килограммы не задержатся с вами надолго.

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