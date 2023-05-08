5 полезных свойств кофе для здоровья мужчин и женщин
Ароматный, бодрящий, заряжающий энергией напиток. Редкое утро обходится без кофе.
Но мало кто знает, что он не только помогает проснуться, но еще и обладает рядом полезных свойств. Расскажем о них подробнее.
Польза кофе
Полезные свойства бодрящего напитка основаны на действии антиоксидантов, входящих в состав кофейных зёрен. Они помогают избавить организм от свободных радикалов — токсичных веществ, способных вызвать воспалительные процессы и заболевания.
Помогает бороться с депрессией
Предполагается, что люди, которые регулярно пьют кофе в умеренных количествах, реже проявляют депрессивные расстройства.
Кофеин способствует выработке дофамина. Это вещество производится в головном мозге. Его еще называют гормоном радости и удовольствия. Поэтому умеренное употребление кофе помогает справиться с депрессией.
Помогает предотвратить диабет
Ученые пришли к выводу, что кофе помогает предотвратить диабет второго типа. В исследовании приняли участие более 48 000 человек. Было обнаружено, что у любителей кофе на 11% был снижен риск развития недуга.
Другой эксперимент, проведенный в 2017 году, также доказывает положительное влияние напитка на организм и возможность уменьшить вероятность такого заболевания, как диабет.
Защищает от болезни Паркинсона
Научные работы показали, что кофе способен снизить риск возникновения болезни Паркинсона. Из-за заболевания нарушается работа отделов головного мозга, которые отвечают за координацию.
Авторы исследования утверждают, что те, кто пьет кофе, менее склонны к развитию этой болезни. Помимо этого кофеин помогает контролировать координацию и ориентацию в пространстве людей, страдающих болезнью Паркинсона. Вероятно это связано с положительным влиянием кофеина на нейромедиаторы головного мозга.
Снижает риск онкологии
Кофе снижает риск развития рака печени примерно на 40%. Также напиток противостоит таким заболеваниям, как цирроз и желчнокаменная болезнь.
Улучшает работу сердца
Употребление кофе может защитить от заболеваний сердца. Итоги исследования подтверждают, что люди, которые пьют кофе каждый день, имеют на 11% меньший риск сердечной недостаточности.
Важно понимать, что положительные свойства кофе имеют место быть при условии его употребления в умеренных количествах. Основа здорового подхода в питании — чувство меры.
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