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Сегодня, 08:00

3 «вредных» продукта, которые нужно включить в свой рацион

Мария Бульчук
Автор
Альбина Комиссарова
Дипломированный врач-диетолог
Проверка фактов
Проверка фактов

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Нарезка из белого хлеба на столе с кружкой молока
Фото Freepik

Существует много мнений по поводу того, какие продукты не идут на пользу организму. Но некоторые популярные представления о том, что вредно для фигуры и здоровья, на самом деле мифы и заблуждения, которые иногда напрасно заставляют строго корректировать диету.

Мы попросили врача-диетолога Альбину Комиссарову прокомментировать топ продуктов, которые незаслуженно пользуются дурной славой среди приверженцев здорового питания.

Молочные продукты

Молочные продукты входят в рацион многих с самого детства. Но сегодня некоторые задаются вопросом: действительно ли они необходимы и не лучше ли от них отказаться?

Молочные продукты — лучший источник кальция. Если вы решили исключить молоко из своего рациона, то должны получать достаточно кальция из других продуктов питания. Например, из семечек, рыбы, бобовых, миндаля, темной листовой зелени или зерновых продуктов.
Альбина Комиссарова
Дипломированный врач-диетолог

Эксперт отмечает, что отказ от молочных продуктов должен быть обоснован. Причиной может стать подтвержденная аллергия на белок коровьего молока или непереносимость лактозы.

Даже в таких случаях главным советом будет по возможности не исключать сразу все молочные продукты, а, например, попробовать перейти на кисломолочные. Это важно для сохранения разнообразия в рационе.
Альбина Комиссарова
Дипломированный врач-диетолог

Диетолог подчеркнула, что есть и откровенно ложные представления о молоке, например мифы о наличии в нем антибиотиков.

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Сахар

Многие слышали выражение «сахар — белая смерть». Известно, что избыточное потребление сахара повышает риск возникновения диабета, кариеса, а также приводит к набору веса. Не вызывает сомнения, что увлекаться сладким вредно для здоровья, но сахар содержится в составе многих продуктов, а не только в приготовленных блюдах и десертах. Сколько же сахара можно оставить в рационе без вреда для организма?

Сахар относится к простым углеводам, тем самым, которые быстро усваиваются и дают нам энергию. Несмотря на высокую калорийность, сахар имеет низкую пищевую ценность, поэтому его потребление рекомендуется ограничить. При этом ограничения касаются именно добавленного сахара, то есть того, который человек самостоятельно добавил в продукты. Это все сладости, сиропы, сам сахар (любой), а также мед и фруктовые соки.
Альбина Комиссарова
Дипломированный врач-диетолог

Молоко (лактоза) и цельные фрукты (фруктоза) не относятся к добавленному сахару.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует придерживаться нормы в 25-50 г свободных сахаров в день. Для мужчин допускается употребление около 40 г, для женщин верхний порог составляет 25-30 г. При этом важно следить, чтобы количество сахара не превышало 10% общей калорийности пищи (такую же рекомендацию можно найти и на сайте Роспотребнадзора). То есть на 2000 ккал в день выходит не более 100-200 ккал из добавленного сахара.

Хлеб

Хлеб часто входит в популярные списки продуктов, которые стоит первым делом исключить из рациона для снижения веса. Так ли это на самом деле?

Рассмотрим три вида хлеба: обычный белый батон, бородинский хлеб и ржаной цельнозерновой:

  • батон белый содержит 265 ккал на 100 г;

  • бородинский хлеб содержит 200 ккал на 100 г;

  • ржаной цельнозерновой содержит 190 ккал на 100 грамм.

Хлеб лежит на столе
Istockphoto/Prostock-Studiovaaseenaa

Конечно, калорийность меняется в зависимости от состава и производителя. Но в целом один ломтик хлеба весит около 30 г и содержит около 60 ккал. Меньше, чем в одном среднем яблоке.

В хорошем цельнозерновом хлебе содержится большое количество клетчатки, витаминов группы В и минералов. Хлеб может разнообразить рацион и продлить ощущение сытости.
Альбина Комиссарова
Дипломированный врач-диетолог

Эксперт подчеркивает, что вредят здоровью не продукты как таковые, а неграмотное их потребление. Если при составлении рациона подробно изучить тему и посоветоваться со специалистом, может оказаться, что нет необходимости полностью отказываться от любимых блюд.

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Польза и вред
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