Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Статьи
Питахайя: что это такое и почему называется драгонфрутом — рецепты
Питание и еда

Сегодня, 09:00

3 мин.

Питахайя: что это такое, как выбрать и какие блюда можно с ней приготовить

Алена Соколова
Автор
Андрей Чернышев
Повар
Поды питахайи
Фото MEDITERRANEAN, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Питахайя — это кактус. Да, вот так просто: фрукт — плод этого колючего растения. У него есть и другие названия: например, драгонфрут (или драконий фрукт), клубничная груша. Вкус у питахайи сладкий, одновременно напоминающий арбуз и инжир.

История питахайи

Родиной фрукта считается Центральная Америка. Употреблять питахайю в пищу начали еще в XIII веке. Индейцы съедали мякоть, а мелкие черные семечки использовали, чтобы варить похлебки. Со временем фрукт стали привозить и на другие материки.

Сколько можно есть в&nbsp;день апельсинов. Что будет, если есть апельсины каждый день: отвечает врач

Сегодня питахайю выращивают в тропиках и субтропиках. Например, во Вьетнаме, Таиланде, Мексике, на Шри-Ланке, Филиппинских островах. Плоды могут достигать до килограмма веса.

Драгонфрукты
Фото apomares, iStock

Почему питахайю называют драконьим фруктом (драгонфрутом)

Свое второе название питахайя получила из-за кожуры, покрытой мелкими шиповидными листьями. Такая поверхность напоминает чешую дракона.

Как правильно выбрать питахайю

При покупке питахайи обращайте внимание на ее внешний вид. На кожуре не должно быть пятен, а сам плод на ощупь должен быть упругим и плотным. Мягкость означает перезрелость. У фрукта есть несколько сортов:

  • бланка — имеет красную кожицу и белую мякоть,

  • роя — обладает красной кожицей и красной мякотью, растет в Коста-Рике,

  • амарилла — отличается желтой кожицей и белой мякотью, считается самой сладкой,

  • мексиканская — фрукт с бледно-зеленой или розовой кожицей и нежной белой мякотью. Часто используют при приготовлении десертов,

  • колумбийская — выделяется желтой кожурой и золотистой мякотью, имеет цитрусовый привкус.

Рецепты с питахайей

Мороженое с питахайей

Ингредиенты

  • сливочный пломбир — 100 г

  • питахайя — 1 шт.

Мороженое из питхайи
Фото luknaja, iStock

Способ приготовления

  1. Мякоть фрукта мелко нарезать.

  2. Смешать мороженое с кусочками питахайи.

  3. Разложить смесь по тарелкам и подавать к столу.

Салат с карри

Ингредиенты

  • питахайя — 1 шт.

  • филе индейки — 200 г

  • сладкий перец — 1 шт.

  • зеленый лук — пара стеблей

  • карри — 0,5 ч.л

  • мед — 0,5 ч.л

  • лимонный сок — 1 ст.л

  • зерновая горчица — 1 ч.л

  • масло растительное — 4 ст.л

  • листья салата — 2-3 шт.

  • соль, перец, паприка — щепотки по желанию.

Салат с питахайей
Фото ozgurcankaya, iStock

Способ приготовления

  1. Нарезать филе индейки кубиками.

  2. Засыпать птицу специями (солью, перцем, паприкой) и оставить на полчаса мариноваться.

  3. Обжарить кубики на сковороде и остудить.

  4. Мякоть питахайи нарезать кубиком вместе со сладким перцем.

  5. Порубить зеленый лук.

  6. Соединить нарезанные ингредиенты.

  7. Для заправки смешать растительное масло, лимонный сок, горчицу и мед, соль и перец добавить по вкусу. Добавить в салат.

  8. Выложить смесь в тарелку.

Пудинг с питахайей

Ингредиенты

  • питахайя — 1 шт.

  • семена чиа — 3 ст. л.

  • кокосовое молоко — 200 мл

  • кокосовая стружка — 2 ст. л.

  • замороженная клубника — 100 г

Пудинг с питхайей.
Фото crazydiva, iStock

Способ приготовления

  1. Смешать кокосовое молоко с семенами чиа и кокосовой стружкой.

  2. Разложить смесь по порциям, закрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник на ночь для загустения.

  3. Мякоть питахайи порезать на кусочки и вместе с клубникой измельчить в блендере.

  4. Фруктовую смесь выложить на затвердевший пудинг и украсить по желанию клубникой.

Какие русские блюда шокируют иностранцев: какая еда удивляет туристов в&nbsp;России. 7 блюд русской кухни, которые удивляют иностранцев
Рецепты
Советы и рекомендации
Новости холдинга
В раздевалке «МЮ» стояла прослушка перед матчем АПЛ с «Астон Виллой»
В Ногинске 11-летняя школьница умерла после игры с подружкой
Идеальный нокаутер против лучшего технаря. Прогноз боя за титул абсолютного чемпиона мира Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Блогер Литвин устроил драку во время футбольного матча
Малкин первым из россиян вышел на отметку в 800 передач в НХЛ
СМИ сообщили об уничтожении ударом ВС РФ в порту Одессы ценного груза для ВСУ

Olimpbet awards

Последние новости
11 окт 20:05
Нутрициолог поделилась рецептом полезного осеннего супа
10 окт 14:00
Нутрициолог рассказала о вреде овсянки
9 окт 17:10
Нутрициолог объяснила, как рассчитать норму белка в рационе
8 окт 12:25
Терапевт рассказала, чем полезна цедра апельсина
7 окт 14:00
В России начала быстро дорожать красная икра