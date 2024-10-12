Питахайя: что это такое, как выбрать и какие блюда можно с ней приготовить

Питахайя — это кактус. Да, вот так просто: фрукт — плод этого колючего растения. У него есть и другие названия: например, драгонфрут (или драконий фрукт), клубничная груша. Вкус у питахайи сладкий, одновременно напоминающий арбуз и инжир.

История питахайи

Родиной фрукта считается Центральная Америка. Употреблять питахайю в пищу начали еще в XIII веке. Индейцы съедали мякоть, а мелкие черные семечки использовали, чтобы варить похлебки. Со временем фрукт стали привозить и на другие материки.

Сегодня питахайю выращивают в тропиках и субтропиках. Например, во Вьетнаме, Таиланде, Мексике, на Шри-Ланке, Филиппинских островах. Плоды могут достигать до килограмма веса.

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Почему питахайю называют драконьим фруктом (драгонфрутом)

Свое второе название питахайя получила из-за кожуры, покрытой мелкими шиповидными листьями. Такая поверхность напоминает чешую дракона.

Как правильно выбрать питахайю

При покупке питахайи обращайте внимание на ее внешний вид. На кожуре не должно быть пятен, а сам плод на ощупь должен быть упругим и плотным. Мягкость означает перезрелость. У фрукта есть несколько сортов:

бланка — имеет красную кожицу и белую мякоть,

роя — обладает красной кожицей и красной мякотью, растет в Коста-Рике,

амарилла — отличается желтой кожицей и белой мякотью, считается самой сладкой,

мексиканская — фрукт с бледно-зеленой или розовой кожицей и нежной белой мякотью. Часто используют при приготовлении десертов,

колумбийская — выделяется желтой кожурой и золотистой мякотью, имеет цитрусовый привкус.

Рецепты с питахайей

Мороженое с питахайей

Ингредиенты

сливочный пломбир — 100 г

питахайя — 1 шт.

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Способ приготовления

Мякоть фрукта мелко нарезать. Смешать мороженое с кусочками питахайи. Разложить смесь по тарелкам и подавать к столу.

Салат с карри

Ингредиенты

питахайя — 1 шт.

филе индейки — 200 г

сладкий перец — 1 шт.

зеленый лук — пара стеблей

карри — 0,5 ч.л

мед — 0,5 ч.л

лимонный сок — 1 ст.л

зерновая горчица — 1 ч.л

масло растительное — 4 ст.л

листья салата — 2-3 шт.

соль, перец, паприка — щепотки по желанию.

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Способ приготовления

Нарезать филе индейки кубиками. Засыпать птицу специями (солью, перцем, паприкой) и оставить на полчаса мариноваться. Обжарить кубики на сковороде и остудить. Мякоть питахайи нарезать кубиком вместе со сладким перцем. Порубить зеленый лук. Соединить нарезанные ингредиенты. Для заправки смешать растительное масло, лимонный сок, горчицу и мед, соль и перец добавить по вкусу. Добавить в салат. Выложить смесь в тарелку.

Пудинг с питахайей

Ингредиенты

питахайя — 1 шт.

семена чиа — 3 ст. л.

кокосовое молоко — 200 мл

кокосовая стружка — 2 ст. л.

замороженная клубника — 100 г

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Способ приготовления