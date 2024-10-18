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Пищевая зависимость: что это такое и какие признание — как избавиться
Питание и еда

Сегодня, 07:00

4 мин.

5 признаков, что у вас пищевая зависимость: мнение психолога

Наталья Безгина
Психолог
Анна Архипенко
Автор
Девушка держит пончики у лица
Фото macarosha, iStock
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«Я просто люблю поесть», «не могу остановиться» — за этими фразами может скрываться пищевая зависимость. Существуют несколько распространенных признаков, которые должны насторожить. Рассказали о нескольких из них.

Статья носит исключительно ознакомительный характер. Точный диагноз может поставить только врач.

Что такое пищевая зависимость

Пищевая зависимость — это состояние, при котором вы испытываете непреодолимое желание есть. И игнорируете все негативные последствия для здоровья. При этом вы едите не потому что голодны, а потому что так легче справиться с плохими эмоциями.

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Это связано с тем, что потребление очень вкусной пищи или пищи с высоким содержанием углеводов, жиров, соли, сахара активизирует центры удовольствия мозга и высвобождает такие вещества, такие как дофамин и серотонин.

Признаки пищевой зависимости

Непреодолимая тяга к еде

Голод — это физиологическое чувство. А аппетит — психологическое. И их важно различать. Яркий признак пищевой зависимости: вы хотите удовлетворить аппетит, несмотря на то, что признаков физического голода нет.
Наталья Безгина
Психолог

Нередко тяга к еде (или другими словами аппетит) возникает даже после полноценного приема пищи. Если у вас часто такое происходит и игнорировать это желание становится сложно, это может быть признаком пищевой зависимости.

Переедание

Один из главных признаков пищевой зависимости — потеря контроля над собой и переедание. Сильное желание поесть, даже когда нет голода, может возникать в ответ на стресс. Вы продолжаете есть, пока не достигнете состояния физического дискомфорта: расстройства пищеварения, тошноты. При этом удовольствие приносит не столько вкус пищи, сколько сам процесс поглощения.

За употреблением пищи всегда есть эмоция. У вас может быть блюдо, с которым связаны какие-то приятные воспоминания. Когда вы едите его, чувствуете себя хорошо.
Наталья Безгина
Психолог

Эта эмоция будет в центре всей жизни человека, у которого есть пищевая зависимость. Он эту эмоцию будет слушать.

Чувство вины

Если у вас есть пищевая зависимость, то контролировать питание становится сложно. Вы пытаетесь ограничить себя, но затем все равно сдаетесь и продолжаете переедать. Такое поведение может привести к сильному чувству вины. А стресс, вызванный им, опять же, к перееданию. Получается замкнутый круг.

Тарелка фруктов
Фото goodmoments, iStock

Придумывание оправданий и обход правил

Если у вас есть пищевая зависимость, вы будете искать способ обойти все правила и поддаться желанию. Многие, например, ищут оправдания для срывов или находят множество аргументов, почему съеденное было необходимо организму. Это похоже на мышление человека, который пытается бросить курить. Простой пример: девушка считает, что если она сама не покупает пачку сигарет, то она не курит. Тем не менее, она каждый день берет табачные изделия у коллег или переходит на аналоги вроде вейпа.

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Употребление пищи в одиночестве

Люди с пищевой зависимостью стараются скрыть от окружающих свои нездоровые отношения с едой. Поэтому они предпочитают есть в одиночестве, когда никого нет дома, в машине или поздно вечером, когда все уже легли спать.

Как побороть пищевую зависимость

Избавление от пищевой зависимости потребует усилий. Это длительный процесс, который может занять недели или месяцы. Вот несколько советов, с которых можно начать:

  • Придерживаться режима питания

Важно подобрать комфортный режим питания и не пропускать приемы пищи, чтобы избежать колебаний уровня сахара в крови и неконтролируемых всплесков аппетита. Можно также вести дневник питания.

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  • Питаться осознанно

Цель — избегать употребления нездоровой пищи и тяги к еде без реального голода.

Девушки едят пиццу
Фото Carlos Barquero Perez, iStock

  • Регулярно заниматься спортом

Хороший способ борьбы со стрессом — это не его заедание, а спорт. Во время физической активности происходит выработка гормонов дофамина и серотонина, которые улучшают настроение.

  • Высыпаться

При недосыпе в организме снижается уровень лептина. Этот гормон отвечает за регуляцию аппетита и чувство насыщения.

  • Обратиться к врачу

Может помочь нутрициолог, который составит карту здоровья. Он посмотрит, какие дефициты есть в организме, возможно назначит БАДы, чтобы быстро компенсировать дефициты.
Наталья Безгина
Психолог

Обязательна также психологическая работа. Специалист поможет понять и устранить причину пищевого расстройства.

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