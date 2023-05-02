4 рецепта острых блюд, которые помогут похудеть

Пряный оттенок — это искра, которая усиливает вкус любого блюда, но, кроме приятных вкусовых ощущений, острота может помочь в снижении веса. Она усиливает ощущение сытости и помогает не задерживать жидкость. Также острая пища повышает температуру тела, способствуя расходу энергии.

Как работает «острая» диета

Различные виды перца содержат вещество капсаицин, которое способствует ускорению метаболизма. При употреблении как внутрь, так и наружно оно запускает тепловые рецепторы, обманывая нервную систему, заставляя ее думать, что вы перегреваетесь. В ответ на это мозг включает все механизмы охлаждения, тем самым аккумулируя все системы организма и разгоняя метаболизм.

Острые приправы раздражают рецепторы, мозг начинает свою активную деятельность, кровь быстрее бежит по организму. А улучшение кровообращения способствует похудению.

Капсаицин воздействует на клетки белой жировой ткани (к этому типу относится большая часть жира в организме человека). И белая ткань начинает перерождаться в другой тип жира — бурую жировую ткань. Она защищает организм от переохлаждения, способствуя выделению тепла. И именно это свойство пикантной приправы позволяет сжигать жир, не давая откладываться излишкам белой ткани.

Если пища острая, то человек съедает ее гораздо меньше. Даже если вы огнеед со стажем, присутствие острого в вашем рационе поможет уменьшить количество потребляемых калорий.

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Пряности стимулируют выделение эндорфинов, усиливая чувство благополучия. Таким образом пикантный вкус не только расслабляет и успокаивает центральную нервную систему, но и дает нам ощущение как после легкой тренировки, когда тело дышит за счет более расширенных пор и запуска системы детоксикации.

Еще один плюс в сторону похудения при использовании «остренького» — это то, что, добавляя перец в еду, мы избегаем чрезмерного количества соли, масла и высококалорийных заправок, так как усиливаем вкус пищи без необходимости прибегать к другим веществам, которые добавляют блюду калорий.

Поев острого, вы захотите пить. Но острое, в отличие от соли (от которой также усиливается чувство жажды), не задерживает воду в организме, напротив, способствует выводу лишней жидкости, а вместе с ней лишних шлаков, отеков и прочего.

Острые рецепты

Кимчи

Ингредиенты:

· 1 большая пекинская капуста (1,2 кг)

· 1/2 стакана крупной морской соли

· 1 стакан воды

· 1 стакан хлопьев корейского чили

· 1 ст. л. рыбного соуса

· 1 ст. л. измельченного чеснока

· 1 ст. л. тертого имбиря

· 2 ч.л. сахара

· 2 чашки нарезанного зеленого лука

· 1 чашка нарезанной соломкой моркови

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· Капусту разрезать на четвертинки, удалив корешок. Снова разрезать каждую четвертинку на пятисантиметровые кусочки.

· В большой миске смешать капусту с морской солью и водой. Оставить на два часа.

· Капусту тщательно промыть и обсушить.

· В другой миске смешать хлопья чили, чеснок, имбирь и сахар. Добавить зеленый лук и морковь и хорошо перемешать.

· Добавить в смесь капусту, и все перемешать.

· Переложить смесь в герметичную банку и оставить при комнатной температуре на 1-2 дня.

Хранить кимчи можно в холодильнике до одного месяца.

Суп том ям

Ингредиенты:

· 2 стакана куриного или овощного бульона

· 1 ст. л. рыбного соуса

· 1/2 ч. л. коричневого сахара

· 2 ст. л. сока лайма

· 1/2 стакана нарезанных грибов

· 1/2 стакана нарезанных помидоров

· 200 г креветок

· 2-3 тайских чили, нарезанных ломтиками

· 1/4 стакана нарезанной кинзы

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· Довести бульон до кипения. Добавить рыбный соус, коричневый сахар и сок лайма. Помешивать, пока сахар не растворится.

· Добавить грибы и помидоры и готовить, пока они не станут мягкими.

· Добавить креветки и готовить, пока они не станут розовыми.

· Добавить тайский перец чили и кинзу и перемешать все вместе.

Жареная говядина с кумином и чили

· 500 г говяжьей вырезки, тонко нарезанной

· 2 ст. л. кукурузного крахмала

· 1 ч. л. соли

· 1/2 ч. л. молотого черного перца

· 2 ст. л. растительного масла

· 2 ст. л. измельченного чеснока

· 1 ст. л. измельченного имбиря

· 2 ч. л. молотого тмина

· 1 ч. л. хлопьев чили

· 1 ст. л. соевого соуса

· 1 ст. л. устричного соуса

· 2 луковицы, тонко нарезанные

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· В миске смешать говядину с кукурузным крахмалом, солью и черным перцем.

· В воке или большой сковороде на сильном огне разогреть масло.

· Добавить чеснок и имбирь и жарить, помешивая, 30 секунд.

· Добавить говядину и жарить, помешивая, пока она не подрумянится.

· Добавить тмин и хлопья чили и жарить, помешивая, еще 30 секунд.

· Добавить соевый и устричный соусы и все перемешать.

· Добавить зеленый лук и жарить, помешивая, еще 30 секунд.

· Подавать горячим с рисом.

Суп харчо

Ингредиенты:

· 500 г говяжьей вырезки, нарезанной мелкими кубиками

· 1/4 стакана растительного масла

· 1 большая луковица, мелко нарезанная

· 2 зубчика чеснока, измельчить

· 2 ст. л. томатной пасты

· 1/4 стакана грецких орехов, мелко нарезанных

· 1/4 стакана длиннозерного риса

· 1 ст. л. сушеных лепестков бархатцев (по желанию)

· 1 ст. л. сушеного кориандра

· 1 ч. л. паприки

· 1 ч. л. молотого тмина

· 1/2 ч. л. молотой корицы

· 6 стаканов говяжьего бульона

· соль и перец для вкуса

· нарезанная свежая кинза для украшения

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· Нагреть растительное масло в большой кастрюле на среднем огне.

· Добавить нарезанный лук и пассеровать, пока он не станет мягким и слегка не подрумянится, около 5 минут.

· Добавить измельченный чеснок и готовить еще минуту.

· Добавить нарезанную кубиками говядину и жарить, пока она не подрумянится со всех сторон.

· Добавить томатную пасту, грецкие орехи, рис, лепестки календулы, кориандр, паприку, тмин и корицу.

· Влить говяжий бульон и довести до кипения.

· Уменьшить огонь до минимума, накрыть кастрюлю крышкой и варить 1-1,5 часа или пока говядина не станет мягкой, а рис не приготовится.

· Добавить соль и перец по вкусу.

· Разлить суп по тарелкам и украсить нарезанной кинзой.