6 опасных пищевых добавок, которые часто встречаются на этикетках

Сегодня сложно отыскать продукты с полностью натуральным составом. Большинство товаров, произведенных промышленным способом, содержат искусственные добавки. Они играют немаленькую роль: продлевают срок годности, повышают калорийность, улучшают текстуру, цвет и прочее. Некоторые добавки не причиняют организму вреда, но есть и те, что плохо сказываются на здоровье.

О том, как разобраться, где таится настоящая опасность, рассказали нутрициологи Дарья Тягний и Ольга Деккер.

Что такое пищевые добавки

Пищевыми добавками называют особые вещества, придающие продуктам новые свойства. Обычно они вводятся в процессе обработки и производства.

Пищевые добавки бывают натуральными (имеют минеральное, животное или растительное происхождение), искусственными (есть в природе, но их получают производственным способом) и синтетическими (производятся только искусственным способом). Одно из главных преимуществ синтетических добавок — они помогают продуктам дольше храниться, но при этом считаются не самыми безопасными для здоровья. И даже натуральные добавки могут причинить вред, если употреблять их в большом количестве.

В международном масштабе безопасностью пищевых добавок занимается комитет JECFA. А в России подобные вопросы находятся в ведении Роспотребнадзора. Существует регламентирующий искусственные добавки документ: вошедшие в него элементы признаны безопасными в нашей стране (таковых около 250). К запрещенным добавкам в России относятся:

красители алканит (Е103), цитрусовый красный (Е121), красный амарант (Е123), красный 2G (Е128);

консерванты E216, E217, формальдегид E240 и др.



Как пищевые добавки влияют на организм

Попадая в организм, пищевые добавки контактируют с другими веществами. При этом их неблагоприятное воздействие может проявиться в виде острого или хронического отравления. На это может повлиять частота или длительность, с которой пищевые добавки поступают в организм.

Среди негативных последствий опасных пищевых добавок:

аллергические реакции;

злокачественные новообразования;

проблемы с желудочно-кишечным трактом (тошнота, рвота, несварение желудка, боли в животе);

нарушение фосфорно-кальциевого обмена (камни в почках и остеопороз);

снижение концентрации и увеличение риска гиперактивности у детей.

Какие пищевые добавки опасны

Пищевые добавки в составе продуктов обозначаются латинской буквой E. К опасным могут относиться разного рода красители, консерванты, загустители, подсластители, усилители вкуса и трансжиры.

Красители

Желтые красители, которыми окрашивают апельсиновую воду и джемы, могут вызывать кожные высыпания, одышку и псевдоаллергию, а также повлиять на активность и внимание детей. К ним относятся: Е102, Е104 и Е110.

Красные красители используются в мясе и рыбе, соусах, конфетах и джемах. К ним относятся: E122, E123 (повреждает почки и может вызывать рак), E124, E127 (кроме псевдоаллергических реакций и повышенной возбудимости, вызывает заболевания щитовидной железы) и E129.

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Коричневые красители используют в газировке, пирожных и соусах. К ним относятся: E150 (его связывают с риском развития онкологии), E154 и E155.

Консерванты

Среди консервантов широко известен диоксид серы — E220. Он применяется при хранении сухофруктов и готовых блюд. Результатом его употребления могут стать головные боли, тошнота и диарея.

Нитрит калия (Е249) и нитрит натрия (Е250) используются для придания цвета и сохранения мяса. Они расширяют кровеносные сосуды и снижают артериальное давление, а также могут превращаться в канцерогенные соединения, которые увеличивают вероятность развития рака.

Чтобы продлить срок годности вина, сухофруктов, сиропов и других продуктов, применяют сульфиты. Эти вещества могут вызывать аллергические реакции и проблемы с дыханием у некоторых людей.

Загустители

Из загустителей особо неприятную славу имеют каррагинан (E407) и конжак (Е425). Они входят в состав соусов и кетчупов и препятствуют всасыванию питательных веществ.

Трансжиры

Это искусственные жиры, которые получают в процессе гидрогенизации жиров. Они способствуют повышению холестерина и увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Трансжиры содержатся во многих продуктах, включая быстрые перекусы, печенье и кексы.

Усилители вкуса

Это глутаматы E620-E625. Они используются в картофельных чипсах, соусах, сладостях и моогут вызывать привыкание. Также способны провоцировать мигрени, боль в животе, тошноту и гипертонию.

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Подсластители

К подсластителям относится аспартам E951. Он используется во многих безалкогольных напитках и продуктах для похудения, может вызывать головные боли, потерю памяти, депрессию, рак и другие побочные эффекты.

Как обезопасить себя от вредных пищевых добавок

Чтобы снизить до минимума вред от пищевых добавок, возьмите за правило эти принципы:

отдавайте предпочтение необработанным или малообработанным продуктам;

ограничьте употребление обработанных продуктов для детей до пяти лет;

внимательно изучайте состав продуктов — чем он короче, тем меньше добавок;

не стоит употреблять в пищу продукты слишком ярких цветов, овощи и фрукты не по сезону.

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