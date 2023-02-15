7 групп продуктов, которые содержат скрытый сахар
Нутрициолог Лидия Квашнина рассказала, как искать в продуктах сахар и почему нужно это делать.
Сколько сахара в день можно здоровому человеку
Для людей с сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта или ожирением норму сахара определяет врач. Тем, у кого нет проблем со здоровьем, Всемирная организация здравоохранения рекомендует есть не больше, чем 50 г сахара. Это чуть больше десяти чайных ложек. И ограничиться десятью ложками было бы легко, если бы сахар не входил в состав других продуктов.
Сахар попадает в рацион, если вы не готовите еду самостоятельно. Его можно найти даже в замороженной заготовке для картофеля фри.
Зачем производители добавляют сахар в продукты
Сахар, как и соль, отличный консервант, в нем не размножаются бактерии. Это дает возможность перевозить продукты на большие расстояния и хранить их десятилетиями. Некоторые виды сахара, используемого в качестве консерванта, например, высокофруктозный кукурузный сироп, еще и очень дешевые.
В составе некоторых продуктов до шести видов сахара. Они перечислены в конце списка ингредиентов, и создается впечатление, что сахара в продукте мало. Это не так, если сложить вместе все разновидности.
Дешевизна сахара и его способность быть консервантом не главная причина, почему его добавляют во все продукты. Дело в том, что сахар сильнее других продуктов возбуждает центр удовольствия в головном мозге. В итоге срабатывает тот же механизм, что и у курильщиков, алкоголиков и кофеманов. То есть вырабатывается зависимость от сахара.
Как и в случае других зависимостей, со временем размера стандартной «дозы» перестает хватать. Сахара требуется все больше и больше. Наверное, все замечали этот эффект: чем больше ешь чего-то вредного, тем больше хочется.
Производители довольны, их прибыль растет, а вы толстеете и постоянно болеете, принося прибыль еще и фармкомпаниям.
В каких продуктах содержится сахар
Рекордсмены по содержанию сахара:
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полуфабрикаты из мяса (пельмени, чебуреки, котлеты);
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продукты из переработанного мяса (колбасы, сосиски, консервы);
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фастфуд и снеки (гамбургеры, картошка фри, чипсы);
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хлебобулочные изделия (не только булочки и пирожки, но и пресный хлеб);
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замороженные овощные смеси;
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консервированные овощи (не только маринады, но и зеленый горошек, кукуруза, фасоль);
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соусы (соевый, майонез, кетчуп).
Сахар есть везде: в творожках, йогуртах, фруктовых пюре, печенье, мюсли, сухих завтраках и т. д.
Под какими названиями скрывается сахар
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Сироп: высокофруктозный кукурузный, кленовый, сироп агавы, финика, топинамбура, риса, рожкового дерева, кэроба.
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Фруктоза — ее чаще всего кладут в продукты для диабетиков.
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Мед.
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Ячменный солод, декстрин и декстроза, лактоза, рибоза, мальтодекстрин, мальтоза, мальтит.
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Меласса.
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Патока.
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Нектар.
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Сок виноградный, яблочный (они обычно используются в дорогостоящих продуктах для детей).
Иногда производители лукавят, прямо указывая в составе сахар, но делая акцент на его типе. Тростниковый, кокосовый, кленовый, пальмовый сахар ничуть не менее вредны, чем сахар из свеклы.
Что будет, если не контролировать уровень сахара
Ожирение и сахарный диабет — самые известные болезни, вызываемые избытком сахара. Однако ими список не ограничивается. Неумеренное употребление сахара может приводить к:
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болезни Альцгеймера;
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болезни Паркинсона;
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рассеянному склерозу;
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заболеваниям кожи: экземе, дерматитам, аллергии, акне (последнее актуально для подростков, привыкших после школы перекусывать чипсами и гамбургерами);
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синдрому гиперактивности и дефицита внимания у детей;
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синдрому хронической усталости;
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снижению иммунитета;
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синдрому раздраженного кишечника;
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аутоиммунным и онкологическим заболеваниям;
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болезням сердца;
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гормональным нарушениям;
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неалкогольному жировому гепатозу печени.
У родителей, злоупотребляющих сахаром, могут родиться дети с синдромом Дауна.
Конечно, даже самые полезные продукты в больших количествах скорее навредят, чем принесут пользу. Поэтому не стоит злоупотреблять ни сахаром, ни чем-либо другим. Старайтесь питаться полноценно и сбалансированно, не пропускать приемы пищи и не переедать. Тогда сможете сохранить здоровье на долгие годы.
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