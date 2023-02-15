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Сегодня, 16:00

7 групп продуктов, которые содержат скрытый сахар

Мария Сальникова
Лидия Квашнина
Нутрициолог
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Фото Freepik/freepik
Чтобы сохранить здоровье, нужно есть больше полезных продуктов и меньше вредных. Но не все так просто. Мы знаем, например, что овощи полезны. Но многие ли догадываются, что в безобидной банке кукурузы есть скрытый сахар?

Нутрициолог Лидия Квашнина рассказала, как искать в продуктах сахар и почему нужно это делать.

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Сколько сахара в день можно здоровому человеку

Для людей с сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта или ожирением норму сахара определяет врач. Тем, у кого нет проблем со здоровьем, Всемирная организация здравоохранения рекомендует есть не больше, чем 50 г сахара. Это чуть больше десяти чайных ложек. И ограничиться десятью ложками было бы легко, если бы сахар не входил в состав других продуктов.

Сахар попадает в рацион, если вы не готовите еду самостоятельно. Его можно найти даже в замороженной заготовке для картофеля фри.
Лидия Квашнина
Нутрициолог

Зачем производители добавляют сахар в продукты

Сахар, как и соль, отличный консервант, в нем не размножаются бактерии. Это дает возможность перевозить продукты на большие расстояния и хранить их десятилетиями. Некоторые виды сахара, используемого в качестве консерванта, например, высокофруктозный кукурузный сироп, еще и очень дешевые.

В составе некоторых продуктов до шести видов сахара. Они перечислены в конце списка ингредиентов, и создается впечатление, что сахара в продукте мало. Это не так, если сложить вместе все разновидности.
Лидия Квашнина
Нутрициолог

Дешевизна сахара и его способность быть консервантом не главная причина, почему его добавляют во все продукты. Дело в том, что сахар сильнее других продуктов возбуждает центр удовольствия в головном мозге. В итоге срабатывает тот же механизм, что и у курильщиков, алкоголиков и кофеманов. То есть вырабатывается зависимость от сахара.

Сахар. Фото Freepik/8photo
Freepik/8photo

Как и в случае других зависимостей, со временем размера стандартной «дозы» перестает хватать. Сахара требуется все больше и больше. Наверное, все замечали этот эффект: чем больше ешь чего-то вредного, тем больше хочется.

Производители довольны, их прибыль растет, а вы толстеете и постоянно болеете, принося прибыль еще и фармкомпаниям.
Лидия Квашнина
Нутрициолог

В каких продуктах содержится сахар

Рекордсмены по содержанию сахара:

  • полуфабрикаты из мяса (пельмени, чебуреки, котлеты);

  • продукты из переработанного мяса (колбасы, сосиски, консервы);

  • фастфуд и снеки (гамбургеры, картошка фри, чипсы);

  • хлебобулочные изделия (не только булочки и пирожки, но и пресный хлеб);

  • замороженные овощные смеси;

  • консервированные овощи (не только маринады, но и зеленый горошек, кукуруза, фасоль);

  • соусы (соевый, майонез, кетчуп).

Сахар есть везде: в творожках, йогуртах, фруктовых пюре, печенье, мюсли, сухих завтраках и т. д.
Лидия Квашнина
Нутрициолог
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Под какими названиями скрывается сахар

  • Сироп: высокофруктозный кукурузный, кленовый, сироп агавы, финика, топинамбура, риса, рожкового дерева, кэроба.

  • Фруктоза — ее чаще всего кладут в продукты для диабетиков.

  • Мед.

  • Ячменный солод, декстрин и декстроза, лактоза, рибоза, мальтодекстрин, мальтоза, мальтит.

  • Меласса.

  • Патока.

  • Нектар.

  • Сок виноградный, яблочный (они обычно используются в дорогостоящих продуктах для детей).

Кокос. Фото Freepik/azerbaijan_stockers
Freepik/azerbaijan_stockers

Иногда производители лукавят, прямо указывая в составе сахар, но делая акцент на его типе. Тростниковый, кокосовый, кленовый, пальмовый сахар ничуть не менее вредны, чем сахар из свеклы.

Что будет, если не контролировать уровень сахара

Ожирение и сахарный диабет — самые известные болезни, вызываемые избытком сахара. Однако ими список не ограничивается. Неумеренное употребление сахара может приводить к:

  • болезни Альцгеймера;

  • болезни Паркинсона;

  • рассеянному склерозу;

  • заболеваниям кожи: экземе, дерматитам, аллергии, акне (последнее актуально для подростков, привыкших после школы перекусывать чипсами и гамбургерами);

  • синдрому гиперактивности и дефицита внимания у детей;

  • синдрому хронической усталости;

  • снижению иммунитета;

  • синдрому раздраженного кишечника;

  • аутоиммунным и онкологическим заболеваниям;

  • болезням сердца;

  • гормональным нарушениям;

  • неалкогольному жировому гепатозу печени.


У родителей, злоупотребляющих сахаром, могут родиться дети с синдромом Дауна.

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Конечно, даже самые полезные продукты в больших количествах скорее навредят, чем принесут пользу. Поэтому не стоит злоупотреблять ни сахаром, ни чем-либо другим. Старайтесь питаться полноценно и сбалансированно, не пропускать приемы пищи и не переедать. Тогда сможете сохранить здоровье на долгие годы.

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