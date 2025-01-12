Можно ли кипятить воду в чайнике дважды: мнение врача

Некоторые считают, что кипяченая вода вредна. А жидкость, которую кипятили больше одного раза, просто опасна для здоровья. Другая точка зрения гласит, что первое кипячение не устраняет все вредные примеси, поэтому пить можно только воду, которую кипятили дважды. Выяснили у врача-токсиколога Михаила Кутушова, где правда.

Что происходит с водой во время первого кипячения

В процессе кипячения погибают многие микробы, которые могут содержаться в сырой воде. Также немного меняются физико-химические свойства воды.

Во время первого кипячения из воды испаряются кислород и углекислый газ, а также хлор, если его добавляли для обеззараживания. Благодаря их исчезновению у кипяченой воды вкус не такой, как у сырой. Кроме того, отсутствие кислорода и углекислого газа может слегка повлиять на способность жидкости растворять некоторые вещества. Но это не делает ее вредной.

Примеси нерастворимых химических элементов (таких, как железо, магний, кальций) при кипячении из воды не исчезают и свою структуру не меняют. Но порой могут оседать на стенках чайника.

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Что происходит с водой при повторном кипячении

Состав газов при повторном кипячении не меняется, поскольку большая их часть улетучилась еще в первый раз.

Концентрация примесей и минеральных солей может увеличиться за счет того, что часть воды при кипячении испаряется, а количество растворенных солей остается неизменным.

Вкус воды от увеличения концентрации примесей может измениться. При этом они не способны нанести вред организму здорового человека. Но людям, страдающим заболеваниями почек или имеющим проблемы с минеральным обменом, желательно пить очищенную от примесей воду.

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Можно ли кипятить воду повторно и нужно ли это делать

Необходимости кипятить воду дважды нет. Уже после первого кипячения будут убиты микробы, которые могут жить в сырой воде, и улетучатся газообразные примеси.

В то же время от воды, которую кипятили несколько раз, нет и доказанного вреда. Поэтому нет необходимости выливать почти полный чайник, который включали несколько раз.