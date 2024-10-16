Как приготовить мак энд чиз: 3 полезных рецепта на любой вкус
Вместе с нутрициологом Екатериной Гузман рассказываем, как сделать мак энд чиз полезнее и делимся тремя рецептами этого блюда.
Что такое мак энд чиз
Мак энд чиз — это американское национальное блюдо, представляющее собой сочетание макарон с сырным соусом. Оно отлично подходит для перекуса или горячего обеда.
Макароны с сыром запекаются в печи, а в основе сливочного соуса (соус бешамель) должен лежать сыр чеддер.
Конечно, можно добавить и другие сыры, но без чеддера никак нельзя — это гордость американских фермеров.
Как сделать блюдо полезнее
В основе этого блюда не самое полезное сочетание. Все дело в том, что макароны сделаны из рафинированной муки, а сыр может содержать огромное количество жиров. В итоге порция мак энд чиза может содержать до 600 ккал. Но отказываться от блюда совсем необязательно, можно его немного видоизменить.
Есть мак энд чиз можно даже на диете. Главное — размер порции и качество продуктов, из которых вы приготовили блюдо.
Чтобы сделать мак энд чиз полезнее и менее калорийным, нутрициолог рекомендует:
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Для приготовления блюда выбирать макароны из цельнозерновой муки. Они содержат большое количество клетчатки и сложных углеводов, подарят чувство долгого насыщения даже при минимальном размере порции.
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Отдавать предпочтение сырам с низким содержанием жира.
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Сливки или молоко также следует выбирать с низким процентом жирности: для сливок — до 20%, молоко — 1,5%.
3 полезных рецепта мак энд чиз
Классический
Ингредиенты:
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макароны из твердых сортов пшеницы — 150 г;
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сыр — 100 г;
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молоко — 250 мл;
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вода — 800 мл;
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масло сливочное — 20 г;
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мука пшеничная — 1 ст.л.;
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соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
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В кастрюле вскипятить воду, посолить и добавить макароны, варить их до состояния аль денте (смотреть инструкцию на упаковке).
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Затем слить воду и оставить макароны в той же кастрюле, где они и варились.
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В другой кастрюле вскипятить молоко.
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Сливочное масло растопить в микроволновой печи, после добавить муку и все перемешать.
Смесь из муки и масла влить в кипящее молоко.
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Варить соус в течении двух минут, постоянно помешивая, до состояния загустения, затем добавить соль, перец и перемешать.
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Сыр натереть на терке, затем добавить его к соусу и дать одну-две минуты на растворение. Часть сыра оставить для подачи.
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В кастрюлю с макаронами вылить соус и перемешать, оставить на среднем огне на пару минут до появления пузырьков.
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Горячее блюдо выложить в форму для запекания, посыпать сыром и отправить в духовку, разогретую до 180 градусов.
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Выпекать мак энд чиз до появления золотистой корочки — примерно 5-7 минут.
По-русски
Ингредиенты:
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макароны из твердых сортов пшеницы — 150 г;
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сыр — 150 г;
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сливочное масло — 20 г;
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сметана 15% - 4 ст.л.;
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лук — 1 шт.;
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горчица — 1 ч.л.;
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смесь перцев и соль — по вкусу.
Способ приготовления:
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В кастрюле отварить макароны до состояния аль денте (смотреть инструкцию на упаковке). Добавить к ним кусочек сливочного масла.
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Лук нарезать полукольцами, а сыр натереть на крупной терке.
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В сметану добавить соль, горчицу и смесь перцев, все перемешать.
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Форму для запекания смазать маслом, выложить половину макарон и смазать слегка сметаной.
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Затем выложить слой из лука и добавить сыр.
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После сверху выложить вторую половину макарон, также слегка смазать сметаной и плотно посыпать сыром.
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Убрать в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут.
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Подавать к столу блюдо горячим.
Веганский
Ингредиенты:
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макароны из твердых сортов пшеницы — 150 г;
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растительное молоко (не подслащенное) — 600 мл;
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крем-чеддер — 250 г;
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сырные дрожжи (нуч) — 3 ст.л.;
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тапиоковая мука — 2 ч.л.;
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кукурузный крахмал — 1 ч.л;
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копченая паприка — 1 ч.л.;
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куркума — 1/3 ч.л.;
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соль — 1 ч.л.;
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растительное масло — 1,5 ст.л.
Способ приготовления:
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Макароны отварить в кипящей подсоленной воде, воду слить, добавить растительное масло и перемешать.
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В чашу блендера поместить крем-чеддер, растительное молоко, тапиоковую муку, кукурузный крахмал, нуч и куркуму. Взбить до однородной массы.
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Соль и копченую паприку смешать.
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Вылить сырную смесь в кастрюлю и оставить на среднем огне до тех пор, пока смесь не начнет густеть.
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Всыпать в сырный соус макароны, аккуратно перемешать, чтобы сырный соус их полностью покрыл.
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Варить макароны пять минут на среднем огне, помешивая.
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Всыпать смесь из соли и паприки, все перемешать.
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Подавать блюдо горячим.