Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Статьи
Мак энд чиз — как приготовить макароны с сыром: полезные рецепты
Питание и еда

Сегодня, 07:00

4 мин.

Как приготовить мак энд чиз: 3 полезных рецепта на любой вкус

Мария Задорожная
Автор
Екатерина Гузман
Нутрициолог
Макароны с сыром
Фото burwellphotography, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Вместе с нутрициологом Екатериной Гузман рассказываем, как сделать мак энд чиз полезнее и делимся тремя рецептами этого блюда.

Лапша. Чего в макаронах больше — пользы или вреда?

Что такое мак энд чиз

Мак энд чиз — это американское национальное блюдо, представляющее собой сочетание макарон с сырным соусом. Оно отлично подходит для перекуса или горячего обеда.

Макароны с сыром в сковороде
Фото VeselovaElena, iStock

Макароны с сыром запекаются в печи, а в основе сливочного соуса (соус бешамель) должен лежать сыр чеддер.

Конечно, можно добавить и другие сыры, но без чеддера никак нельзя — это гордость американских фермеров.
Екатерина Гузман
Нутрициолог

Как сделать блюдо полезнее

В основе этого блюда не самое полезное сочетание. Все дело в том, что макароны сделаны из рафинированной муки, а сыр может содержать огромное количество жиров. В итоге порция мак энд чиза может содержать до 600 ккал. Но отказываться от блюда совсем необязательно, можно его немного видоизменить.

Есть мак энд чиз можно даже на диете. Главное — размер порции и качество продуктов, из которых вы приготовили блюдо.
Екатерина Гузман
Нутрициолог

Чтобы сделать мак энд чиз полезнее и менее калорийным, нутрициолог рекомендует:

  • Для приготовления блюда выбирать макароны из цельнозерновой муки. Они содержат большое количество клетчатки и сложных углеводов, подарят чувство долгого насыщения даже при минимальном размере порции.

  • Отдавать предпочтение сырам с низким содержанием жира.

  • Сливки или молоко также следует выбирать с низким процентом жирности: для сливок — до 20%, молоко — 1,5%.

3 полезных рецепта мак энд чиз

Классический

Ингредиенты:

  • макароны из твердых сортов пшеницы — 150 г;

  • сыр — 100 г;

  • молоко — 250 мл;

  • вода — 800 мл;

  • масло сливочное — 20 г;

  • мука пшеничная — 1 ст.л.;

  • соль, перец — по вкусу.

Мак энд чиз классический
Фото Olga Chzhu, iStock

Способ приготовления:

  1. В кастрюле вскипятить воду, посолить и добавить макароны, варить их до состояния аль денте (смотреть инструкцию на упаковке).

  2. Затем слить воду и оставить макароны в той же кастрюле, где они и варились.

  3. В другой кастрюле вскипятить молоко.

  4. Сливочное масло растопить в микроволновой печи, после добавить муку и все перемешать.
    Смесь из муки и масла влить в кипящее молоко.

  5. Варить соус в течении двух минут, постоянно помешивая, до состояния загустения, затем добавить соль, перец и перемешать.

  6. Сыр натереть на терке, затем добавить его к соусу и дать одну-две минуты на растворение. Часть сыра оставить для подачи.

  7. В кастрюлю с макаронами вылить соус и перемешать, оставить на среднем огне на пару минут до появления пузырьков.

  8. Горячее блюдо выложить в форму для запекания, посыпать сыром и отправить в духовку, разогретую до 180 градусов.

  9. Выпекать мак энд чиз до появления золотистой корочки — примерно 5-7 минут.

По-русски

Ингредиенты:

  • макароны из твердых сортов пшеницы — 150 г;

  • сыр — 150 г;

  • сливочное масло — 20 г;

  • сметана 15% - 4 ст.л.;

  • лук — 1 шт.;

  • горчица — 1 ч.л.;

  • смесь перцев и соль — по вкусу.

Мак энд чиз по-русски
Фото Lilechka75, iStock

Способ приготовления:

  1. В кастрюле отварить макароны до состояния аль денте (смотреть инструкцию на упаковке). Добавить к ним кусочек сливочного масла.

  2. Лук нарезать полукольцами, а сыр натереть на крупной терке.

  3. В сметану добавить соль, горчицу и смесь перцев, все перемешать.

  4. Форму для запекания смазать маслом, выложить половину макарон и смазать слегка сметаной.

  5. Затем выложить слой из лука и добавить сыр.

  6. После сверху выложить вторую половину макарон, также слегка смазать сметаной и плотно посыпать сыром.

  7. Убрать в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут.

  8. Подавать к столу блюдо горячим.

Веганский

Ингредиенты:

  • макароны из твердых сортов пшеницы — 150 г;

  • растительное молоко (не подслащенное) — 600 мл;

  • крем-чеддер — 250 г;

  • сырные дрожжи (нуч) — 3 ст.л.;

  • тапиоковая мука — 2 ч.л.;

  • кукурузный крахмал — 1 ч.л;

  • копченая паприка — 1 ч.л.;

  • куркума — 1/3 ч.л.;

  • соль — 1 ч.л.;

  • растительное масло — 1,5 ст.л.

Веганский мак энд чиз
Фото AlexPro9500, iStock

Способ приготовления:

  1. Макароны отварить в кипящей подсоленной воде, воду слить, добавить растительное масло и перемешать.

  2. В чашу блендера поместить крем-чеддер, растительное молоко, тапиоковую муку, кукурузный крахмал, нуч и куркуму. Взбить до однородной массы.

  3. Соль и копченую паприку смешать.

  4. Вылить сырную смесь в кастрюлю и оставить на среднем огне до тех пор, пока смесь не начнет густеть.

  5. Всыпать в сырный соус макароны, аккуратно перемешать, чтобы сырный соус их полностью покрыл.

  6. Варить макароны пять минут на среднем огне, помешивая.

  7. Всыпать смесь из соли и паприки, все перемешать.

  8. Подавать блюдо горячим.

Кето-диета: что съесть. Без углеводов: 3 простых рецепта на ужин

Рецепты
Советы и рекомендации
Новости холдинга
Суперфорварда «Реала» обвиняют в изнасиловании. Что происходит с Килианом Мбаппе после скандала в Стокгольме
Макрон напомнил Нетаньяху о создании государства Израиль решением ООН
Замглавы МИД РФ заявил о контактах с Израилем по ситуации с Ираном
Седокова помирилась с баскетболистом Тиммой
Рублев рискует остаться без Итогового турнира ATP
Рядовой Дыкин помог эвакуировать раненых сослуживцев

Olimpbet awards

Последние новости
15 окт 15:45
Нутрициолог рассказала о вреде балканского завтрака
14 окт 17:10
Повар рассказал, как правильно выбрать питахайю
13 окт 19:25
Врачи заявили, что чайная ложка льняного масла в день защищает от инфаркта и инсульта
13 окт 16:05
Диетолог объяснила, как бороться с тягой к сладкому осенью
11 окт 20:05
Нутрициолог поделилась рецептом полезного осеннего супа