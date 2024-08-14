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Лисички — что приготовить: рецепты из лисичек
Питание и еда

Сегодня, 07:00

7 мин.

Что приготовить из лисичек: 10 лучших рецептов от нутрициолога

Татьяна Пищева
Автор
Ульяна Беликова
Интегративный нутрициолог
Жареные лисички
Фото istockphoto.com/Vladimir Mironov
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«СЭ» уже писал о том, что лисички не только очень вкусные, но и очень полезные грибы. Сегодня вместе с нутрициологом расскажем, что можно из них приготовить.

Лисички в сливочном соусе

Ингредиенты:

  • лисички — 500 г;

  • сливки (20-30%) — 200 мл;

  • лук — 1 луковица;

  • растительное масло — 2 ст. л.;

  • соль — по вкусу;

  • перец — по вкусу;

  • зелень — для подачи.

Фото istockphoto.com/from_my_point_of_view

Способ приготовления:

  1. Лисички тщательно промыть и нарезать.

  2. Лук мелко нарезать и обжарить на растительном масле до золотистого цвета.

  3. Добавить лисички и жарить около десяти минут, пока они не дадут сок.

  4. Влить сливки, посолить и поперчить, тушить еще 5-7 минут.

  5. Подавать с зеленью.

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Запеченные лисички с сыром

Ингредиенты:

  • лисички — 400 г;

  • твердый сыр — 150 г;

  • оливковое масло — 2 ст. л.;

  • соль — по вкусу;

  • перец — по вкусу;

  • чеснок — по желанию.

Фото istockphoto.com/Lilechka75

Способ приготовления:

  1. Лисички промыть и обсушить.

  2. Выложить их в форму для запекания, добавить оливковое масло, соль и перец.

  3. Посыпать тертым сыром и добавить измельченный чеснок.

  4. Запекать в разогретой до 180°C духовке около 20 минут до золотистой корочки.

Овощной суп с лисичками

Ингредиенты:

  • лисички — 300 г;

  • картофель — 1 шт.;

  • морковь — 1 шт.;

  • луковица — 1 шт.;

  • овощной бульон — 1,5 л;

  • соль — по вкусу;

  • перец — по вкусу;

  • зелень для подачи — по желанию.

Фото istockphoto.com/pilipphoto

Способ приготовления:

  1. Лук и морковь нарезать и обжарить в кастрюле.

  2. Добавить нарезанный картофель и лисички, залить бульоном.

  3. Варить суп около 20 минут до готовности овощей.

  4. Посолить, поперчить и подавать с зеленью.

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Лисички с картофелем

Ингредиенты:

  • лисички — 300 г;

  • картофель — 4 шт.;

  • лук — 1 шт.;

  • растительное масло — 3 ст. л.;

  • соль — по вкусу;

  • перец — по вкусу.

Фото istockphoto.com/ALLEKO

Способ приготовления:

  1. Картофель нарежьте кубиками и отварите до полуготовности.

  2. Лук нарежьте и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.

  3. Добавьте к луку лисички и жарьте около десяти минут.

  4. Соедините картофель с грибами, посолите и поперчите, тушите еще 5 минут.

Паста с лисичками

Ингредиенты:

  • паста (спагетти или феттучини) — 250 г;

  • лисички — 300 г;

  • оливковое масло — 2 ст. л.;

  • чеснок — 2 зубчика;

  • соль — по вкусу;

  • перец — по вкусу;

  • пармезан — для подачи.

Фото istockphoto.com/Petal Spirit

Способ приготовления:

  1. Отварить пасту согласно инструкции на упаковке.

  2. В сковороде разогреть оливковое масло, добавить измельченный чеснок и обжарить до золотистого цвета.

  3. Добавить лисички, жарить около десяти минут, посолить и поперчить.

  4. Соединить пасту с грибами, перемешать и подавать с тертым пармезаном.

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Ризотто с лисичками

Ингредиенты:

  • лисички — 300 г;

  • рис арборио — 200 г;

  • лук — 1 луковица;

  • белое вино — 100 мл;

  • куриный бульон — 800 мл;

  • сливочное масло — 50 г;

  • пармезан — 50 г;

  • соль — по вкусу;

  • перец — по вкусу;

  • зелень — для подачи.

Фото istockphoto.com/GMVozd

Способ приготовления:

  1. Обжарить лук до золотистого цвета на сливочном масле.

  2. Добавить лисички и жарить до испарения жидкости.

  3. Всыпать рис и перемешать, обжарить до прозрачности.

  4. Влить белое вино и дождаться его испарения.

  5. Постепенно добавлять куриный бульон, помешивая, до готовности риса.

  6. В конце добавить пармезан, посолить и поперчить по вкусу.

  7. Подать, украсив зеленью.

Киш с лисичками

Ингредиенты:

  • мука — 100 г;

  • холодное сливочное масло — 50 г;

  • яйцо — 1 шт.;

  • холодная вода — 1-2 ст. ложки;

  • соль — щепотка;

  • лисички — 250 г;

  • яйца — 3 шт.;

  • сливки (20-30%) — 200 мл;

  • лук — 1 луковица;

  • сыр (по желанию) — 100 г;

  • соль — по вкусу;

  • перец — по вкусу;

  • зелень — для подачи.

Фото istockphoto.com/pundapanda

Способ приготовления:

  1. Просеять муку в миску вместе с щепоткой соли.

  2. Нарезать холодное сливочное масло на маленькие кусочки и добавить в муку.

  3. Перетереть смесь пальцами, пока она не станет похожа на крошку.

  4. В отдельной миске взбить яйцо и добавить его в мучную смесь. Перемешать.

  5. Постепенно добавить холодную воду, замешивая тесто до тех пор, пока тесто не соберется в шар и не станет однородным.

  6. Завернуть тесто в пленку и убрать в холодильник на 30 минут.

  7. Обжарить лук до мягкости, добавить лисички и готовить до золотистого цвета.

  8. Взбить яйца со сливками, посолить и поперчить.

  9. Выложить тесто в форму для выпекания.

  10. Влить яичную массу в форму с тестом, сверху выложить лисички.

  11. Посыпать натертым сыром.

  12. Выпекать в разогретой до 180°C духовке около 30-40 минут.

  13. Подать, украсив зеленью.

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Сдобный пирог с лисичками

Ингредиенты:

  • лисички — 300 г;

  • тесто дрожжевое сдобное — 500 г;

  • яйцо — 1 шт.;

  • лук — 1 луковица;

  • сливочное масло — 30 г;

  • соль — по вкусу;

  • перец — по вкусу;

  • кунжут — для посыпки.

Фото istockphoto.com/Alikaj2582

Способ приготовления:

  1. Сдобное тесто оставить на расстойку.

  2. Обжарить лук на сливочном масле до золотистого цвета.

  3. Добавить лисички и жарить до готовности.

  4. Смешать лисички с солью и перцем.

  5. Раскатать тесто и выложить половину в форму.

  6. На тесто выложить начинку, накрыть второй половиной теста. Защипнуть края.

  7. Смазать яйцом и посыпать кунжутом.

  8. Выпекать в разогретой до 180°C духовке около 45 минут.

Мясная запеканка с лисичками

Ингредиенты:

  • лисички — 250 г;

  • фарш мясной — 500 г;

  • лук — 1 луковица;

  • картофель — 3 шт.;

  • сливки (20-30%) — 100 мл;

  • соль — по вкусу;

  • перец — по вкусу;

  • растительное масло — для жарки.

Фото istockphoto.com/alpaksoy

Способ приготовления:

  1. Обжарить лук на растительном масле до прозрачности.

  2. Добавить лисички и жарить до готовности.

  3. Смешать фарш с обжаренными луком и лисичками, посолить и поперчить.

  4. Очистить и нарезать картофель тонкими ломтиками.

  5. Выложить в форму для запекания половину картофеля, сверху распределить мясную смесь, накрыть оставшимся картофелем.

  6. Залить запеканку сливками.

  7. Выпекать в разогретой до 190°C духовке около 40-50 минут.

Омлет с лисичками

Ингредиенты:

  • лисички — 150 г;

  • яйца — 4 шт.;

  • молоко — 100 мл;

  • лук — 1 луковица;

  • сливочное масло — 30 г;

  • соль — по вкусу;

  • перец — по вкусу;

  • зелень — для подачи.

Фото istockphoto.com/Lilechka75

Способ приготовления:

  1. Обжарить лук на сливочном масле до мягкости.

  2. Добавить лисички и готовить до готовности.

  3. Взбить яйца с молоком, посолить и поперчить.

  4. Вылить яичную массу на сковороду с лисичками.

  5. Готовить на медленном огне под крышкой.

  6. Подать, украсив зеленью.

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