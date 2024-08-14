Что приготовить из лисичек: 10 лучших рецептов от нутрициолога
«СЭ» уже писал о том, что лисички не только очень вкусные, но и очень полезные грибы. Сегодня вместе с нутрициологом расскажем, что можно из них приготовить.
Лисички в сливочном соусе
Ингредиенты:
-
лисички — 500 г;
-
сливки (20-30%) — 200 мл;
-
лук — 1 луковица;
-
растительное масло — 2 ст. л.;
-
соль — по вкусу;
-
перец — по вкусу;
-
зелень — для подачи.
Способ приготовления:
-
Лисички тщательно промыть и нарезать.
-
Лук мелко нарезать и обжарить на растительном масле до золотистого цвета.
-
Добавить лисички и жарить около десяти минут, пока они не дадут сок.
-
Влить сливки, посолить и поперчить, тушить еще 5-7 минут.
-
Подавать с зеленью.
Запеченные лисички с сыром
Ингредиенты:
-
лисички — 400 г;
-
твердый сыр — 150 г;
-
оливковое масло — 2 ст. л.;
-
соль — по вкусу;
-
перец — по вкусу;
-
чеснок — по желанию.
Способ приготовления:
-
Лисички промыть и обсушить.
-
Выложить их в форму для запекания, добавить оливковое масло, соль и перец.
-
Посыпать тертым сыром и добавить измельченный чеснок.
-
Запекать в разогретой до 180°C духовке около 20 минут до золотистой корочки.
Овощной суп с лисичками
Ингредиенты:
-
лисички — 300 г;
-
картофель — 1 шт.;
-
морковь — 1 шт.;
-
луковица — 1 шт.;
-
овощной бульон — 1,5 л;
-
соль — по вкусу;
-
перец — по вкусу;
-
зелень для подачи — по желанию.
Способ приготовления:
-
Лук и морковь нарезать и обжарить в кастрюле.
-
Добавить нарезанный картофель и лисички, залить бульоном.
-
Варить суп около 20 минут до готовности овощей.
-
Посолить, поперчить и подавать с зеленью.
Лисички с картофелем
Ингредиенты:
-
лисички — 300 г;
-
картофель — 4 шт.;
-
лук — 1 шт.;
-
растительное масло — 3 ст. л.;
-
соль — по вкусу;
-
перец — по вкусу.
Способ приготовления:
-
Картофель нарежьте кубиками и отварите до полуготовности.
-
Лук нарежьте и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.
-
Добавьте к луку лисички и жарьте около десяти минут.
-
Соедините картофель с грибами, посолите и поперчите, тушите еще 5 минут.
Паста с лисичками
Ингредиенты:
-
паста (спагетти или феттучини) — 250 г;
-
лисички — 300 г;
-
оливковое масло — 2 ст. л.;
-
чеснок — 2 зубчика;
-
соль — по вкусу;
-
перец — по вкусу;
-
пармезан — для подачи.
Способ приготовления:
-
Отварить пасту согласно инструкции на упаковке.
-
В сковороде разогреть оливковое масло, добавить измельченный чеснок и обжарить до золотистого цвета.
-
Добавить лисички, жарить около десяти минут, посолить и поперчить.
-
Соединить пасту с грибами, перемешать и подавать с тертым пармезаном.
Ризотто с лисичками
Ингредиенты:
-
лисички — 300 г;
-
рис арборио — 200 г;
-
лук — 1 луковица;
-
белое вино — 100 мл;
-
куриный бульон — 800 мл;
-
сливочное масло — 50 г;
-
пармезан — 50 г;
-
соль — по вкусу;
-
перец — по вкусу;
-
зелень — для подачи.
Способ приготовления:
-
Обжарить лук до золотистого цвета на сливочном масле.
-
Добавить лисички и жарить до испарения жидкости.
-
Всыпать рис и перемешать, обжарить до прозрачности.
-
Влить белое вино и дождаться его испарения.
-
Постепенно добавлять куриный бульон, помешивая, до готовности риса.
-
В конце добавить пармезан, посолить и поперчить по вкусу.
-
Подать, украсив зеленью.
Киш с лисичками
Ингредиенты:
-
мука — 100 г;
-
холодное сливочное масло — 50 г;
-
яйцо — 1 шт.;
-
холодная вода — 1-2 ст. ложки;
-
соль — щепотка;
-
лисички — 250 г;
-
яйца — 3 шт.;
-
сливки (20-30%) — 200 мл;
-
лук — 1 луковица;
-
сыр (по желанию) — 100 г;
-
соль — по вкусу;
-
перец — по вкусу;
-
зелень — для подачи.
Способ приготовления:
-
Просеять муку в миску вместе с щепоткой соли.
-
Нарезать холодное сливочное масло на маленькие кусочки и добавить в муку.
-
Перетереть смесь пальцами, пока она не станет похожа на крошку.
-
В отдельной миске взбить яйцо и добавить его в мучную смесь. Перемешать.
-
Постепенно добавить холодную воду, замешивая тесто до тех пор, пока тесто не соберется в шар и не станет однородным.
-
Завернуть тесто в пленку и убрать в холодильник на 30 минут.
-
Обжарить лук до мягкости, добавить лисички и готовить до золотистого цвета.
-
Взбить яйца со сливками, посолить и поперчить.
-
Выложить тесто в форму для выпекания.
-
Влить яичную массу в форму с тестом, сверху выложить лисички.
-
Посыпать натертым сыром.
-
Выпекать в разогретой до 180°C духовке около 30-40 минут.
-
Подать, украсив зеленью.
Сдобный пирог с лисичками
Ингредиенты:
-
лисички — 300 г;
-
тесто дрожжевое сдобное — 500 г;
-
яйцо — 1 шт.;
-
лук — 1 луковица;
-
сливочное масло — 30 г;
-
соль — по вкусу;
-
перец — по вкусу;
-
кунжут — для посыпки.
Способ приготовления:
-
Сдобное тесто оставить на расстойку.
-
Обжарить лук на сливочном масле до золотистого цвета.
-
Добавить лисички и жарить до готовности.
-
Смешать лисички с солью и перцем.
-
Раскатать тесто и выложить половину в форму.
-
На тесто выложить начинку, накрыть второй половиной теста. Защипнуть края.
-
Смазать яйцом и посыпать кунжутом.
-
Выпекать в разогретой до 180°C духовке около 45 минут.
Мясная запеканка с лисичками
Ингредиенты:
-
лисички — 250 г;
-
фарш мясной — 500 г;
-
лук — 1 луковица;
-
картофель — 3 шт.;
-
сливки (20-30%) — 100 мл;
-
соль — по вкусу;
-
перец — по вкусу;
-
растительное масло — для жарки.
Способ приготовления:
-
Обжарить лук на растительном масле до прозрачности.
-
Добавить лисички и жарить до готовности.
-
Смешать фарш с обжаренными луком и лисичками, посолить и поперчить.
-
Очистить и нарезать картофель тонкими ломтиками.
-
Выложить в форму для запекания половину картофеля, сверху распределить мясную смесь, накрыть оставшимся картофелем.
-
Залить запеканку сливками.
-
Выпекать в разогретой до 190°C духовке около 40-50 минут.
Омлет с лисичками
Ингредиенты:
-
лисички — 150 г;
-
яйца — 4 шт.;
-
молоко — 100 мл;
-
лук — 1 луковица;
-
сливочное масло — 30 г;
-
соль — по вкусу;
-
перец — по вкусу;
-
зелень — для подачи.
Способ приготовления:
-
Обжарить лук на сливочном масле до мягкости.
-
Добавить лисички и готовить до готовности.
-
Взбить яйца с молоком, посолить и поперчить.
-
Вылить яичную массу на сковороду с лисичками.
-
Готовить на медленном огне под крышкой.
-
Подать, украсив зеленью.