Как сварить идеальный куриный бульон: рассказывает нутрициолог

Каждая хозяйка уверена, что куриный бульон — это самое простое блюдо на свете. Достаточно кинуть в воду курицу, проварить ее несколько часов и блюдо готово. На самом деле, это не так.

Вместе с нутрициологом Екатериной Стасюк разобрались, как приготовить идеальный куриный бульон, в чем его польза и вред, а также собрали несколько простых, но вкусных рецептов с бульоном.

Польза и вред куриного бульона

Куриный бульон — это диетическое блюдо, в котором присутствуют витамины, минералы и аминокислоты. Продукт богат витаминами группы В, которые участвуют в обмене веществ, положительно влияют на работу нервной системы, помогают бороться с нарушениями сна и даже депрессией.

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Кроме того, куриный бульон содержит важные для организма минералы: магний, кальций, калий, серу, фосфор, цинк, медь, фтор, а также полиненасыщенные жирные кислоты.

В чем основная польза куриного бульона:

Помогает очистить дыхательные пути при различных заболеваниях, курении и работе на вредных производствах. Доказано, что полезно не только есть бульон, но и дышать им. Таким образом активизируется вывод слизи, вместе с которой выходят токсичные вещества.

Питание костной ткани. Минеральные вещества, которые есть в бульоне, благоприятно сказываются на мышцах и суставах.

Помощь при простуде. В курином бульоне ученые обнаружили вещество «карнозин», это мощный антиоксидант, который борется с воспалительными процессами, характерными для ОРВИ. Кроме того, в бульоне есть цистеин — аминокислота, разжижающая мокроту.

Поддержка сердца и сосудов. В курином бульоне содержатся калий, магний и кальций, которые играют ключевую роль в работе сердечно-сосудистой системы.

Противопоказаний к употреблению бульона немного. Чаще всего это аллергические реакции и индивидуальная непереносимость. Однако людям с подагрой и мочекаменной болезнью лучше отказаться от блюда. Это связано с тем, что оба заболевания характеризуются накопление кристаллов уратов (солей), а куриный бульон только усугубит ситуацию.

Какие продукты понадобятся для куриного бульона

В первую очередь понадобится курица. Желательно суповая, то есть немолодая несушка. В отличие от бройлеров она варится часами, давая насыщенный вкус.

Для приготовления блюда можно использовать как целую курицу, так и ее части. Можно приобрести в магазине готовый суповой набор. Брать одну только грудку не стоит, она не даст наваристости бульону, будет жесткой.

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Кроме курицы, в бульон добавляют морковь, лук и приправы. По желанию можно также добавить сельдерей. Если хочется добавить бульону яркости, можно предварительно измельчить овощи и немного обжарить их на масле.

Как приготовить куриный бульон

Для средней курицы весом 1-1,5 кг понадобится 5 литров воды. Если доливать воду взамен выкипевшей, бульон получится не таким наваристым. Но если иного выхода нет, тогда следует доливать кипяток из чайника. Холодная вода из-под крана под запретом.

После закипания первый бульон сливаем. С ним уйдет и большая часть жира, экстрактивные вещества, пурины (частично). А также антибиотики, радионуклиды, нитраты, гормоны и другие химические вещества, которыми кормили курицу.

Ингредиенты:

курица — 1,5 кг;

вода — 5 л;

лук репчатый — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

соль, перец, приправы — по вкусу.

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Способ приготовления:

Взять курицу, тщательно ее вымыть и разделить на две или четыре части. Мясо поместить в кастрюлю и залить водой так, чтобы она покрыла курицу на 5-10 см. Добавить соль, перец, приправы. Довести до кипения, а затем слить. Вновь добавить воду и довести до кипения. После закипания убавить огонь, снять пенку, добавить крупно нарезанный лук и морковь. В процессе готовки вода будет выкипать, поэтому следует следить за уровнем воды, периодически добавлять ее, а также пробовать бульон на соль. Дать бульону снова закипеть, поставить минимальный огонь и дальше варить в течение 2 часов. Мясо должно отходить от костей. Достать овощи, мясо, процедить бульон через марлю.

Рецепты с куриным бульоном

Сливочно-томатный суп на курином бульоне

Калорийность на 100 г — 66 ккал.

Ингредиенты:

куриный бульон — 700 мл;

рис — 1/2 стакана;

томатная паста — 90 г;

томаты в собственном соку — 500 г;

сливочный сыр — 100 г;

сухари — 20 г;

петрушка — 1 пучок;

соль, перец — по вкусу.

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Способ приготовления:

Поставить бульон на средний огонь и довести до кипения. Рис тщательно промыть, добавить в бульон, а следом — томатную пасту и томаты. Варить 10 минут, затем положить сливочный сыр и снова довести до кипения. Посолить и поперчить. Добавить мелко нарезанную петрушку и варить до готовности риса, примерно 15-20 минут. Подавать суп горячим с сухариками.

Пюре из тыквы со сливками на курином бульоне

Калорийность на 100 г — 51 ккал.

Ингредиенты:

тыква — 450 г;

лук репчатый — 80 г;.

сливочное масло — 20 г;

чеснок — 1 зубчик;

имбирь — 10 г;.

куриный бульон — 1 л;

сливки — 60 мл;

тыквенные семечки (обжаренные) — 20 г;

йогурт — 1 ч.л.;

соль, перец, специи — по вкусу.

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Способ приготовления:

Тыкву очистить от кожуры, удалить семечки, порезать на кубики и запечь в духовке до готовности — 20-30 минут при 200 градусах. Лук нарезать крупными кубиками, выложить в кастрюлю с толстыми стенками и обжарить на сливочном масле примерно 5 минут. Чеснок и имбирь очистить, мелко нарезать, добавить к луку, а также всыпать специи. Готовить еще 2 минуты. Выложить в посуду запеченную тыкву, влить куриный бульон и довести до кипения. Затем убавить огонь до минимума, накрыть крышкой и тушить в течение 10-15 минут. Измельчить блюдо с помощью погружного блендера. Сливки взбить миксером до кремообразного состояния, после чего аккуратно вмешать их в тыквенное пюре. Разложить пюре по порционным тарелкам, украсить обжаренными тыквенными семечками и полить йогуртом.

Суп из чечевицы на курином бульоне

Калорийность на 100 г — 58 ккал.

Ингредиенты:

красная чечевица — 300 г;

куриный бульон — 1 л;

сметана — 50 г;

репчатый лук — 1 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

соль, перец, специи — по вкусу.

Фото Visual Art Agency/istockphoto.com

Способ приготовления: