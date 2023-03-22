Какой мед полезнее для здоровья: в сотах или жидкий откачанный
О полезных свойствах меда известно на протяжении нескольких тысячелетий. И сегодня это востребованный продукт, который используют не просто как лакомство, но и как лекарство от простуды или косметическое средство. В любом магазине легко найти фасованный мед, но в поисках более полезной альтернативы многие обращают внимание на мед в сотах. Действительно ли у такого меда есть преимущества? Разобраться в этом вопросе помогли наставник по здоровью Георгий Суренян и нутрициолог Ольга Деккер.
Польза меда
Мед не только вкусен, но и необходим для здоровья, потому что содержит множество полезных веществ — витаминов и антиоксидантов.
Мед помогает укрепить иммунную систему, успокоить больное горло, облегчить кашель и простуду.
Но мед следует есть в меру, чтобы не превысить рекомендуемое количество сахара.
Чрезмерное потребление меда может привести к увеличению веса и риску развития диабета второго типа. Нежелательно есть его больше нескольких чайных ложек в день.
Но какой мед сохраняет больше полезных свойств — в сотах или фасованный?
Преимущества меда в сотах
Один из плюсов меда в сотах — он дольше хранится и медленнее кристаллизуется. Кроме того, его сложнее подделать.
Дополнительную пользу здоровью приносят непосредственно соты: они содержат флавоноиды, которые обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.
А воск, из которого состоят соты, можно использовать как натуральную альтернативу жевательной резинке. Жевание медовых сот благотворно сказывается на здоровье полости рта, поскольку стимулирует выработку слюны и уменьшает образование зубного налета.
Преимущества обычного меда
Такой мед легче выбирать и хранить, кроме того, он стоит дешевле, чем его аналог в сотах. А качественный мед, в котором нет посторонних добавок, таких как сахарный сироп, содержит все полезные питательные вещества.
Мед в сотах может медленнее усваиваться в организме, чем обычный.
То есть выбор между медом в сотах и медом из банки зависит скорее от личных предпочтений.
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