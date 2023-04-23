Каким должен быть идеальный завтрак? 2 сбалансированных рецепта

Завтрак — это основной прием пищи. Он должен отлично насыщать на весь день, удовлетворять все потребности организма в полезных и питательных веществах. Для этого он должен включать белки, жиры, углеводы. О том, какой он — идеальный завтрак, рассказала сертифицированный спортивный нутрициолог Марина Кравченкова.

Что должен включать в себя правильный завтрак

Ошибка многих — в том, что на завтрак они едят только каши, ягоды или смузи, не включая белок.

Белки (аминокислоты) участвуют в синтезе всех иммунных клеток. Белок отвечает за прочность и обновление тканей кожи, волос, ногтей.

Важная функция белка — насыщение.

Примеры идеального завтрака

Белковый омлет, или скрембл

Ингредиенты:

яйца — 4 шт.;

молоко — 50 мл;

топленое масло — 5-10 граммов;

цельнозерновой хлеб — 1 кусочек;

слабосоленая семга — по вкусу;

сыр рикотта — по вкусу.

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Приготовление:

Взбить два целых яйца, два белка и молоко. Разогреть сковороду, положить 5-10 граммов топленого масла. Вылить взбитые яйца и довести до готовности. В дополнение сделать бутерброд. Например, из цельнозернового хлеба со слабосоленой семгой и сыром рикотта. А еще можно выложить скрембл прямо на тост.

Сырники

Ингредиенты:

творог — 1 пачка (желательно сухой, не водянистый);

яйца — 1 шт.;

крахмал или мука — 1-2 ст. л.;

сахарозаменитель — по вкусу;

сметана и ягоды — по желанию.

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Приготовление:

Смешать все ингредиенты. Сырники должны легко лепиться и сохранять форму. Накалить сковороду, убавить огонь и жарить на антипригарной сковородке без масла или смазать сливочным/топленым. Подать со сметаной и ягодами.