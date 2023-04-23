Каким должен быть идеальный завтрак? 2 сбалансированных рецепта
Завтрак — это основной прием пищи. Он должен отлично насыщать на весь день, удовлетворять все потребности организма в полезных и питательных веществах. Для этого он должен включать белки, жиры, углеводы. О том, какой он — идеальный завтрак, рассказала сертифицированный спортивный нутрициолог Марина Кравченкова.
Что должен включать в себя правильный завтрак
Ошибка многих — в том, что на завтрак они едят только каши, ягоды или смузи, не включая белок.
Кожа, волосы, ногти и все органы белкового происхождения. Белок на завтрак обеспечивает ваш организм нужной порцией аминокислот.
Белки (аминокислоты) участвуют в синтезе всех иммунных клеток. Белок отвечает за прочность и обновление тканей кожи, волос, ногтей.
Важная функция белка — насыщение.
После белковых продуктов дольше не хочется есть, так как организм получает все для нормальной работы систем, поэтому к вечеру не будет тянуть на сладкое.
Примеры идеального завтрака
Белковый омлет, или скрембл
Ингредиенты:
-
яйца — 4 шт.;
-
молоко — 50 мл;
-
топленое масло — 5-10 граммов;
-
цельнозерновой хлеб — 1 кусочек;
-
слабосоленая семга — по вкусу;
-
сыр рикотта — по вкусу.
Приготовление:
Взбить два целых яйца, два белка и молоко. Разогреть сковороду, положить 5-10 граммов топленого масла. Вылить взбитые яйца и довести до готовности. В дополнение сделать бутерброд. Например, из цельнозернового хлеба со слабосоленой семгой и сыром рикотта. А еще можно выложить скрембл прямо на тост.
Сырники
Ингредиенты:
-
творог — 1 пачка (желательно сухой, не водянистый);
-
яйца — 1 шт.;
-
крахмал или мука — 1-2 ст. л.;
-
сахарозаменитель — по вкусу;
-
сметана и ягоды — по желанию.
Приготовление:
Смешать все ингредиенты. Сырники должны легко лепиться и сохранять форму. Накалить сковороду, убавить огонь и жарить на антипригарной сковородке без масла или смазать сливочным/топленым. Подать со сметаной и ягодами.