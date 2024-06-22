Какие продукты вызывают апатию и лень: мнение врача и нутрициолога

Питание — это ежедневный выбор, который сказывается на качестве сна, энергии, когнитивных функциях, желании что-либо делать. Поэтому апатия и лень часто возникают именно из-за неправильного рациона. Врач и нутрициолог Анастасия Бадаева рассказала, от каких продуктов стоит отказаться, а что, наоборот, нужно включить в свое меню, чтобы улучшить самочувствие.

Какие продукты стоит исключить из рациона

Переработанные продукты. Лучше не выбирать продукты, в составе которых более семи ингредиентов, а также есть трансжиры, искусственные красители и ароматизаторы. К таким продуктам, например, относятся сосиски и колбасы.

Консервированные продукты. Они часто не несут никакой пользы, а также с ними есть риски получить инфекционное заболевание. Так, в Москве недавно была вспышка ботулизма из-за некачественной консервированной фасоли в блюдах из службы доставки.

Газированные сладкие напитки и конфеты. Это огромные углеводные бомбы, которые приводят к быстрому подъему глюкозы, а затем — резкому снижению. Так развивается состояние реактивной гипогликемии. Обычно оно возникает через несколько часов после еды, когда уровень инсулина в крови внезапно увеличивается, вызывая снижение уровня глюкозы. Отсюда возникает резкое желание поспать или просто полежать.

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Исключение вредных продуктов из рациона может повысить уровень энергии, поскольку некачественное питание всегда влияет на общее состояние организма. Но стоит обратить внимание и на другие аспекты здорового образа жизни: физическую активность, режим дня и питание в целом. Полезные продукты тоже способны провоцировать чувство усталости, к примеру, если к ним добавлен сахар в большом количестве. Так, клубника с грядки — это хорошо. А вот клубника в виде сладкого варенья — уже не так полезно, хотя для многих такой вариант может быть вкуснее.

Для чего вести дневник питания

Важно помнить, что иногда лень и постоянное желание отдыхать вызывают и полезные продукты. Чтобы отследить свою индивидуальную реакцию, нужно вести дневник питания.

Как это сделать?

Записывайте все, что съедаете в течение дня. Укажите время приема пищи, количество, вид продукта и другие важные детали: например, как была приготовлена еда. Через 30-60 минут после приема пищи зафиксируйте свое состояние. Укажите уровень энергии, сонливость и любые другие ощущения, которые заметили.

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После одной-двух недель ведения дневника просмотрите записи и попробуйте выявить закономерности. Может быть, есть так называемая пищевая непереносимость. Это не аллергия в классическом понимании, а определенные трудности с перевариванием и усвоением. Если заметили спад энергии, попробуйте съесть эти же продукты в другие дни и в другое время суток и снова обратите внимание на уровень энергии. Если такая еда всегда вызывает у вас сонливость, то ее количество стоит сократить.

Какие продукты поднимают настроение

Продукты, содержащие фолиевую кислоту, железо, витамины группы B, — вот то, что необходимо добавить в рацион для улучшения настроения. Список продуктов-антидепрессантов несколько лет назад составил международный эксперт по нутрициологической психиатрии Дрю Рэмси.

Растительные продукты:

кресс-салат;

зелень одуванчика;

шпинат, мангольд, салат-латук, зелень цикория;

зелень горчицы, репы или свеклы;

свежая зелень: базилик, кинза, петрушка;

капуста: цветная, краснокочанная, брюссельская, брокколи, кейл, кольраби;

перец болгарский;

тыква;

помело, папайя, лимон, клубника.

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Животные продукты:

печень и субпродукты: селезенка, почки, сердце;

потроха домашней птицы;

моллюски, мидии;

осьминог, краб, лобстер;

тунец, корюшка;

минтай, радужная форель, лосось, сельдь;

икра.

Блюда для поддержания хорошего самочувствия

Чтобы держать себя в руках и не есть вредную пищу, важно планировать свое питание заранее, не заполнять холодильник сладостями и консервами, а для перекусов использовать фрукты, орехи, овощи и другие варианты.

Вот какие блюда можно включить в рацион, если хочется поднять настроение и энергию.

Зеленые смузи. Смешайте в блендере свежие зеленые овощи (шпинат, листья капусты, укроп) с фруктами (яблоко, банан) и добавьте немного овсянки или орехов. Греческий йогурт с орехами и медом. Это полезный перекус, богатый белком, жирными кислотами и витаминами.

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