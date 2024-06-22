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Какие продукты вызывают сонливость и плохо влияют на самочувствие
Питание и еда

Сегодня, 19:00

5 мин.

Какие продукты вызывают апатию и лень: мнение врача и нутрициолога

Анастасия Бадаева
Врач-невролог, нутрициолог
Пицца
Фото istockphoto.com/Maksym Belchenko
Радостная девушка ест
Фото istockphoto.com/amenic181
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Питание — это ежедневный выбор, который сказывается на качестве сна, энергии, когнитивных функциях, желании что-либо делать. Поэтому апатия и лень часто возникают именно из-за неправильного рациона. Врач и нутрициолог Анастасия Бадаева рассказала, от каких продуктов стоит отказаться, а что, наоборот, нужно включить в свое меню, чтобы улучшить самочувствие.

Какие продукты стоит исключить из рациона

Переработанные продукты. Лучше не выбирать продукты, в составе которых более семи ингредиентов, а также есть трансжиры, искусственные красители и ароматизаторы. К таким продуктам, например, относятся сосиски и колбасы.

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Консервированные продукты. Они часто не несут никакой пользы, а также с ними есть риски получить инфекционное заболевание. Так, в Москве недавно была вспышка ботулизма из-за некачественной консервированной фасоли в блюдах из службы доставки.

Газированные сладкие напитки и конфеты. Это огромные углеводные бомбы, которые приводят к быстрому подъему глюкозы, а затем — резкому снижению. Так развивается состояние реактивной гипогликемии. Обычно оно возникает через несколько часов после еды, когда уровень инсулина в крови внезапно увеличивается, вызывая снижение уровня глюкозы. Отсюда возникает резкое желание поспать или просто полежать.

Газировка и сладости
Фото istockphoto.com/fcafotodigital

Исключение вредных продуктов из рациона может повысить уровень энергии, поскольку некачественное питание всегда влияет на общее состояние организма. Но стоит обратить внимание и на другие аспекты здорового образа жизни: физическую активность, режим дня и питание в целом. Полезные продукты тоже способны провоцировать чувство усталости, к примеру, если к ним добавлен сахар в большом количестве. Так, клубника с грядки — это хорошо. А вот клубника в виде сладкого варенья — уже не так полезно, хотя для многих такой вариант может быть вкуснее.

Для чего вести дневник питания

Важно помнить, что иногда лень и постоянное желание отдыхать вызывают и полезные продукты. Чтобы отследить свою индивидуальную реакцию, нужно вести дневник питания.

Как это сделать?

  1. Записывайте все, что съедаете в течение дня. Укажите время приема пищи, количество, вид продукта и другие важные детали: например, как была приготовлена еда.

  2. Через 30-60 минут после приема пищи зафиксируйте свое состояние. Укажите уровень энергии, сонливость и любые другие ощущения, которые заметили.

Фото istockphoto.com/FreshSplash

  1. После одной-двух недель ведения дневника просмотрите записи и попробуйте выявить закономерности. Может быть, есть так называемая пищевая непереносимость. Это не аллергия в классическом понимании, а определенные трудности с перевариванием и усвоением. Если заметили спад энергии, попробуйте съесть эти же продукты в другие дни и в другое время суток и снова обратите внимание на уровень энергии. Если такая еда всегда вызывает у вас сонливость, то ее количество стоит сократить.

Какие продукты поднимают настроение

Продукты, содержащие фолиевую кислоту, железо, витамины группы B, — вот то, что необходимо добавить в рацион для улучшения настроения. Список продуктов-антидепрессантов несколько лет назад составил международный эксперт по нутрициологической психиатрии Дрю Рэмси.

Растительные продукты:

  • кресс-салат;

  • зелень одуванчика;

  • шпинат, мангольд, салат-латук, зелень цикория;

  • зелень горчицы, репы или свеклы;

  • свежая зелень: базилик, кинза, петрушка;

  • капуста: цветная, краснокочанная, брюссельская, брокколи, кейл, кольраби;

  • перец болгарский;

  • тыква;

  • помело, папайя, лимон, клубника.

Фото istockphoto.com/Vuk Saric

Животные продукты:

  • печень и субпродукты: селезенка, почки, сердце;

  • потроха домашней птицы;

  • моллюски, мидии;

  • осьминог, краб, лобстер;

  • тунец, корюшка;

  • минтай, радужная форель, лосось, сельдь;

  • икра.

Блюда для поддержания хорошего самочувствия

Чтобы держать себя в руках и не есть вредную пищу, важно планировать свое питание заранее, не заполнять холодильник сладостями и консервами, а для перекусов использовать фрукты, орехи, овощи и другие варианты.

Вот какие блюда можно включить в рацион, если хочется поднять настроение и энергию.

  1. Зеленые смузи. Смешайте в блендере свежие зеленые овощи (шпинат, листья капусты, укроп) с фруктами (яблоко, банан) и добавьте немного овсянки или орехов.

  2. Греческий йогурт с орехами и медом. Это полезный перекус, богатый белком, жирными кислотами и витаминами.

Фото istockphoto.com/karinsasaki

  1. Каша с ягодами. Овсянка — идеальный выбор для утреннего завтрака. Добавьте свежие ягоды (клубнику, голубику) и орехи.

  2. Мятный, ромашковый или зеленый чай. Дает успокаивающий эффект и помогает справиться с чувством хандры.

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