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Какие экзотические фрукты лучше не есть без подготовки: опасные фрукты
Питание и еда

Сегодня, 06:00

5 мин.

Какие экзотические фрукты могут быть опасны для здоровья: рассказывает нутрициолог

Мария Маковей
Автор
Екатерина Стасюк
Нутрициолог
Экзотические фрукты
Фото Sarsmis/istockphoto.com
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С каждым годом на магазинных прилавках появляется все больше экзотических фруктов. Многие без раздумья покупают их, но мало кто интересуется, как правильно их есть и какие имеются противопоказания.

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Вместе с нутрициологом Екатериной Стасюк разобрались, какие фрукты могут быть опасны для здоровья при неправильном употреблении.

Статья носит рекомендательный характер. Перед употреблением экзотических фруктов лучше проконсультироваться со специалистом.

Мангостин

Мангостин — это экзотический плод из Юго-Восточной Азии, по форме напоминающий яблоко. Имеет толстую кожуру фиолетового или темно-бордового цвета, под которой скрывается белая мякоть, похожая на чесночные дольки. Мангостин обладает мягким фруктовым ароматом и свежим сладко-кислым вкусом, немного напоминающим личи.

Мангостин на столе
Фото Amarita/istockphoto.com

Покупать следует зрелые плоды с плотной шкуркой, которая сохранит упругость при надавливании. Кожура должна иметь красивый глянцевый блеск. При этом не допускаются вмятины и трещины на фрукте.

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Мангостин нужно правильно очистить от кожуры. Для этого необходимо сделать круговые надрезы в центральной части фрукта, не повредив мякоть. Затем раскрыть кожу и извлечь дольки.

Мангостин может вызвать аллергию у непривыкшего к подобному лакомству человека. Советую сначала попробовать один маленький фрукт и посмотреть на реакцию организма.
Екатерина Стасюк
Нутрициолог

Не рекомендуется есть мангостин в период обострения заболеваний ЖКТ, печени и почек. Отказаться от фрукта следует и тем, кто принимает препараты для разжижения крови, беременным и кормящим женщинам.

Аки

Аки (или блигия) считается национальным фруктом на Ямайке. Плоды вечнозеленого дерева могут быть ядовитыми, если рано их сорвать. Местные жители знают, что есть аки можно только при условии, что фрукт созрел естественным образом. Спелые плоды трескаются, становятся видны их крупные семена и белая мякоть. Привкус больше всего напоминает орехи. По внешнему виду аки напоминают грушу, только они более крупные и желто-красного цвета.

Плоды аки на дереве
Фото peeterv/istockphoto.com

Блигию нельзя есть детям младше четырех лет, так как имеется риск возникновения расстройств ЖКТ, головной боли и аллергических реакций.

Главная проблема фрукта — гипоглицин, содержащийся в нем. Это вещество крайне ядовитое, способно вызвать ямайскую болезнь. При отравлении у человека возникает рвота, может развиться даже дистрофия печени. В некоторых случаях яд вызывает кому. Поэтому очень важно есть фрукт в умеренных количествах — не более одного в день.

Чтобы снизить влияние токсина, необходимо термически обработать фрукт. Например, проварить его десять минут в кипящей воде.
Екатерина Стасюк
Нутрициолог

Рамбутан

Рамбутан — это сочный фрукт, произрастающий в Таиланде, Индонезии, Малайзии, во Вьетнаме, Индии, Австралии и других странах. Размером плод с куриное яйцо, имеет ярко-красный цвет и пушистые зеленые волоски длиной до пяти сантиметров. Мякоть фрукта желеобразная, внутри находится маленькая косточка.

Рамбутан крупным планом
Фото vichuda/istockphoto.com

Рамбутан имеет насыщенно-сладкий вкус, немного напоминающий виноград. Ни в коем случае нельзя есть косточку: она ядовита для человека.

Не рекомендуется употреблять перезревшие или перележавшие плоды. Они имеют тусклый цвет кожуры (желто-коричневый), и у них отсутствуют пушистые волоски.

Перезревшие фрукты нельзя есть гипертоникам и людям, страдающим сахарным диабетом.
Екатерина Стасюк
Нутрициолог

Также нельзя есть тропический рамбутан в большом количестве. Норма для взрослого человека — до трех плодов в день. Переедание может привести к расстройству пищеварения, в более тяжелых случаях — к интоксикации организма.

Дуриан

Дуриан — это необычный экзотический фрукт со специфическим неприятным запахом. Внешне похож на каштан, но намного больше. Вес одного плода достигает трех килограммов. Покрыт дуриан плотной толстой шкуркой желтого или светло-зеленого оттенка с характерными шипами. Внутри фрукта нежная съедобная мякоть в форме долек.

Дуриан крупным планом
Фото Alex Liew/istockphoto.com

Чтобы полакомиться дурианом, следует расколоть его скорлупу на две части. Съесть мякоть нужно сразу, так как немного полежавший плод вызовет расстройство ЖКТ.

Есть дуриан можно в небольшом количестве и желательно не сочетать с другими экзотическими фруктами. Непривыкший организм может отреагировать на фрукт отечностью носоглотки и аллергическими реакциями. Также могут возникнуть проблемы с желудком.

Дуриан повышает давление, поэтому его нельзя есть людям с гипертонией.
Екатерина Стасюк
Нутрициолог

Гуарана

Гуарана — это экзотический фрукт с горьковатым вкусом. Из-за необычного расположения семян плод напоминает человеческий глаз.

Экзотический фрукт гуарана
Фото Brasil2/istockphoto.com

Из всего кустарника используются только семена. Они очищаются от оболочки, обжариваются и перетираются с водой. Полученная смесь высушивается, и получается порошок, который используют для приготовления напитков.

Однако существует ряд противопоказаний к применению гуараны. Она запрещена:

  • беременным и кормящим;

  • маленьким детям;

  • людям старше 50 лет;

  • страдающим сахарным диабетом, атеросклерозом, гипертонией и психическими заболеваниями;

  • наркозависимым.

Стандартная норма порошка — одна чайная ложка. Но все индивидуально, поэтому необходима консультация врача.
Екатерина Стасюк
Нутрициолог

При чрезмерном потреблении гуарана может привести к бессоннице, частому мочеиспусканию, повышению давления, нервному перевозбуждению и зависимости.

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