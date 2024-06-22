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Как приготовить винегрет: вкусные рецепты винегрета
Питание и еда

Сегодня, 10:00

4 мин.

Как приготовить винегрет: 3 рецепта от нутрициолога

Екатерина Короткова
Автор
Ольга Бурлакова
Нутрициолог
Винегрет
Фото freepik/KamranAydinov
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Винегрет — один из самых популярных салатов русской кухни, хороший источник витаминов, минералов и клетчатки. Благодаря низкому содержанию калорий и высокому содержанию питательных веществ блюдо часто включают в рацион диетического питания.

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Главный ингредиент винегрета — свекла. В этом овоще много калия, поэтому он необходим людям, страдающим отеками или расстройством почек. Также в продукте есть витамины группы В, медь, литий, хром, фолиевая кислота. Свекла полезна при заболеваниях, связанных с нарушением обмена веществ, с проблемами сердечно-сосудистой и гормональной систем.

Как правильно готовить винегрет

Чтобы свекла не окрасила остальные ингредиенты салата, нужно ее нарезать, добавить к ней немного растительного масла, перемешать и оставить на 10-15 минут. А чтобы вкус лука не был слишком резким, нарежьте его, а потом бланшируйте. Залейте лук кипятком на минуту и промойте под холодной водой. Если взять красный салатный или зеленый лук вместо репчатого, винегрет будет более свежим.

Рецепты винегрета

Классический винегрет

Ингредиенты:

  • свекла средняя — 3 шт.;

  • картофель средний — 3 шт.;

  • морковь — 1 шт.;

  • огурцы соленые — 4 шт.;

  • зеленый горошек консервированный — 200 г;

  • укроп и петрушка — по вкусу;

  • масло подсолнечное — 4 ст. ложки;

  • соль — по вкусу.

Фото freepik/azerbaijan_stockers

Способ приготовления:

  1. Помыть и сварить овощи в большой кастрюле до полной готовности, либо запечь в духовке, предварительно обернув каждый корнеплод в фольгу.

  1. Слить воду, остудить овощи, очистить их.

  1. Отварные овощи и соленые огурцы нарезать кубиками под размер зеленого горошка.

  1. Слить воду из банки с консервированным горошком.

  1. Смешать все ингредиенты и добавить масло.

  1. Посыпать винегрет зеленью.

Рекомендую заправлять винегрет только нерафинированными маслами — оливковым и подсолнечным. Рафинированные масла снижают целебные свойства свеклы.
Ольга Бурлакова
Нутрициолог

Винегрет с сельдью

Ингредиенты:

  • сельдь филе — 400 г;

  • свекла вареная — 1 шт;

  • морковь вареная — 1 шт;

  • картофель вареный — 3 шт;

  • лук репчатый — 1 шт;

  • огурцы соленые — 2 шт;

  • капуста квашеная — 200 г;

  • масло растительное — 3 ст. л.;

  • уксус — 2 ст. л.;

  • перец черный молотый — 1/2 ч.л.;

  • сахар — 1/2 ч.л.;

  • соль — 1/2 ч.л.;

  • горошек зеленый консервированный 1/2;

  • петрушка — по вкусу.

Винегрет с сельдью
Фото istockphoto.com/MaskaRad

Способ приготовления:

  1. Помыть и сварить овощи в большой кастрюле до полной готовности либо запечь в духовке, предварительно обернув каждый корнеплод в фольгу.

  1. Слить воду, остудить овощи, очистить их.

  1. Отварные овощи и соленые огурцы нарезать кубиками под размер зеленого горошка

  1. Нашинковать капусту.

  1. Слить воду из банки с консервированным горошком.

  1. Филе сельди очистить от косточек, нарезать кубиками.

  1. Смешать все ингредиенты и добавить масло.

  1. При желании украсить салат зеленью.

Сельдь содержит кальций, фосфор, йод, натрий, калий, витамины группы В, витамины D.
Ольга Бурлакова
Нутрициолог

Винегрет с грецким орехом

Ингредиенты:

  • свекла — 365 г;

  • морковь — 290 г;

  • горошек зеленый консервированный — 280 г;

  • огурцы соленые — 250 г;

  • картофель — 220 г;

  • орехи грецкие — 40 г;

  • лук зеленый — 20 г;

  • укроп свежий — 10 г;

  • петрушка свежая — 10 г;

  • масло растительное — 40 мл;

  • соль — по вкусу;

  • перец черный молотый — по вкусу.

Фото freepik/KamranAydinov

Способ приготовления:

  1. Помыть и сварить овощи в большой кастрюле до полной готовности, либо запечь в духовке, предварительно обернув каждый корнеплод в фольгу.

  1. Слить воду, остудить овощи, очистить их.

  1. Отварные овощи и соленые огурцы нарезать кубиками под размер зеленого горошка.

  1. Слить воду из банки с консервированным горошком.

  1. Нарезать грецкие орехи мелкими кусочками.

  1. Смешать все ингредиенты и добавить масло.

  1. Посыпать винегрет зеленью. При желании также можно украсить салат толчеными грецкими орехами.

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