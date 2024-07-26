Домашние вареники с творогом: 3 простых рецепта от шеф-повара

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Вареники с творогом — отличный вариант завтрака или обеда для всей семьи. Однако многие предпочитают покупать полуфабрикат или уже готовое блюдо, так как думают, что приготовление вареников требует особенных кулинарных умений и много времени. На самом деле это не так.

Вместе с шеф-поваром Вячеславов Дегтевым делимся тремя простыми рецептами вареников с творогом, которые получится сделать даже у начинающих хозяек.

Что нужно знать перед приготовлением вареников с творогом

Творог следует брать пожирнее — 9-18%. Так вареники не будут казаться суховатыми. Либо добавить в менее жирный творог сметаны.

Творог лучше смешивать с яичным желтком, чтобы начинка получилась бархатистой и нежной.

Вымешивать тесто нужно не менее 10 минут, складывая его и разминая в разных направлениях, чтобы образовалась клейковина. Готовое тесто должно быть мягким на ощупь и не прилипать к рукам.

Фото Rouzes/istockphoto.com

Если начинка влажная, то тесто нужно раскатать толщиной около 2,5 мм, для сухой начинки подойдет более тонкое тесто.

Края вареников в процессе лепки лучше смазывать водой или яичным белком, чтобы защипы были прочными.

Вареники стоит отправлять в уже кипящую воду, а время их варки отсчитывается с момента закипания воды.

Замороженные вареники следует варить 8-10 минут, а свежеприготовленные — 5 минут.

Рецепты вареников с творогом

Ленивые вареники с творогом и картофелем

Ингредиенты (7 порций):

картофель очищенный — 450 г;

творог — 200 г;

мука — 250 г;

яйцо — 1 шт.;

масло растительное без запаха — 2 ст. л.;

соль, перец — по вкусу.

Фото Liudmila Chernetska/istockphoto.com

Способ приготовления:

Картофель отварить, немного остудить и растолочь в пюре. В остывшее пюре добавить яйцо, соль и перец, все перемешать до однородной массы. Затем добавить творог и снова все перемешать. После добавить просеянную муку, смазать руки растительным маслом и замесить мягкое эластичное тесто. Тесто выложить на присыпанную мукой поверхность, оторвать большие кусочки и раскатать их в колбаски диаметром 3 см. Колбаску разделить ножом на кусочки толщиной 1 см. В кастрюлю налить воды, подсолить и довести до кипения. В кипящую воду выложить вареники, слегка помешивать. Как только вареники всплыли на поверхность, проварить их еще 3-4 минуты и выключить огонь. Готовые вареники достать шумовкой, добавить сливочное масло или сметану и подавать к столу.

Классические вареники с творогом

Ингредиенты (8 порций):

мука пшеничная — 1 кг;

яйцо — 2 шт.;

творог — 500 г;

вода теплая — 500 мл;

соль — по вкусу.

Фото Liudmila Chernetska/istockphoto.com

Способ приготовления:

Муку просеять в глубокую миску, сделать углубление в центре, добавить одно яйцо, соль и теплую воду, все перемешать. Тесто замесить крутое, чтобы не приставало к рукам, оставить под полотенцем на 15-20 минут в комнате. В отдельной миске творог смешать с яйцом и немного посолить. Тесто разделить на части, затем раскатать его в тонкий круг и сделать стаканом круглые заготовки. В центр каждой заготовки поместить немного начинки и плотно сжать края теста пальцами. В кастрюлю налить воду, посолить и довести до кипения. В кипящую воду бросить вареники, но немного, чтобы они не склеились, помешивать. Варить 5-7 минут, пока вареники не поднимутся на поверхность воды. Подавать вареники со сливочным маслом или сметаной.

Вареники с творогом, зеленым луком и укропом

Ингредиенты (3 порции):

мука — 300 г;

вода — 130 мл;

масло растительное без запаха — 30 мл;

соль — 1 ч. л.;

творог — 200 г;

зеленый лук и укроп — 20 г.

Фото Ann_Zhuravleva/istockphoto.com

Способ приготовления:

Муку просеять в глубокую миску, добавить соль и перемешать. По центру сделать углубление, влить воду и растительное масло, затем перемешать ложкой до однородности. Замесить руками тесто до состояния мягкого комочка, оно не должно липнуть к рукам. Накрыть тесто полотенцем, оставить на 15-20 минут при комнатной температуре. Творог перетереть через сито, чтобы избавиться от комочков. Зеленый лук и укроп мелко нарезать и добавить к творогу, все перемешать и слегка посолить. Тесто разделить на два кусочка и округлить, с каждой частью работать отдельно, другую на время накрыть полотенцем. Раскатать тесто в тонкий пласт. Сделать стаканом или специальной формочкой круглые заготовки. На каждую заготовку выложить небольшую порцию начинки, края соединить и плотно защипнуть. Таким же образом сделать вареники из оставшегося теста. В кастрюле вскипятить воду и подсолить, опустить вареники и помешивать, чтобы они не прилипли ко дну. Довести до кипения и варить на небольшом огне 7-8 минут. Вареники должны подняться на поверхность воды. Шумовкой достать вареники, сдобрить сливочным маслом по желанию и подавать к столу.