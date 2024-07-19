Как приготовить картофельную запеканку с фаршем и сулугуни: 3 рецепта

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Вместе с шеф-поваром Вячеславом Дегтевым делимся секретами приготовления идеальной картофельной запеканки с фаршем и сулугуни.

Что нужно знать перед приготовлением картофельной запеканки

Картофельная запеканка — это универсальное блюдо, которое многим напоминает вкус детства. Делать ее можно с разными начинками, но наибольшей популярностью пользуется именно мясная.

Фото foodandstyle/istockphoto.com

Многие хозяйки считают, что картофельная запеканка — это очень простое блюдо, не требующее каких-либо кулинарных навыков. Однако шеф-повар Вячеслав Дегтев знает пару секретов, которые сделают блюдо еще вкуснее:

Для мясной начинки лучше использовать фарш из говядины или телятины высшего сорта. Высота запеканки не должна превышать 4-5 см. Не стоит отклоняться от рецепта блюда и добавлять какие-либо посторонние ингредиенты. Они испортят вкус запеканки. Запеканка не подается сразу к столу, ей нужно время, чтобы остыть. Иначе она не будет держать форму. Чтобы пюре для запеканки было максимально нежным, можно протереть его через сито.

Рецепты картофельной запеканки с фаршем и сулугуни

Классическая картофельная запеканка с фаршем и сулугуни

Ингредиенты для мясной начинки (8 порций)

фарш — 500 г

репчатый лук — 1 шт.

чеснок — 2 зубчика

подсолнечное масло — 20 мл

зелень, соль, перец — по вкусу

картофель — 9 шт.

яйцо — 1 шт.

мускатный орех — по вкусу

сулугуни — 250 г

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Способ приготовления

Картофель очистить, разрезать на части и отварить, затем слить воду и немного подсолить. Поставить кастрюлю с картофелем на плиту, аккуратно помешивая, выпарить влагу. Размять картофель толкушкой, добавить яйцо и дать немного остыть. По желанию добавить щепотку мускатного ореха. Разогреть сковороду на медленном огне, добавить подсолнечное масло. Лук нарезать на кубики среднего размера и обжарить в масле до золотистой корочки. Чеснок измельчить и добавить к луку. Затем добавить фарш, все тщательно перемешать. Из фарша выпарить воду, чтобы блюдо держало форму. Его следует обжарить до появления легкой румяной корочки. Мясо поперчить и посолить, перемешать, затем добавить мелко нарезанную зелень и снова перемешать. Духовку разогреть до 180 градусов в режиме конвекции. Форму для запекания смазать сливочным маслом, затем выложить туда половину пюре, потом фарш, а следом оставшуюся часть пюре и смазать сливочным маслом. Натереть сулугуни на терке и посыпать им сверху запеканку. Отправить в духовку на 25 минут до появления золотистой корочки.

Картофельная запеканка с фаршем, сулугуни и сметанно-чесночным соусом

Ингредиенты (на 4 порции)

картофель (некрупный) — 8 шт.

сулугуни — 70 г

фарш — 250 г

лук репчатый — 1 шт.

сметана 20% - 150 г

чеснок крупный — 1 зубчик

масло подсолнечное — 15 г

петрушка свежая — пару веточек

соль, перец, специи — по вкусу

Фото Magone/istockphoto.com

Способ приготовления

Духовку включить и разогреть до 180 градусов. Картофель очистить, нарезать на тоненькие кружочки. Затем частями картофельные слайсы поместить в кипящую подсоленную воду на 2-3 минуты, достать и поместить в холодную. После обсушить слайсы с помощью бумажного полотенца. Фарш посолить, обжарить на сковороде до испарения влаги и появления румяной корочки. Лук очистить, нарезать тонкими полукольцами или соломкой. Листья петрушки мелко нарезать, чеснок пропустить через пресс. В миске соединить сметану, петрушку, чеснок, соль и перец. Форму для запекания смазать маслом. На дно формы выложить пергамент, смазанный сливочным маслом, а затем ровным слоем половину картофельных кружочков и смазать сметанно-чесночным соусом, следом выложить половину лука, а потом фарш. Равномерно распределить оставшийся картофель, а сверху лук. Снова все смазать соусом. Накрыть форму фольгой и отправить запекаться на 15 минут. Затем фольгу снять и еще оставить в духовке на 20 минут. Сулугуни натереть на крупной терке, посыпать им запеканку и отправить в духовой шкаф еще на 10 минут.

Картофельная запеканка с фаршем, сулугуни и помидорами

Ингредиенты (на 4 порции)

картофель — 500 г

фарш — 300 г

помидоры — 5 шт.

сулугуни — 100 г

сметана — 100 г

вода — 50 мл

чеснок — 4 зубчика

масло сливочное — 10 г

петрушка, прованские травы, соль и перец — по вкусу

Фото LauriPatterson/istockphoto.com

Способ приготовления

Картофель очистить, промыть, нарезать на слайсы. Поместить картофельные кружочки в кипящую подсоленную воду на 2-3 минуты, затем достать и переложить в холодную, а после обсушить полотенцем. Сыр натереть на терке, помидоры промыть и тоже нарезать кружочками. Чеснок очистить и измельчить. В фарш добавить соль, измельченный чеснок, перемешать. Кружочки картофеля распределить по смазанной маслом форме для запекания. Сметану смешать с водой, солью, перцем и прованскими травами. Смазать ей картофель. Поверх картофеля выложить фарш, а следом помидоры. Распределить оставшуюся сметану. Выпекать блюдо 35 минут при 180 градусах. Затем достать запеканку, посыпать тертым сыром и отправить запекаться еще на 10 минут.