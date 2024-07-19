Как приготовить картофельную запеканку с фаршем и сулугуни: 3 рецепта
Вместе с шеф-поваром Вячеславом Дегтевым делимся секретами приготовления идеальной картофельной запеканки с фаршем и сулугуни.
Что нужно знать перед приготовлением картофельной запеканки
Картофельная запеканка — это универсальное блюдо, которое многим напоминает вкус детства. Делать ее можно с разными начинками, но наибольшей популярностью пользуется именно мясная.
Многие хозяйки считают, что картофельная запеканка — это очень простое блюдо, не требующее каких-либо кулинарных навыков. Однако шеф-повар Вячеслав Дегтев знает пару секретов, которые сделают блюдо еще вкуснее:
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Для мясной начинки лучше использовать фарш из говядины или телятины высшего сорта.
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Высота запеканки не должна превышать 4-5 см.
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Не стоит отклоняться от рецепта блюда и добавлять какие-либо посторонние ингредиенты. Они испортят вкус запеканки.
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Запеканка не подается сразу к столу, ей нужно время, чтобы остыть. Иначе она не будет держать форму.
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Чтобы пюре для запеканки было максимально нежным, можно протереть его через сито.
Рецепты картофельной запеканки с фаршем и сулугуни
Классическая картофельная запеканка с фаршем и сулугуни
Ингредиенты для мясной начинки (8 порций)
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фарш — 500 г
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репчатый лук — 1 шт.
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чеснок — 2 зубчика
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подсолнечное масло — 20 мл
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зелень, соль, перец — по вкусу
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картофель — 9 шт.
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яйцо — 1 шт.
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мускатный орех — по вкусу
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сулугуни — 250 г
Способ приготовления
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Картофель очистить, разрезать на части и отварить, затем слить воду и немного подсолить. Поставить кастрюлю с картофелем на плиту, аккуратно помешивая, выпарить влагу.
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Размять картофель толкушкой, добавить яйцо и дать немного остыть. По желанию добавить щепотку мускатного ореха.
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Разогреть сковороду на медленном огне, добавить подсолнечное масло.
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Лук нарезать на кубики среднего размера и обжарить в масле до золотистой корочки.
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Чеснок измельчить и добавить к луку.
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Затем добавить фарш, все тщательно перемешать. Из фарша выпарить воду, чтобы блюдо держало форму. Его следует обжарить до появления легкой румяной корочки.
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Мясо поперчить и посолить, перемешать, затем добавить мелко нарезанную зелень и снова перемешать.
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Духовку разогреть до 180 градусов в режиме конвекции.
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Форму для запекания смазать сливочным маслом, затем выложить туда половину пюре, потом фарш, а следом оставшуюся часть пюре и смазать сливочным маслом.
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Натереть сулугуни на терке и посыпать им сверху запеканку.
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Отправить в духовку на 25 минут до появления золотистой корочки.
Картофельная запеканка с фаршем, сулугуни и сметанно-чесночным соусом
Ингредиенты (на 4 порции)
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картофель (некрупный) — 8 шт.
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сулугуни — 70 г
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фарш — 250 г
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лук репчатый — 1 шт.
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сметана 20% - 150 г
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чеснок крупный — 1 зубчик
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масло подсолнечное — 15 г
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петрушка свежая — пару веточек
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соль, перец, специи — по вкусу
Способ приготовления
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Духовку включить и разогреть до 180 градусов.
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Картофель очистить, нарезать на тоненькие кружочки.
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Затем частями картофельные слайсы поместить в кипящую подсоленную воду на 2-3 минуты, достать и поместить в холодную. После обсушить слайсы с помощью бумажного полотенца.
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Фарш посолить, обжарить на сковороде до испарения влаги и появления румяной корочки.
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Лук очистить, нарезать тонкими полукольцами или соломкой.
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Листья петрушки мелко нарезать, чеснок пропустить через пресс.
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В миске соединить сметану, петрушку, чеснок, соль и перец.
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Форму для запекания смазать маслом.
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На дно формы выложить пергамент, смазанный сливочным маслом, а затем ровным слоем половину картофельных кружочков и смазать сметанно-чесночным соусом, следом выложить половину лука, а потом фарш.
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Равномерно распределить оставшийся картофель, а сверху лук. Снова все смазать соусом.
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Накрыть форму фольгой и отправить запекаться на 15 минут.
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Затем фольгу снять и еще оставить в духовке на 20 минут.
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Сулугуни натереть на крупной терке, посыпать им запеканку и отправить в духовой шкаф еще на 10 минут.
Картофельная запеканка с фаршем, сулугуни и помидорами
Ингредиенты (на 4 порции)
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картофель — 500 г
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фарш — 300 г
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помидоры — 5 шт.
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сулугуни — 100 г
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сметана — 100 г
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вода — 50 мл
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чеснок — 4 зубчика
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масло сливочное — 10 г
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петрушка, прованские травы, соль и перец — по вкусу
Способ приготовления
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Картофель очистить, промыть, нарезать на слайсы.
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Поместить картофельные кружочки в кипящую подсоленную воду на 2-3 минуты, затем достать и переложить в холодную, а после обсушить полотенцем.
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Сыр натереть на терке, помидоры промыть и тоже нарезать кружочками.
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Чеснок очистить и измельчить.
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В фарш добавить соль, измельченный чеснок, перемешать.
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Кружочки картофеля распределить по смазанной маслом форме для запекания.
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Сметану смешать с водой, солью, перцем и прованскими травами. Смазать ей картофель.
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Поверх картофеля выложить фарш, а следом помидоры.
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Распределить оставшуюся сметану.
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Выпекать блюдо 35 минут при 180 градусах.
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Затем достать запеканку, посыпать тертым сыром и отправить запекаться еще на 10 минут.