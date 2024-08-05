Как приготовить вкусный и сочный стейк: советы шеф-повара

Вкусный и сочный стейк, как в ресторане, можно приготовить и дома. Как не пересушить мясо и сделать его нежным? Как добиться идеального результата? На самом деле это не так сложно, как кажется. Вместе с шеф-поваром поделились секретами приготовления стейка.

Как выбрать мясо для стейка

Ключ к идеальному стейку — это правильно выбранное мясо. Обычно для приготовления стейка берут говядину. Она считается классикой.

Кроме того, мясо нужно выбрать свежее, сухое, темного цвета. Можно взять слегка подвяленное.

Замороженное мясо — это удобный вариант для приготовления стейка. Но чтобы получить вкусное блюдо, стоит учесть несколько важных моментов. Покупать замороженное мясо можно только у проверенных продавцов: так вы избежите покупки некачественных продуктов. Не стоит размораживать продукт в микроволновке или под прямыми солнечными лучами. Это приведет к потере сочности и ухудшению вкуса.

Как подготовить мясо для стейка к жарке

Нарезка.

Разрезать мясо нужно поперек волокон для максимальной мягкости стейка. Толщина куска — 2,5-4 см.

Температура.

Для равномерной прожарки стейка примерно за час-два до приготовления мясо следует вынуть из холодильника, чтобы оно нагрелось до комнатной температуры.

Чтобы подготовить к жарке замороженное мясо, сначала его нужно разморозить. Оптимальный вариант — разморозка в холодильнике. За день до приготовления нужно выложить мясо из морозильной камеры в основное отделение. Это позволит продукту постепенно оттаять, сохранив сочность и мягкость.

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Маринад.

Классические стейки из премиального мяса (вырезки или мраморной части) лучше не мариновать. Их естественная мягкость и сочность прекрасно раскрываются при минимальной обработке.

Однако маринование желательно в случае приготовления альтернативного стейка (то есть вы используете лопатку, поясницу и так далее). Иначе блюдо будет слишком жестким.

Как выбрать посуду для приготовления стейка

При выборе сковороды для жарки мяса важно учитывать толщину ее дна. Лучший вариант — сковорода-гриль или обычная сковорода с толстым дном, желательно из чугуна. Такая посуда долго удерживает тепло, что позволяет равномерно прогреть мясо и получить красивую золотистую корочку.

Как приготовить стейк

Ингредиенты:

говядина — 800 г;

соль — по вкусу;

перец черный — по вкусу;

масло оливковое — по вкусу;

масло сливочное — по вкусу;

тимьян — веточка;

чеснок — раздавленная долька.

Фото istockphoto.com/Vladimir Mironov

Способ приготовления:

Натереть стейк сначала оливковым маслом. Посыпать солью и перцем. Стейк выложить на раскаленную сковороду или решетку. Добавить на сковороду чеснок и тимьян.

Время приготовления зависит от желаемой степени прожарки:

по 1-2 минуты с каждой стороны — blue (raw) (стейк с корочкой снаружи и сырой внутри);

2-3 минуты с каждой стороны — rare (стейк с соком);

3-4 минуты с каждой стороны — medium (румяный стейк средней прожарки);

5-6 минут с каждой стороны — medium well (почти полностью прожаренный стейк с соком);

10 минут с каждой стороны, периодически переворачивая, — well done (стейк полной прожарки).

Как правильно подать стейк

После того как стейк снят с огня, его нужно выложить на что-нибудь теплое: разогретую сковороду или дощечку. Он должен «отдохнуть» около пяти минут перед подачей.