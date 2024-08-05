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Как приготовить стейк дома: как пожарить стейк — рецепт сочного стейка
Питание и еда

Сегодня, 06:00

4 мин.

Как приготовить вкусный и сочный стейк: советы шеф-повара

Анна Архипенко
Автор
Александр Рягузов
Шеф-повар
Стейк разрезанный
Фото istockphoto.com/ValentynVolkov
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Вкусный и сочный стейк, как в ресторане, можно приготовить и дома. Как не пересушить мясо и сделать его нежным? Как добиться идеального результата? На самом деле это не так сложно, как кажется. Вместе с шеф-поваром поделились секретами приготовления стейка.

Как выбрать мясо для стейка

Ключ к идеальному стейку — это правильно выбранное мясо. Обычно для приготовления стейка берут говядину. Она считается классикой.

Если вы любите мягкое мясо с нежным вкусом, то рекомендую брать говядину зернового откорма. Если вы любите стейки пожестче и с более насыщенным вкусом, то выбирайте травяной откорм.
Александр Рягузов
Шеф-повар

Кроме того, мясо нужно выбрать свежее, сухое, темного цвета. Можно взять слегка подвяленное.

Замороженное мясо — это удобный вариант для приготовления стейка. Но чтобы получить вкусное блюдо, стоит учесть несколько важных моментов. Покупать замороженное мясо можно только у проверенных продавцов: так вы избежите покупки некачественных продуктов. Не стоит размораживать продукт в микроволновке или под прямыми солнечными лучами. Это приведет к потере сочности и ухудшению вкуса.

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Как подготовить мясо для стейка к жарке

  • Нарезка.

Разрезать мясо нужно поперек волокон для максимальной мягкости стейка. Толщина куска — 2,5-4 см.

  • Температура.

Для равномерной прожарки стейка примерно за час-два до приготовления мясо следует вынуть из холодильника, чтобы оно нагрелось до комнатной температуры.

Чтобы подготовить к жарке замороженное мясо, сначала его нужно разморозить. Оптимальный вариант — разморозка в холодильнике. За день до приготовления нужно выложить мясо из морозильной камеры в основное отделение. Это позволит продукту постепенно оттаять, сохранив сочность и мягкость.

Фото istockphoto.com/Lisovskaya

  • Маринад.

Классические стейки из премиального мяса (вырезки или мраморной части) лучше не мариновать. Их естественная мягкость и сочность прекрасно раскрываются при минимальной обработке.

Однако маринование желательно в случае приготовления альтернативного стейка (то есть вы используете лопатку, поясницу и так далее). Иначе блюдо будет слишком жестким.

Солить и перчить мясо можно сразу, а можно в конце. Я предпочитаю сразу. Натираю стейк оливковым маслом, далее посыпаю солью, перцем и кладу на сковороду или гриль.
Александр Рягузов
Шеф-повар

Как выбрать посуду для приготовления стейка

При выборе сковороды для жарки мяса важно учитывать толщину ее дна. Лучший вариант — сковорода-гриль или обычная сковорода с толстым дном, желательно из чугуна. Такая посуда долго удерживает тепло, что позволяет равномерно прогреть мясо и получить красивую золотистую корочку.

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Как приготовить стейк

Ингредиенты:

  • говядина — 800 г;

  • соль — по вкусу;

  • перец черный — по вкусу;

  • масло оливковое — по вкусу;

  • масло сливочное — по вкусу;

  • тимьян — веточка;

  • чеснок — раздавленная долька.

Фото istockphoto.com/Vladimir Mironov

Способ приготовления:

  1. Натереть стейк сначала оливковым маслом. Посыпать солью и перцем.

  2. Стейк выложить на раскаленную сковороду или решетку. Добавить на сковороду чеснок и тимьян.

Время приготовления зависит от желаемой степени прожарки:

  • по 1-2 минуты с каждой стороны — blue (raw) (стейк с корочкой снаружи и сырой внутри);

  • 2-3 минуты с каждой стороны — rare (стейк с соком);

  • 3-4 минуты с каждой стороны — medium (румяный стейк средней прожарки);

  • 5-6 минут с каждой стороны — medium well (почти полностью прожаренный стейк с соком);

  • 10 минут с каждой стороны, периодически переворачивая, — well done (стейк полной прожарки).

В середине приготовления не забывайте сдобрить стейк сливочным маслом.
Александр Рягузов
Шеф-повар

Как правильно подать стейк

После того как стейк снят с огня, его нужно выложить на что-нибудь теплое: разогретую сковороду или дощечку. Он должен «отдохнуть» около пяти минут перед подачей.

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