Как приготовить нежное мясо по-французски: 3 рецепта от шеф-повара
Вместе с шеф-поваром Вячеславов Дегтевым рассказываем, как приготовить нежное мясо по-французски, которое точно придется по вкусу домашним и гостям.
Советы по приготовлению
Выбор мяса
Для приготовления мяса по-французски лучше использовать свинину, говядину или куриное филе. Важно выбирать качественное мясо, так как от этого зависит вкус блюда. Для свинины подойдут шейная часть или корейка, а для говядины лучше взять вырезку или филе.
Подготовка мяса
Для начала нужно нарезать мясо. Его следует резать поперек волокон на равномерные куски толщиной около 1-1,5 см.
Это позволит ему лучше пропекаться и сделает его более нежным. Потом нужно слегка отбить каждый кусок мяса, чтобы размягчить волокна. Это снизит жесткость и сделает мясо более сочным.
Маринование и приправы
Приправить мясо можно не только солью и перцем, но и другими специями. Разрешается использовать соевый соус.
Подготовка овощей
Лук можно заранее обжарить до полупрозрачности. Это придаст ему сладость и сделает более мягким в блюде. Картофель желательно нарезать тонкими кружками и замочить в воде, чтобы убрать лишний крахмал и сделать его менее клейким при запекании.
Есть сорта картофеля, которые даже после запекания остаются твердыми. Поэтому перед приготовлением мяса по-французски рекомендую проварить картофель.
Обсушивание и обжарка мяса
Можно предварительно слегка обжарить мясо на сковороде с маслом до золотистого цвета. Это создаст аппетитную корочку и не позволит мясу потерять соки в процессе запекания.
Соус
Для основы соуса можно использовать сметану или майонез, при желании добавить чеснок, зелень или специи. Это не только придаст вкус, но и сохранит сочность мяса. Наносится соус равномерно, чтобы мясо не пересохло, а овощи получили необходимую влагу.
Запекание
Запекается мясо по-французски при температуре 180-200 °С. Это оптимальная температура для того, чтобы блюдо приготовилось равномерно и не пересохло. Время приготовления — 40-60 минут, в зависимости от толщины мяса и овощей.
Можно сделать проверку готовности — проткнуть мясо. Его сок должен быть прозрачным.
Подача и декор
Подается мясо по-французски горячим, украшенное свежей зеленью. Это не только добавит ярких красок, но и улучшит вкус. Прекрасно сочетается блюдо с легкими салатами или отварным рисом.
Дополнительные советы
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Можно добавлять разные виды сыра. Твердые сыры, такие как голландский или чеддер, придадут блюду интересный вкус.
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Экспериментировать с различными специями. Тимьян, орегано или розмарин помогут найти новые и необычные вкуса.
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Не бояться добавлять зелень. Петрушка, укроп или базилик придадут свежести и аромата блюду.
Рецепты мяса по-французски
Классическое мясо по-французски
Ингредиенты:
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свинина — 750 г;
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картофель — 800 г;
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лук репчатый — 350 г;
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сыр твердый — 170 г;
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сметана 25% - 200 г;
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майонез — 150 г;
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соль, перец, орегано — по вкусу;
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масло растительное — 1 ст. л.;
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лук зеленый (для подачи) — по вкусу.
Способ приготовления:
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Свинину нарезать и отбить.
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Добавить к мясу по 1/2 чайной ложки соли и перца, орегано и оставить мариноваться на 30 минут.
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Лук нарезать очень тонкими полукольцами и посолить, а затем обмять рукой.
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Картофель нарезать небольшими тонкими кусочками. Залить его холодной водой и добавить столовую ложку соли. Перед формированием блюда воду слить и обсушить картофель.
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Сыр натереть на крупной терке, добавить сметану, майонез и хорошо перемешать.
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Большой противень для запекания смазать растительным маслом, распределить слой картофеля, поперчить. На картофель выложить мясо, а затем лук, а после соус и аккуратно разровнять по всей поверхности.
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Разогреть духовку до 180 °С и запекать мясо по-французски в духовке 20 минут. Затем температуру уменьшить до 170 °С и запекать блюдо еще 15 минут.
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Вынуть мясо по-французски из духовки, выложить порционно на тарелки, посыпать мелко нарезанным зеленым луком и подавать к столу.
Мясо по-французски с помидорами и сыром
Ингредиенты:
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свиная шея — 1 кг;
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помидоры — 3-4 шт.;
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лук репчатый — 3-4 шт.;
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твердый сыр — 200 г;
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майонез — по вкусу;
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соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
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Лук очистить, а мясо обмыть и обсушить
-
Свинину нарезать на кусочки и отбить до толщины 1-1,5 см.
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Лук и помидоры нарезать полукольцами, сыр натереть.
-
Дно противня смазать подсолнечным маслом, выложить половину лука, а затем слой мяса, потом оставшуюся часть лука, помидоры и сыр.
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Аккуратно смазать блюдо майонезом.
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Духовку разогреть до 180 °С и запекать блюдо 40-50 минут.
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Подавать мясо по-французски горячим.
Мясо по-французски с грибами и соусом бешамель
Ингредиенты:
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свинина (мякоть) — 800 г;
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шампиньоны — 300 г;
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сыр твердый — 150 г;
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молоко — 500 мл;
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лук репчатый — 150 г;
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сливочное масло — 50 г;
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масло растительное — 1-2 ст. л.;
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мука — 1,5 ст. л.;
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мускатный орех — 1 щепотка;
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соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления;
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Лук очистить и нарезать на тонкие полукольца, затем обжарить на растительном масле в течение трех минут до появления золотистого цвета.
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Шампиньоны промыть, обсушить, нарезать пластинами и добавить к луку. Посолить, перемешать и оставить готовиться на пять минут.
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Мясо нарезать кусочками поперек волокон, отбить.
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Духовку разогреть до 180 °С.
-
Форму для запекания смазать сливочным маслом, выложить слой мяса, посолить и поперчить. Затем выложить слой грибов и лука.
-
Для соуса бешамель на небольшом огне растопить в сотейнике сливочное масло, всыпать муку и готовить одну минуту до золотистого цвета.
-
Затем небольшими порциями добавить в соус молоко, не переставать помешивать, а после добавить соль, перец и мускатный орех, перемешать.
-
Готовить соус на небольшом огне в течение восьми минут до загустения.
-
Мясо с грибами и луком залить соусом и отправить в духовку на 20 минут.
-
Затем достать блюдо, посыпать сыром и поставить запекаться еще на 20-25 минут.
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Подавать мясо по-французски с грибами горячим.