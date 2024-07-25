Как приготовить картофель по-деревенски в духовке: 5 рецептов

Картошку по-деревенски любят по всему миру. Это бюджетное, сытное и быстрое в приготовлении блюдо может стать отличной альтернативой фри. В духовке картошка по-деревенски получается особенно вкусной и ароматной, к тому же ее легко приготовить дома.

Для блюда часто используются простые ингредиенты: в стандартный набор входят картофель, растительное масло, специи и травы. Учитывая предпочтения членов семьи, можно добавлять различные пряности для усиления вкуса. Блюдо готовится быстро и может подаваться как с гарниром, так и без него: оно сытное и подходит для любого приема пищи.

Как грамотно вписать картофель по-деревенски в рацион

Не стоит забывать, что картофель — это в первую очередь простой углевод. Поэтому всегда нужно помнить о балансе. Например, если вы хотите запечь картофель вместе с сыром, лучше выбирать сорта до 16% жирности или, например, низкокалорийную моцареллу. Уменьшить содержание соли можно, если добавлять ее уже в готовое блюдо, а не перед погружением в духовой шкаф. Чтобы не употреблять слишком много масла и не сделать еду более калорийной, смазывайте картофель маслом с помощью кулинарной кисточки.

Помните, что запеченный картофель гораздо полезнее, чем отварной. В нем содержится больше железа и фосфора, кальция и даже витамина С, B6, B12. В нем также есть пектин, который помогает нам выводить из организма тяжелые металлы и аллергены. Отличным дополнением к картофелю станет большое количество овощей, поэтому советуем также запастись ингредиентами для салата.

Как приготовить картофель по-деревенски

Классическая картошка по-деревенски

Ингредиенты:

картофель — 1 кг;

растительное масло — 1 ст. л.;

паприка — 1 ч. л.;

чеснок — 3 зубчика;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

сушеные травы (тимьян, розмарин) — по 1 ч. л.

Фото istockphoto.com/Misha Kravets

Способ приготовления:

Разогреть духовку до 200°C. Картофель тщательно вымыть и нарезать дольками. Выложить картофель на противень в один слой и смазать дольки маслом с помощью кулинарной кисточки. Добавить паприку, измельченный чеснок и сушеные травы. Запекать в разогретой духовке 35-40 минут до золотистой корочки, периодически переворачивая. Подавать блюдо горячим, добавить соль и перец по вкусу.

Картошка по-деревенски с сыром

Ингредиенты:

картофель — 1 кг;

оливковое масло — 1 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

нежирный сыр — 100 г;

сушеные травы (орегано, базилик) — по 1 ч. л.

Фото istockphoto.com/Mariha-kitchen

Способ приготовления:

Разогреть духовку до 200°C. Картофель вымыть и нарезать дольками. Выложить картофель на противень и смазать дольки маслом с помощью кулинарной кисточки, посыпать сушеными травами и измельченным чесноком. Запекать в разогретой духовке 30 минут. Натереть сыр на крупной терке и посыпать им картофель. Продолжать запекать еще десять минут до расплавления сыра. Подавать блюдо горячим, добавить соль и перец по вкусу.

Картошка по-деревенски с беконом

Ингредиенты:

картофель — 1 кг;

растительное масло — 1 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

бекон — 200 г;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

сушеные травы (розмарин, тимьян) — по 1 ч. л.

Фото istockphoto.com/M-Production

Способ приготовления:

Разогреть духовку до 200°C. Картофель вымыть и нарезать дольками. Бекон нарезать небольшими кусочками. В миске смешать картофель с растительным маслом, измельченным чесноком. Добавить нарезанный бекон и сушеные травы, перемешать. Выложить картофель с беконом на противень. Запекать в разогретой духовке 35-40 минут до золотистой корочки, периодически перемешивая. Подавать блюдо горячим, посолить и поперчить по вкусу.

Пряная картошка по-деревенски

Ингредиенты:

картофель — 1 кг;

оливковое масло — 1 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

кайенский перец — 1/2 ч. л.;

паприка — 1 ч. л.;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

свежая зелень (петрушка, укроп) — для подачи.

Фото istockphoto.com/Alsu Kanyusheva

Способ приготовления:

Разогреть духовку до 200°C. Картофель вымыть и нарезать дольками. Выложить картофель на противень в один слой и смазать дольки маслом с помощью кулинарной кисточки. Посыпать измельченным чесноком, кайенским перцем, паприкой. Запекать в разогретой духовке 35-40 минут до золотистой корочки, периодически переворачивая. Перед подачей посыпать свежей зеленью, посолить и поперчить.

Картошка по-деревенски с грибами

Ингредиенты:

картофель — 1 кг;

шампиньоны — 300 г;

оливковое масло — 1,5 ст. л.;

чеснок — 3 зубчика;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

сушеный тимьян — 1 ч. л.;

петрушка свежая — для подачи.

Фото istockphoto.com/A-S-L

Способ приготовления: