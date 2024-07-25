Как приготовить картофель по-деревенски в духовке: 5 рецептов
Картошку по-деревенски любят по всему миру. Это бюджетное, сытное и быстрое в приготовлении блюдо может стать отличной альтернативой фри. В духовке картошка по-деревенски получается особенно вкусной и ароматной, к тому же ее легко приготовить дома.
Для блюда часто используются простые ингредиенты: в стандартный набор входят картофель, растительное масло, специи и травы. Учитывая предпочтения членов семьи, можно добавлять различные пряности для усиления вкуса. Блюдо готовится быстро и может подаваться как с гарниром, так и без него: оно сытное и подходит для любого приема пищи.
Как грамотно вписать картофель по-деревенски в рацион
Не стоит забывать, что картофель — это в первую очередь простой углевод. Поэтому всегда нужно помнить о балансе. Например, если вы хотите запечь картофель вместе с сыром, лучше выбирать сорта до 16% жирности или, например, низкокалорийную моцареллу. Уменьшить содержание соли можно, если добавлять ее уже в готовое блюдо, а не перед погружением в духовой шкаф. Чтобы не употреблять слишком много масла и не сделать еду более калорийной, смазывайте картофель маслом с помощью кулинарной кисточки.
Помните, что запеченный картофель гораздо полезнее, чем отварной. В нем содержится больше железа и фосфора, кальция и даже витамина С, B6, B12. В нем также есть пектин, который помогает нам выводить из организма тяжелые металлы и аллергены. Отличным дополнением к картофелю станет большое количество овощей, поэтому советуем также запастись ингредиентами для салата.
Как приготовить картофель по-деревенски
Классическая картошка по-деревенски
Ингредиенты:
-
картофель — 1 кг;
-
растительное масло — 1 ст. л.;
-
паприка — 1 ч. л.;
-
чеснок — 3 зубчика;
-
соль — по вкусу;
-
черный перец — по вкусу;
-
сушеные травы (тимьян, розмарин) — по 1 ч. л.
Способ приготовления:
-
Разогреть духовку до 200°C.
-
Картофель тщательно вымыть и нарезать дольками.
-
Выложить картофель на противень в один слой и смазать дольки маслом с помощью кулинарной кисточки.
-
Добавить паприку, измельченный чеснок и сушеные травы.
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Запекать в разогретой духовке 35-40 минут до золотистой корочки, периодически переворачивая.
-
Подавать блюдо горячим, добавить соль и перец по вкусу.
Картошка по-деревенски с сыром
Ингредиенты:
-
картофель — 1 кг;
-
оливковое масло — 1 ст. л.;
-
чеснок — 2 зубчика;
-
соль — по вкусу;
-
черный перец — по вкусу;
-
нежирный сыр — 100 г;
-
сушеные травы (орегано, базилик) — по 1 ч. л.
Способ приготовления:
-
Разогреть духовку до 200°C.
-
Картофель вымыть и нарезать дольками.
-
Выложить картофель на противень и смазать дольки маслом с помощью кулинарной кисточки, посыпать сушеными травами и измельченным чесноком.
-
Запекать в разогретой духовке 30 минут.
-
Натереть сыр на крупной терке и посыпать им картофель.
-
Продолжать запекать еще десять минут до расплавления сыра.
-
Подавать блюдо горячим, добавить соль и перец по вкусу.
Картошка по-деревенски с беконом
Ингредиенты:
-
картофель — 1 кг;
-
растительное масло — 1 ст. л.;
-
чеснок — 2 зубчика;
-
бекон — 200 г;
-
соль — по вкусу;
-
черный перец — по вкусу;
-
сушеные травы (розмарин, тимьян) — по 1 ч. л.
Способ приготовления:
-
Разогреть духовку до 200°C.
-
Картофель вымыть и нарезать дольками.
-
Бекон нарезать небольшими кусочками.
-
В миске смешать картофель с растительным маслом, измельченным чесноком.
-
Добавить нарезанный бекон и сушеные травы, перемешать.
-
Выложить картофель с беконом на противень.
-
Запекать в разогретой духовке 35-40 минут до золотистой корочки, периодически перемешивая.
-
Подавать блюдо горячим, посолить и поперчить по вкусу.
Пряная картошка по-деревенски
Ингредиенты:
-
картофель — 1 кг;
-
оливковое масло — 1 ст. л.;
-
чеснок — 2 зубчика;
-
кайенский перец — 1/2 ч. л.;
-
паприка — 1 ч. л.;
-
соль — по вкусу;
-
черный перец — по вкусу;
-
свежая зелень (петрушка, укроп) — для подачи.
Способ приготовления:
-
Разогреть духовку до 200°C.
-
Картофель вымыть и нарезать дольками.
-
Выложить картофель на противень в один слой и смазать дольки маслом с помощью кулинарной кисточки.
-
Посыпать измельченным чесноком, кайенским перцем, паприкой.
-
Запекать в разогретой духовке 35-40 минут до золотистой корочки, периодически переворачивая.
-
Перед подачей посыпать свежей зеленью, посолить и поперчить.
Картошка по-деревенски с грибами
Ингредиенты:
-
картофель — 1 кг;
-
шампиньоны — 300 г;
-
оливковое масло — 1,5 ст. л.;
-
чеснок — 3 зубчика;
-
соль — по вкусу;
-
черный перец — по вкусу;
-
сушеный тимьян — 1 ч. л.;
-
петрушка свежая — для подачи.
Способ приготовления:
-
Разогреть духовку до 200°C.
-
Картофель тщательно вымыть и нарезать дольками.
-
Шампиньоны очистить и нарезать крупными кусочками.
-
В большой миске смешать картофель и грибы с оливковым маслом.
-
Добавить измельченный чеснок и сушеный тимьян, тщательно перемешать.
-
Выложить картофель и грибы на противень в один слой.
-
Запекать в разогретой духовке 35-40 минут до золотистой корочки, периодически переворачивая.
-
Перед подачей посыпать свежей петрушкой, добавить соль и перец.