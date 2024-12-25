5 лучших рецептов индейки, запеченной в духовке: рассказывает шеф-повар
Запеченная индейка — вкусное блюдо для праздничного и повседневного меню. Аппетитная золотистая корочка, сочный и ароматный вкус делают ее фаворитом среди кулинарных шедевров. Вместе с шеф-поваром и нутрициологом Ириной Непомнящих подготовили несколько идеальных рецептов запеченной индейки.
Индейка в кокосовом карри
Ингредиенты:
-
филе индейки — 500 г;
-
чеснок — 2 зубчика;
-
кокосовое молоко — 150 мл;
-
красная паста карри — 3 ч. л. (по желанию);
-
соевый соус — 2 ст. л.;
-
кунжутное масло — 2 ст. л.
Способ приготовления:
-
Чеснок мелко нарубить или пропустить через пресс.
-
Смешать чеснок, кокосовое молоко, красную пасту карри, соевый соус, кунжутное масло.
-
Замариновать в смеси филе индейки. Можно оставить мариноваться пару часов, лучше — на всю ночь.
-
Запекать в предварительно разогретой духовке при 200 градусах в течение 20-25 минут.
Индейка с тимьяном
Ингредиенты:
-
индейка, филе грудки — 500 г;
-
чеснок — 2 зубчика;
-
тимьян свежий — несколько веточек;
-
соль — щепотка;
-
соевый соус — 2 ст. л.;
-
масло оливковое — 2 ст. л.
Способ приготовления:
-
Чеснок пропустить через пресс, смешать с тимьяном, маслом, соевым соусом и солью.
-
Замариновать слегка отбитую грудку в течение одного-двух часов. Или оставить на ночь в холодильнике.
-
Запекать в предварительно разогретой духовке при 200 градусах в течение 20-25 минут.
Индейка в цитрусовом маринаде
Ингредиенты:
-
бедро индейки — 2 шт.;
-
апельсин — 1 шт.;
-
мандарин — 2 шт.;
-
лимонный сок — 1 ст. л.;
-
сушеная мята — 2 ст л.;
-
бальзамический уксус — 1 ст. л.;
-
мед — 1 ст. л.;
-
перец черный молотый — по вкусу;
-
паприка — 1/2 ч. л.;
-
соль — по вкусу;
-
оливковое масло — 3 ст. л.
Способ приготовления:
-
С апельсина снять цедру мелкой теркой, она пойдет в маринад.
-
Добавить в миску сок апельсина и двух мандаринов, лимонный сок, цедру, оливковое масло, бальзамический уксус, мед, мелко нарубленную мяту, паприку и молотый черный перец.
-
Тщательно перемешать.
-
Индейку натереть солью, залить частью маринада и оставить мариноваться в холодильнике от двух часов (можно на ночь).
-
Затем обжарить каждый кусок на сковороде до золотистой корочки с каждой стороны.
-
Форму для запекания застелить бумагой, выложить мясо, залить оставшимся маринадом.
-
Запекать в предварительно разогретой духовке 15-20 минут при 200 градусах.
Индейка в маринаде из домашнего майонеза
Ингредиенты:
-
индейка (бедро или грудка) — 500 г;
-
домашний майонез — по вкусу;
-
желток— 40 г (от двух яиц);
-
соль — 1 ч. л.;
-
мед/сахар — 6 г;
-
вода — 6 г;
-
лимонный сок — 2 ч. л.;
-
горчица дижонская — 2 ч. л.;
-
масло виноградной косточки — 320 г;
Способ приготовления:
-
Положить масло предварительно в морозилку на 30 минут.
-
Соединить в чаше желтки, сок лимона, дижонскую горчицу, ледяную воду, сахар/мед и соль.
-
Размешать до однородности.
-
Далее порциями вливать холодное масло, постоянно помешивая венчиком. Получится майонез.
-
Замариновать в нем кусочки индейки (чем дольше, тем нежнее).
-
Запекать в предварительно разогретой духовке при 200 градусах 20-25 минут.
Запеченная индейка с бататом
Ингредиенты:
-
индейка (грудка) — 300 г;
-
лук красный — 1/2 шт.;
-
масло оливковое — 2 с. л.;
-
специи хмели-сунели — 1 ч. л.;
-
паприка — 1 ч. л.;
-
батат — 1 шт.;
-
соль — по вкусу;
-
перец — по вкусу.
Способ приготовления:
-
Индейку нарезать на стейки поперек волокон.
-
Замариновать в смеси оливкового масла, паприки, хмели-сунели, соли и черного перца.
-
Красный лук почистить и нарезать полукольцами.
-
Батат помыть, почистить и нарезать кружочками.
-
Замариновать в той же смеси, что и индейку.
-
Разогреть духовку до 180 градусов, подготовить форму для запекания и пищевую фольгу.
-
На дно формы положить батат, затем лук и сверху индейку.
-
Накрыть фольгой и запекать в разогретой духовке 40 минут при 180 градусах.
-
Дополнить блюдо овощным салатом при подаче.