Фаршированные перцы: 5 необычных рецептов от нутрициолога
Фаршированные перцы — это блюдо, с которым можно экспериментировать бесконечно, придумывая каждый раз новые комбинации продуктов для начинки. Вместе с нутрициологом делимся с вами пятью вкусными рецептами, среди которых есть как классические, так и необычные.
Фаршированные перцы с мясом и рисом
Ингредиенты:
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болгарские перцы — 4 шт.;
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мясной фарш — 400 г;
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рис — 1/2 стакана;
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лук — 1 луковица;
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чеснок — 2 зубчика;
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помидоры — 2 шт.;
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соль — по вкусу;
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черный перец — по вкусу;
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укроп и петрушка — по вкусу.
Способ приготовления:
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Отварить рис до полуготовности.
-
Обжарить лук до золотистого цвета. За три минуты до конца жарки добавить к луку чеснок.
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Смешать фарш, рис, обжаренные овощи, нарезанные помидоры, соль и перец.
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Наполнить перцы получившейся смесью и запекать в духовке на 180°C около получаса.
Фаршированные перцы с овощами и киноа
Ингредиенты:
-
болгарские перцы — 4 шт.;
-
киноа — 1 стакан
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цукини — 1 шт.;
-
морковь — 1 шт.;
-
зеленый горошек — 1/2 стакана;
-
репчатый лук — 1 луковица;
-
соль — по вкусу;
-
черный перец — по вкусу;
-
оливковое масло — 2 ст. л.
Способ приготовления:
-
Отварить киноа согласно инструкции на упаковке.
-
Обжарить лук, цукини и морковь до мягкости.
-
Смешать киноа с обжаренными овощами, добавить горошек, соль и перец.
-
Наполнить перцы киноа и овощами и запекать в духовке на 180°C около 30-40 минут.
Фаршированные перцы с грибами и картофелем
Ингредиенты:
-
болгарские перцы — 4 шт.;
-
шампиньоны — 300 г;
-
картофель — 2 шт.;
-
лук — 1 луковица;
-
соль — по вкусу;
-
черный перец — по вкусу;
-
растительное масло — 2 ст. л.
Способ приготовления:
-
Отварить картофель до готовности, нарезать кубиками.
-
Обжарить лук и нарезанные грибы до золотистого цвета.
-
Смешать картофель с обжаренными грибами, добавить соль и перец.
-
Наполнить перцы получившейся смесью и запекать в духовке на 180°C около получаса.
Омлет в болгарском перце
Ингредиенты:
-
болгарские перцы — 2 шт.;
-
сыр — 100 г;
-
кедровые орешки — 2 ст. л.;
-
яйца — 4 шт.;
-
зелень — небольшой пучок.
Способ приготовления:
-
Болгарские перцы порезать пополам, вынуть сердцевину и поставить в форму для запекания.
-
В миске взбить четыре яйца до образования пены.
-
Нарезать зелень, натереть сыр.
-
В перцы положить по столовой ложке кедровых орешков. Разделить сыр на две равные части, тоже положить в перцы. Немного сыра отложить.
-
Добавить мелко нарезанную зелень в яичную смесь. Разлить яичную смесь в перцы.
-
Посыпать сверху остатками сыра и зеленью.
-
Выпекать в разогретой до 200°C духовке около сорока минут.
Фаршированные перцы с тунцом в томатном соусе
Ингредиенты:
-
болгарский перец — 4 шт.;
-
тунец в собственном соку — 400 г;
-
рис — 1/2 стакана;
-
лук — 1 луковица;
-
чеснок — 2 зубчика;
-
томатный соус — 400 г;
-
соль — 1 ч. л.;
-
черный перец — 1/2 ч. л.;
-
сушеный орегано — 1 ч. л.;
-
оливковое масло — 2 ст. л.;
-
свежая петрушка — для подачи.
Способ приготовления:
-
Отварить рис. Отставить в сторону, чтобы рис остыл.
-
Обжарить нарезанный лук и чеснок на оливковом масле до мягкости.
-
Тунец выложить из банок в сито, чтобы стекла лишняя жидкость.
-
В глубокой миске смешать тунец, рис, лук и чеснок, соль, черный перец и орегано.
-
Аккуратно удалить верхнюю часть перцев и очистить их от семян.
-
Наполнить перцы начинкой и разместить их в форме для запекания.
-
Залить перцы томатным соусом так, чтобы он покрывал дно формы.
-
Накрыть форму фольгой и запекать в предварительно разогретой духовке при температуре 180°C около 30 минут.
-
Убрать фольгу и запекать еще 10-15 минут до появления золотистой корочки.
-
Подавать горячими.