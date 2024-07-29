Фаршированные перцы: 5 необычных рецептов от нутрициолога

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Фаршированные перцы — это блюдо, с которым можно экспериментировать бесконечно, придумывая каждый раз новые комбинации продуктов для начинки. Вместе с нутрициологом делимся с вами пятью вкусными рецептами, среди которых есть как классические, так и необычные.

Фаршированные перцы с мясом и рисом

Ингредиенты:

болгарские перцы — 4 шт.;

мясной фарш — 400 г;

рис — 1/2 стакана;

лук — 1 луковица;

чеснок — 2 зубчика;

помидоры — 2 шт.;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

укроп и петрушка — по вкусу.

Фото istockphoto.com/LauriPatterson

Способ приготовления:

Отварить рис до полуготовности. Обжарить лук до золотистого цвета. За три минуты до конца жарки добавить к луку чеснок. Смешать фарш, рис, обжаренные овощи, нарезанные помидоры, соль и перец. Наполнить перцы получившейся смесью и запекать в духовке на 180°C около получаса.

Фаршированные перцы с овощами и киноа

Ингредиенты:

болгарские перцы — 4 шт.;

киноа — 1 стакан

цукини — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

зеленый горошек — 1/2 стакана;

репчатый лук — 1 луковица;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

оливковое масло — 2 ст. л.

Фото istockphoto.com/EccentricCanvas

Способ приготовления:

Отварить киноа согласно инструкции на упаковке. Обжарить лук, цукини и морковь до мягкости. Смешать киноа с обжаренными овощами, добавить горошек, соль и перец. Наполнить перцы киноа и овощами и запекать в духовке на 180°C около 30-40 минут.

Фаршированные перцы с грибами и картофелем

Ингредиенты:

болгарские перцы — 4 шт.;

шампиньоны — 300 г;

картофель — 2 шт.;

лук — 1 луковица;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

растительное масло — 2 ст. л.

Фото istockphoto.com/DebbiSmirnoff

Способ приготовления:

Отварить картофель до готовности, нарезать кубиками. Обжарить лук и нарезанные грибы до золотистого цвета. Смешать картофель с обжаренными грибами, добавить соль и перец. Наполнить перцы получившейся смесью и запекать в духовке на 180°C около получаса.

Омлет в болгарском перце

Ингредиенты:

болгарские перцы — 2 шт.;

сыр — 100 г;

кедровые орешки — 2 ст. л.;

яйца — 4 шт.;

зелень — небольшой пучок.

Фото istockphoto.com/iko636

Способ приготовления:

Болгарские перцы порезать пополам, вынуть сердцевину и поставить в форму для запекания. В миске взбить четыре яйца до образования пены. Нарезать зелень, натереть сыр. В перцы положить по столовой ложке кедровых орешков. Разделить сыр на две равные части, тоже положить в перцы. Немного сыра отложить. Добавить мелко нарезанную зелень в яичную смесь. Разлить яичную смесь в перцы. Посыпать сверху остатками сыра и зеленью. Выпекать в разогретой до 200°C духовке около сорока минут.

Фаршированные перцы с тунцом в томатном соусе

Ингредиенты:

болгарский перец — 4 шт.;

тунец в собственном соку — 400 г;

рис — 1/2 стакана;

лук — 1 луковица;

чеснок — 2 зубчика;

томатный соус — 400 г;

соль — 1 ч. л.;

черный перец — 1/2 ч. л.;

сушеный орегано — 1 ч. л.;

оливковое масло — 2 ст. л.;

свежая петрушка — для подачи.

Фото istockphoto.com/-lvinst-

Способ приготовления: